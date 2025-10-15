Çinli batarya üreticilerinin küresel pazardaki gücü artıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni istatistiklere göre, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılan bataryaların küresel enerji çıkışı 691,3 GWsa'e ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artış anlamına geliyor. CATL, yüzde 31,9 büyüme ve 254,5 GWsa üretimle pazar liderliğini sürdürürken, küresel pazar payını yüzde 37’ye yükseltti.

SNE Research verilerine göre, geçen yılın Ocak–Ağustos döneminde 513 GWsa olan üretim, bu yıl 691 GWh’a ulaştı. Analistler, bu hızla artan üretim trendinin 2025 sonunda 1.000 GWsa sınırının rahatlıkla aşılacağını öngörüyor.

Çinli üreticilerin yükselişi sürüyor

Çinli üreticiler küresel pazarda etkisini artırmaya devam ediyor. CATL, yılın ilk sekiz ayında yüzde 36,8 pazar payına sahip olurken, BYD yüzde 18 payla ikinci sırada yer aldı. BYD’nin üretimi yıllık bazda yüzde 50 artarak 124,8 GWsa seviyesine çıktı.

LG Energy Solution yüzde 9,7 pazar payı ile üçüncü sırada yer alırken, CALB ve SK On sırasıyla yüzde 4,6 ve 4,2 pay elde etti. Panasonic ise yüzde 3,7 pazar payı ile ilk altıyı tamamladı. İlk altı üretici küresel batarya pazarının yaklaşık yüzde 83’ünü kontrol ediyor.

Güney Koreli markalar kan kaybediyor

Çinli üreticiler pazarda güçlenirken, Güney Koreli firmalar pay kaybetti. LG Energy Solution, SK On ve Samsung SDI’nin toplam pazar payı Ocak–Ağustos 2025 döneminde yüzde 16,8’e gerileyerek geçen yıla göre 3,8 puan azaldı. Üçlünün içinde yalnızca Samsung SDI satış düşüşü yaşadı. LGES ve SK On büyüme gösterse de bu artış küresel ortalamanın altında kaldı.

CATL ve BYD’nin küresel ağı genişliyor

SNE Research’ün raporuna göre CATL, Çinli markalar Zeekr, Aito, Li Auto ve Xiaomi’ye ek olarak Tesla, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi uluslararası üreticilere de batarya tedarik ediyor.

Eşarj'dan DC şarj fiyatlarında indirim: Tüm soketlerde tek fiyat 1 sa. önce eklendi

BYD ise hem araç hem de batarya üretimini kapsayan dikey entegrasyon stratejisi sayesinde maliyet avantajı sağlıyor. Analistler, BYD’nin yalnızca Çin’de değil, Avrupa pazarında da dikkat çekici bir büyüme elde ettiğini belirtiyor. Şirketin Avrupa’daki batarya kullanımı 2025’in ilk yarısında 8,6 GWsa'e ulaşarak yıllık yüzde 263 artış gösterdi.

LG Energy Solution Tesla etkisiyle yavaşladı

LG Energy Solution bataryalarını başta Tesla, Chevrolet, Kia ve Volkswagen olmak üzere birçok üreticiye sağlıyor. Ancak bu yıl Tesla satışlarındaki düşüş, LGES’in performansını olumsuz etkiledi. Rapora göre, Tesla’da kullanılan LGES bataryalarının kullanım oranı yıllık yüzde 15,8 azaldı. Buna karşın Kia EV3, Chevrolet Equinox, Blazer ve Silverado EV modellerindeki güçlü satışlar düşüşü kısmen dengeledi.

