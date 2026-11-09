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    Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı: Markaların %70'i Avrupa'dan silinebilir

    Mercedes-Benz İsviçre CEO'su, Çinli otomobil markalarının yaklaşık %70'inin 3-4 yıl içinde Avrupa pazarından silinebileceğini öngörerek tüketicileri servis ve garanti risklerine karşı uyardı.

    Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı :%70'i kaybolacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz İsviçre CEO'su Dirk Adelmann, Avrupa pazarına yönelen Çinli otomobil üreticileriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, bu markalardan araç almayı düşünen tüketicileri gelecekte karşılaşabilecekleri risklere karşı uyardı. Deneyimli yönetici, İsviçre gazetesi SonntagsBlick'e verdiği röportajda, Avrupa pazarına girmeye çalışan Çinli otomobil markalarının yaklaşık %70'inin önümüzdeki 3-4 yıl içinde pazardan silineceğini öngördü.

    Çinli otomobillerin uygun fiyatları ve sundukları gelişmiş teknolojilerle tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldiğini belirten Adelmann, markaların piyasadan çekilmesi durumunda araç sahiplerinin ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

    Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı :%70'i kaybolacak Tam Boyutta Gör

    Sürücüler için garanti ve servis riski

    Yeni bir Çinli otomobil satın alan kullanıcılara uzun süreli garanti ve servis hizmeti sunulmuş olabileceğini belirten Adelmann, markanın piyasadan çekilmesi durumunda garanti ve servis sorumluluğunu kimin üstleneceğinin büyük bir belirsizlik taşıdığını vurguladı.

    Mercedes-Benz ile Çinli Geely ortaklığında faaliyet gösteren Smart şirketinde 7 yıl boyunca görev yapan ve Mart ayından bu yana Mercedes-Benz İsviçre CEO'luğunu yürüten Adelmann, Çin otomotiv sektöründe zengin bir tecrübeye sahip. Aynı zamanda Çin iç pazarındaki rekabeti "hayatta kalmak için verilen acımasız bir mücadele" olarak tanımlıyor.

    Çinli araç alacaklara Mercedes CEO'sundan uyarı :%70'i kaybolacak Tam Boyutta Gör

    Birkaç marka ayakta kalabilir

    Pazara giren birçok yeni markanın tutunamayacağını öngören Adelmann, buna karşın bazı büyük Çinli üreticilerin ayakta kalacağını ve uzun vadede Avrupalı otomobil devleri için güçlü rakiplere dönüşeceğini düşünüyor. Deneyimli isim, 2025 yılında verdiği başka bir röportajda BYD ve Geely'yi Avrupa pazarında kalıcı olabilecek markalara örnek göstermişti. Adelmann ayrıca Mercedes-Benz'in 140 yıllık otomotiv geçmişi ve güçlü altyapısıyla bu rekabetten çekinmediğini de belirtiyor.

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