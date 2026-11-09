Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı: Markaların %70'i Avrupa'dan silinebilir

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz İsviçre CEO'su Dirk Adelmann, Avrupa pazarına yönelen Çinli otomobil üreticileriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, bu markalardan araç almayı düşünen tüketicileri gelecekte karşılaşabilecekleri risklere karşı uyardı. Deneyimli yönetici, İsviçre gazetesi SonntagsBlick'e verdiği röportajda, Avrupa pazarına girmeye çalışan Çinli otomobil markalarının yaklaşık %70'inin önümüzdeki 3-4 yıl içinde pazardan silineceğini öngördü.

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Çinli otomobillerin uygun fiyatları ve sundukları gelişmiş teknolojilerle tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldiğini belirten Adelmann, markaların piyasadan çekilmesi durumunda araç sahiplerinin ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

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Sürücüler için garanti ve servis riski

Yeni bir Çinli otomobil satın alan kullanıcılara uzun süreli garanti ve servis hizmeti sunulmuş olabileceğini belirten Adelmann, markanın piyasadan çekilmesi durumunda garanti ve servis sorumluluğunu kimin üstleneceğinin büyük bir belirsizlik taşıdığını vurguladı.

Mercedes-Benz ile Çinli Geely ortaklığında faaliyet gösteren Smart şirketinde 7 yıl boyunca görev yapan ve Mart ayından bu yana Mercedes-Benz İsviçre CEO'luğunu yürüten Adelmann, Çin otomotiv sektöründe zengin bir tecrübeye sahip. Aynı zamanda Çin iç pazarındaki rekabeti "hayatta kalmak için verilen acımasız bir mücadele" olarak tanımlıyor.

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Birkaç marka ayakta kalabilir

Pazara giren birçok yeni markanın tutunamayacağını öngören Adelmann, buna karşın bazı büyük Çinli üreticilerin ayakta kalacağını ve uzun vadede Avrupalı otomobil devleri için güçlü rakiplere dönüşeceğini düşünüyor. Deneyimli isim, 2025 yılında verdiği başka bir röportajda BYD ve Geely'yi Avrupa pazarında kalıcı olabilecek markalara örnek göstermişti. Adelmann ayrıca Mercedes-Benz'in 140 yıllık otomotiv geçmişi ve güçlü altyapısıyla bu rekabetten çekinmediğini de belirtiyor.

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Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı :%70'i kaybolacak

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