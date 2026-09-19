Çinli araştırmacılar dünyanın en küçük CT tarayıcısını geliştirdi

Çin Bilimler Akademisi Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'nün girişimi olan Ruiying Detection Technology tarafından geliştirilen Xtomo-Cube, şirketin açıklamasına göre şimdiye kadar üretilmiş en küçük ve en hafif CT tarayıcısı olma özelliğini taşıyor.
Daha önce taşınabilir CT kategorisindeki en küçük sistemlerden biri, Almanya'daki Fraunhofer X-Ray Technology Geliştirme Merkezi (EZRT) tarafından geliştirilmişti. Bu cihaz yaklaşık 19 kilogram ağırlığındaydı. Xtomo-Cube ise yalnızca 6 kilogram ağırlığıyla bu değerin üçte birinden daha hafif.
Bir elin içine sığan CT tarayıcısı
Ruiying'in genel müdürü ve Çin Bilimler Akademisi mühendisi Liu Baodong, cihazı CT dünyasının "kompakt otomobili" olarak tanımlıyor. CT sistemlerinin otomobiller gibi çok farklı boyutlarda üretilebildiğini belirten Baodong, Xtomo-Cube'un özellikle taşınabilirlik üzerine tasarlandığını ifade ediyor.
İnsan vücudunu taramak için tasarlanmadı
Xtomo-Cube'un küçük boyutlarının önemli bir karşılığı bulunuyor. Cihazın tarama alanının çapı yalnızca 16 milimetre. Bu nedenle insan vücudu gibi büyük nesneleri görüntülemek için kullanılamıyor.
Sistem daha çok küçük numunelerin ve nesnelerin incelenmesine odaklanıyor. Cihazda yalnızca 50 kVp seviyesinde çalışan düşük enerjili bir X-ray kaynağı kullanılıyor. Tıbbi CT sistemlerine kıyasla daha düşük olan bu enerji seviyesi, cihazın ihtiyaç duyduğu radyasyon yalıtımının da önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.
Tarayıcının dedektöründe 18,5 mikrometre boyutunda pikseller kullanılıyor. Xtomo-Cube'un uzamsal çözünürlüğü ise 80 mikrometre seviyesinde. Bu değer, kabaca bir insan saçının kalınlığına denk geliyor.
Powerbank'le bile çalışabiliyor
Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji tüketimi. Yaklaşık 200 watt güç tüketen Xtomo-Cube, şirketin açıklamasına göre taşınabilir bir powerbankle çalıştırılabiliyor.
Bu özellik, cihazı laboratuvar dışındaki araştırmalar için de kullanılabilir hale getiriyor. Özellikle arkeoloji ve jeoloji gibi alanlarda araştırmacıların küçük numuneleri laboratuvara göndermeden doğrudan sahada incelemesi mümkün olabilir. Örneğin arkeologlar kazı sırasında bulunan küçük bir mühür, antik tohum veya benzeri hassas bir nesneyi yerinden taşımadan inceleyebilir. Jeologlar ise sediment çekirdekleri gibi küçük numunelerin iç yapısını sahada görüntüleyebilir.
Xtomo-Cube aynı zamanda üniversitelerde eğitim ve araştırma amacıyla kullanılmak üzere de tasarlanıyor. Sistem, ticari ve kapalı CT cihazlarının aksine tarama parametrelerinin değiştirilmesine ve ham verilerin araştırmacılara sunulmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar farklı görüntü yeniden oluşturma algoritmalarını da deneyebiliyor.
Ruiying Detection Technology henüz Xtomo-Cube'un fiyatını veya satışa çıkış tarihini açıklamadı. Ancak cihazın vaat ettiği taşınabilirlik ve yüksek çözünürlük, küçük numunelerin incelenmesinde CT teknolojisinin laboratuvarların dışına taşınmasının önünü açabilir.Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3367612/chinese-scientists-build-worlds-smallest-ct-scanner-weighing-just-6kg https://newatlas.com/technology/xtomo-cube-ct-scanner-cas-ruiying/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: