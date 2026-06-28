Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticilerinin, derinleşen bellek çipi sıkıntısı nedeniyle ürün fiyatlarında yeni bir artışa hazırlandığı iddia edildi. Sızan bilgilere göre bu süreç, son dönemde yaşanan ikinci büyük zam dalgası olacak.

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İddialara göre akıllı telefon fiyatları, modelin segmentine ve depolama kapasitesine bağlı olarak 30 ila 120 ABD doları arasında artabilecek. Özellikle amiral gemisi ve ultra amiral gemisi modellerde ise daha pahalı işlemciler, gelişmiş kamera sistemleri ve yapay zeka özelliklerine yapılan yatırımlar nedeniyle zam oranlarının daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.

Üst segment modeller daha fazla etkilenecek

Bellek çipi tedarikindeki sorunların maliyetleri artırması, üreticileri fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor. Bu nedenle giriş ve orta segment modellerde sınırlı artışlar beklenirken, premium sınıfta fiyat yükselişinin daha belirgin olacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan benzer bir fiyat artışı beklentisi yalnızca Çinli üreticilerle sınırlı değil. Daha önce çeşitli sektör analistleri ve güvenilir kaynaklar, Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de fiyat artışına gidebileceğini öne sürmüştü. Apple'ın MacBook, iPad ve diğer ürünlerinde fiyat düzenlemelerine gitmesinin ardından şirket CEO'su Tim Cook, yaşanan tedarik krizini "yüzyılda bir görülebilecek bir sel felaketi" olarak nitelendirmiş ve 40 yılı aşkın kariyerinde benzer bir durumla karşılaşmadığını söylemişti.

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Çinli akıllı telefon üreticileri fiyat artışına hazırlanıyor

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