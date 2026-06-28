Çinli akıllı telefon üreticileri fiyat artışına hazırlanıyor

İddialara göre akıllı telefon fiyatları, modelin segmentine ve depolama kapasitesine bağlı olarak 30 ila 120 ABD doları arasında artabilecek. Özellikle amiral gemisi ve ultra amiral gemisi modellerde ise daha pahalı işlemciler, gelişmiş kamera sistemleri ve yapay zeka özelliklerine yapılan yatırımlar nedeniyle zam oranlarının daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.
Üst segment modeller daha fazla etkilenecek
Bellek çipi tedarikindeki sorunların maliyetleri artırması, üreticileri fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor. Bu nedenle giriş ve orta segment modellerde sınırlı artışlar beklenirken, premium sınıfta fiyat yükselişinin daha belirgin olacağı ifade ediliyor.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş