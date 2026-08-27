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    Çinli bellek devi gözdağı verdi: Dünyanın en büyüğü olmayı hedefliyor

    Çinli YMTC, NAND flash pazarında Samsung ve SK Hynix’i geride bırakmayı hedefliyor. Şirket, 2027 sonuna kadar dünya lideri olmak için üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

    Çinli bellek devi gözdağı verdi: Dünyanın en büyüğü olacak Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli bellek üreticisi YMTC, NAND flash pazarında Samsung ve SK Hynix’i geride bırakarak 2027 sonuna kadar dünyanın en büyük üreticisi olmayı hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda Şanghay’da gerçekleştirmeyi planladığı halka arzdan yaklaşık 5 milyar dolar kaynak toplamaya hazırlanıyor.

    Hedef 2027 sonu

    Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), halka arz hazırlıkları kapsamında yatırımcılar ve diğer paydaşlarla gerçekleştirdiği toplantılarda NAND üretimindeki iddialı hedeflerini paylaştı. Konuya yakın iki kişinin aktardığı bilgilere göre şirket, en geç 2027 sonuna kadar küresel NAND pazarında liderliği Samsung ve SK Hynix’ten almayı planlıyor.

    YMTC, geçen hafta Şanghay Borsası'na sunduğu halka arz başvurusunda yaklaşık 33 milyar yuan (5 milyar dolar) kaynak toplamayı hedeflediğini açıkladı. Elde edilecek gelirin büyük bölümünün üretim tesislerinin geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

    Şirketin halka arz için henüz kesin bir işlem tarihi belirlenmiş değil. Ancak YMTC'nin işlem görmeye başlamasının ardından 1 trilyon yuanı (yaklaşık 150 milyar dolar) aşan bir piyasa değerine ulaşabileceği öngörülüyor.

    CXMT'nin başarısı YMTC'yi hızlandırdı

    Çinli bellek devi gözdağı verdi: Dünyanın en büyüğü olacak Tam Boyutta Gör
    YMTC'nin halka arz planlarını hızlandırmasında Çin'in bir diğer önemli bellek çipi üreticisi CXMT'nin borsadaki başarılı performansı da etkili oldu. Özellikle DRAM çipleri üreten CXMT, 9 milyar dolarlık halka arzla Asya'nın bu yılki en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

    CXMT'nin değerlemesi geçen ayın sonunda yüzde 400'den fazla yükseldi. Şirket, 580 milyar dolarlık değere ulaşarak Çin'in en değerli halka açık şirketi konumuna geldi.

    NAND pazarında rekabet kızışıyor

    Araştırma ve danışmanlık şirketi TrendForce'a göre YMTC, bu yılın ilk çeyreğinde küresel NAND üreticileri arasında Samsung ve SK Hynix'in ardından üçüncü sırada, Çin'de ise birinci sırada yer aldı.

    NAND pazarının büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 71 milyar dolar olarak hesaplandı. TrendForce, pazarın 2026'da 300 milyar doların üzerine çıkmasını, 2030'da ise yaklaşık 490 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

    Ancak bellek sektöründeki hızlı büyüme beraberinde önemli bir risk de getiriyor. CXMT ve YMTC'nin üretim kapasitesini agresif biçimde artırması, küresel arzı yükselterek bellek çipi fiyatlarının düşmesine yol açabilir. Bu ihtimal, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle son dönemde ciddi yükseliş kaydeden bellek şirketlerinin hisseleri açısından da endişe yaratıyor. Öte yandan uzmanlar, belleğin küresel bir ürün olması nedeniyle fiyatların da küresel ölçekte belirlendiğine dikkat çekti. Bununla birlikte stratejistler, bellek arzının halihazırda büyüdüğünü ancak talebin daha hızlı arttığını söylüyor.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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