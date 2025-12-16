Çin kampanya yapıyor: iPhone alma robot al

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD ve Çin arasındaki yapay zekâ yarışı giderek kızışıyor. Makine öğrenme dilleri arasında başlayan rekabet ev robotlarına da sıçramış durumda. Çin her zaman ki gibi devlet desteğini arkasına alarak fiyat avantajı sunuyor.

iPhone alma Bumi al

Çinli Songyan Power girişiminin geliştirdiği Bumi adlı insansı robot, okullara ve ailelere satılmak üzere Huichen Technology firmasına tedarik edilmeye başlandı. İlk etapta 1000 adet üretilecek olan Bumi’nin fiyatı 1400$.

Hindistan’dan tartışmalı siber güvenlik uygulaması 2 hf. önce eklendi

Bumi insansı robot oldukça hafif ve yürüyebiliyor, dans edebiliyor, sesli komutlara cevap veriyor, basit sürükle-bırak hareketleri için programlanabiliyor. Robotun hareketleri çocuklar ve eğitim için özel olarak optimize edilmiş.

Bumi bu fiyatla dünyanın en ucuz insansı robotu haline geliyor. ABD’de Tesla Optimus 20000$-30000$ arasında değişirken Agility Robotics firmasına ait Digit robotu ise 250 bin dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar Çin’in insansı robotları son kullanıcıya ulaştırma açısından bir devrim yaptığını söylerken düşük fiyat politikasının uzun vadede yeniliklerin önünü tıkayacağını düşünüyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: