Çinli Avatr T09 Paris'te sahneye çıktı: 6 kişilik kabin ve 1000 beygir güç

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi Avatr, yeni amiral gemisinin habercisi olan T09 konseptini Paris Otomobil Fuarı kapsamında tanıttı. Üç sıra koltuklu büyük SUV; 6 kişilik kabini, geniş ekranları ve menzil uzatıcı hibrit altyapısıyla dikkat çekiyor.

Changan ve batarya üreticisi CATL’nin ortak olduğu, araç içi teknolojilerde ise Huawei’den destek alan marka, T09 ile lüks SUV sınıfındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Avatr T09 özellikleri

Avatr T09, yaklaşık 5,2 metre uzunluğu ve 2 metre genişliğiyle Mercedes-Benz GLS ve BMW X7 gibi büyük SUV’larla aynı müşteri kitlesine hitap ediyor. Paris’te sergilenen konsept, eylül ayında Çin’de gösterilen üretim modelinin uluslararası pazarlara yönelik bir ön gösterimi niteliğinde. Çin versiyonunun 2026’da satışa sunulması planlanıyor.

Çin’de yaklaşık 500 bin yuan, yani 70.500 dolar seviyesinde bir fiyat bekleniyor. Ancak bu rakam henüz kesinleşmiş satış fiyatı değil.

Her sırada 2 bağımsız koltuk

Tam Boyutta Gör T09’un kabininde 2+2+2 oturma düzeni kullanılıyor. Ön konsolda iki A sütunu arasında uzanan geniş bir ekran düzeni yer alıyor. Bu yapı, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 2 adet 17,2 inçlik ekrandan oluşuyor. Büyük ekranlar sürücü ve ön yolcunun kullanımına sunuluyor.

T09, aynı zamanda Avatr’ın Vision Xpectra adlı yeni tasarım dilini sergiliyor. Marka, mevcut modellerinin daha sportif ve sıra dışı çizgilerinin yanında, yeni amiral gemisi ailesinde daha ağırbaşlı ve gösterişli bir görünüm benimsemeyi amaçlıyor.

2,0 litrelik turbo motor ve 3 elektrik motoru

T09’un Çin versiyonuna ilişkin bilgiler, 2,0 litrelik turbo benzinli motor ile 3 elektrik motorunu bir araya getiren menzil uzatıcı hibrit sisteme işaret ediyor. Ön ve arka akslardaki elektrik motorlarıyla dört tekerlekten çekiş sağlanıyor. Güçlü versiyonda benzinli motorun yaklaşık 208 beygir, elektrik motorlarının ise sırasıyla 241, 302 ve 302 beygir ürettiği bildiriliyor. Çin modeline ilişkin aktarılan azami hız ise yaklaşık 220 km/s.

71,24 kWsa CATL batarya

Tam Boyutta Gör Enerji, 71,24 kWsa kapasiteli CATL Freevoy bataryadan sağlanıyor. Şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı araçlara yönelik geliştirilen bu batarya, günlük kullanımda uzun mesafelerin elektrikle kat edilmesini hedefliyor.

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Çin’deki tescil belgelerine dayandırılan verilere göre, bu bataryayı kullanan şarj edilebilir hibrit versiyonlarda CLTC ölçümüne göre yaklaşık 330 km elektrikli menzil söz konusu. Bu değerlerin Avrupa’da kullanılan WLTP sonuçlarıyla doğrudan karşılaştırılmaması gerekiyor.

Uluslararası versiyonun detayları henüz netleşmedi

Paris’teki konsept, Çin’de gösterilen T09 ile temel gövde biçimini ve boyutlarını paylaşıyor. Ancak Avatr, Avrupa ve diğer ihracat pazarları için motor ayarlarını, donanımları veya menzil değerlerini henüz açıklamış değil. Uluslararası satışların 2027 sonrasında başlaması bekleniyor.

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Çinli Avatr T09 Paris'te sahneye çıktı: İşte özellikleri

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