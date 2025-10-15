Çinli batarya üreticilerinin küresel pazardaki gücü artıyor

SNE Research verilerine göre, geçen yılın Ocak–Ağustos döneminde 513 GWsa olan üretim, bu yıl 691 GWh’a ulaştı. Analistler, bu hızla artan üretim trendinin 2025 sonunda 1.000 GWsa sınırının rahatlıkla aşılacağını öngörüyor.
Çinli üreticilerin yükselişi sürüyor
Çinli üreticiler küresel pazarda etkisini artırmaya devam ediyor. CATL, yılın ilk sekiz ayında yüzde 36,8 pazar payına sahip olurken, BYD yüzde 18 payla ikinci sırada yer aldı. BYD’nin üretimi yıllık bazda yüzde 50 artarak 124,8 GWsa seviyesine çıktı.
LG Energy Solution yüzde 9,7 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, CALB ve SK On sırasıyla yüzde 4,6 ve 4,2 pay elde etti. Panasonic ise yüzde 3,7 pazar payı ile ilk altıyı tamamladı. İlk altı üretici küresel batarya pazarının yaklaşık yüzde 83’ünü kontrol ediyor.
Güney Koreli markalar kan kaybediyor
CATL ve BYD’nin küresel ağı genişliyor
SNE Research’ün raporuna göre CATL, Çinli markalar Zeekr, Aito, Li Auto ve Xiaomi’ye ek olarak Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi uluslararası üreticilere de batarya tedarik ediyor.
BYD ise hem araç hem de batarya üretimini kapsayan dikey entegrasyon stratejisi sayesinde maliyet avantajı sağlıyor. Analistler, BYD’nin yalnızca Çin’de değil, Avrupa pazarında da dikkat çekici bir büyüme elde ettiğini belirtiyor. Şirketin Avrupa’daki batarya kullanımı 2025’in ilk yarısında 8,6 GWsa'e ulaşarak yıllık yüzde 263 artış gösterdi.
LG Energy Solution Tesla etkisiyle yavaşladı
LG Energy Solution bataryalarını başta Tesla, Chevrolet, Kia ve Volkswagen olmak üzere birçok üreticiye sağlıyor. Ancak bu yıl Tesla satışlarındaki düşüş, LGES'in performansını olumsuz etkiledi. Rapora göre, Tesla'da kullanılan LGES bataryalarının kullanım oranı yıllık yüzde 15,8 azaldı. Buna karşın Kia EV3, Chevrolet Equinox, Blazer ve Silverado EV modellerindeki güçlü satışlar düşüşü kısmen dengeledi.