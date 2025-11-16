Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uzayda tehlike: Çinli astronotların dönüş kapsülünde çatlaklar bulundu

    Çinli astronotlar, dönüş kapsülünde tespit edilen çatlaklarla beklenmedik bir riskle karşılaştı. İşte yörüngedeki uzay enkazlarının yarattığı risklerin detayları:

    Çinli astronotların dönüş kapsülünde çatlaklar bulundu Tam Boyutta Gör
    Çinli astronotlar, dönüş kapsüllerinin görüş penceresinde tespit edilen çatlaklar nedeniyle beklenmedik bir endişe yaşadı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’nın doğruladığı bu durum, uzay güvenliği açısından kritik bir sorun olan yörüngedeki enkaz tehdidini yeniden gündeme taşıdı.

    Çatlakların kaynağının büyük olasılıkla uzay enkazından kaynaklanan dış darbe olduğu belirtiliyor. Uzay enkazı, roket parçalarından işlevsiz uydulara kadar uzanan geniş bir kategoriye sahip ve bu nesneler yörüngede saatte on binlerce kilometre hızla ilerleyebiliyor. Bu nedenle, milimetre seviyesindeki bir parçanın bile uzay araçlarına ciddi hasar verme potansiyeli bulunuyor. Astronotların güvenliği açısından böylesine küçük bir çarpmanın bile önemli sonuçlar doğurabilmesi, uzay operasyonlarının ne kadar hassas yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

    Uzay enkazının artan risklerine dair önemli bir uyarı

    Shenzhou-20 dönüş kapsülündeki bu tespit, Çin'in geri dönüş programında zorunlu bir değişikliğe yol açtı. Ajans, kapsülün güvenli yolculuk için gerekli kriterleri karşılamadığını ve bu nedenle yörüngede kalmaya devam edeceğini açıkladı. Bu karar, güvenlik protokollerinin ne kadar titizlikle uygulandığını gösterirken aynı zamanda yörüngedeki risklerin giderek arttığını da vurguluyor. Yine de astronotların alternatif bir araç olan Shenzhou-21 ile Dünya’ya güvenli biçimde geri dönmesi, operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağladı.

    Shenzhou-21’in ekibi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne sorunsuz bir iniş gerçekleştirerek uzay ajansına derin bir nefes aldırdı. Görev, 31 Ekim’de Tiangong Uzay İstasyonu’na yapılan fırlatma ile başlamış ve planlandığı gibi sonuçlanmıştı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yaşanan bu beklenmedik olayın ardından bir sonraki görev olan Shenzhou-22’nin uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Çinli astronotların dönüş kapsülünde çatlaklar bulundu Tam Boyutta Gör
    Uzay enkazı sorunu yalnızca Çin’e özgü bir tehdit değil. Uluslararası Uzay İstasyonu da dahil olmak üzere pek çok araç, yörüngedeki enkazdan kaçınmak için sık sık manevralar yapmak zorunda kalıyor. Artan uydu sayısı, ticari uzay girişimlerinin yükselişi ve devletler arası rekabet, yörüngedeki nesne yoğunluğunun daha da artmasına neden oluyor. Uzmanlar, yeni çözümler geliştirilmezse bu durumun gelecekte operasyonları daha da karmaşık hale getireceğini düşünüyor.

    Öte yandan, bazı ülkelerin gerçekleştirdiği uydu karşıtı silah testleri de sorunu derinleştiriyor. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Lincoln Hines, Çin’in uzay aracının enkaz çarpmasına maruz kalmasını ironik olarak nitelendirerek, 2007 yılında Çin’in bir meteoroloji uydusunu imha ettiği testin bugüne kadar binlerce enkaz parçası ürettiğini hatırlatıyor. Hines’a göre bu test, tarihin en büyük yörünge enkazı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti ve etkileri hâlâ sürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orjinal glock nasıl anlaşılır petekten su sesi gelmesi tehlikelimi slazenger parfüm hangisi güzel antidepresandan kaç saat sonra alkol alınabilir arçelik çamaşır makinesi kapak kilidi devre dışı bırakma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum