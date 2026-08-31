Çinli bellek devi CXMT, Pentagon’a dava açtı

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Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen DRAM üreticilerinden CXMT, ABD Savunma Bakanlığı’nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı kuruluşlar listesine almasına itiraz ederek Pentagon’a dava açtı. Şirket, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantısı bulunmadığını ve kararın yeterli kanıta dayanmadığını savunuyor.

CXMT itiraz ediyor

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre CXMT, Pentagon’un sınıflandırmasının kaldırılması için açtığı davada kararın yeterli delile dayanmadığını ve usule ilişkin haklarını ihlal ettiğini öne sürdü. Şirket ayrıca söz konusu sınıflandırmanın ticari faaliyetlerine ve itibarına zarar verdiğini belirtti.

Pentagon, CXMT’yi ilk olarak Ocak 2025’te Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak sınıflandırdı. Karar Joe Biden döneminde alınırken Trump yönetimi de Haziran ayında listeyi güncellediğinde bu statüyü korudu.

Tam Boyutta Gör CXMT, sınıflandırmanın kaldırılması için bir yılı aşkın süre boyunca Savunma Bakanlığı’na bilgi ve belge sunduğunu ifade etti. Şirketin iddiasına göre Pentagon, şubat ayında CXMT’nin listeden çıkarılacağına ilişkin bir bildirim yayımladı ancak aynı gün herhangi bir açıklama yapmadan bu bildirimi geri çekti.

Haziran ayında ise CXMT, Pentagon tarafından Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na (MIIT) doğrudan, Devlet Konseyi’ne bağlı Devlet Varlıkları Denetim ve İdare Komisyonu’na (SASAC) ise dolaylı olarak bağlı bir şirket şeklinde tanımlandı.

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MIIT, Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nı ifade ederken SASAC, finans dışındaki kamu şirketlerindeki devlet hisselerini resmi olarak yöneten kuruluş konumunda bulunuyor.

CXMT, Pentagon’un 2024 tarihli raporunda şirketi savunma sanayisiyle ilişkilendirmek için çift kullanımlı DRAM ürünlerini ve “askeri sınıf” ifadesinin yer aldığı bir reklamı dayanak gösterdiğini belirtiyor. Ancak şirket, reklamın yetkisiz bir distribütöre ait olduğunu ve bu nitelendirmenin daha sonra hatalı olduğunun kabul edildiğini savunuyor.

CXMT ayrıca ürünlerinin JEDEC ticari standartlarına uygun olduğunu, askeri sınıf çiplerde aranan sıcaklık, paketleme, test ve denetim şartlarını karşılamadığını belirtiyor. Şirketin askeri amaçlı üretim lisansı da bulunmuyor.

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Çinli bellek devi CXMT, Pentagon’a dava açtı

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