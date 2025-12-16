Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin kampanya yapıyor: iPhone alma robot al

    Son kullanıcı pazarında robot teknolojilerinin hızlı yayılmasını amaçlayan Çin, bir iPhone ile aynı fiyata sahip insansı robotların piyasaya çıkmasını destekliyor.

    Bumi Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasındaki yapay zekâ yarışı giderek kızışıyor. Makine öğrenme dilleri arasında başlayan rekabet ev robotlarına da sıçramış durumda. Çin her zaman ki gibi devlet desteğini arkasına alarak fiyat avantajı sunuyor. 

    iPhone alma Bumi al

    Çinli Songyan Power girişiminin geliştirdiği Bumi adlı insansı robot, okullara ve ailelere satılmak üzere Huichen Technology firmasına tedarik edilmeye başlandı. İlk etapta 1000 adet üretilecek olan Bumi’nin fiyatı 1400$.

    Bumi insansı robot oldukça hafif ve yürüyebiliyor, dans edebiliyor, sesli komutlara cevap veriyor, basit sürükle-bırak hareketleri için programlanabiliyor. Robotun hareketleri çocuklar ve eğitim için özel olarak optimize edilmiş. 

    Bumi bu fiyatla dünyanın en ucuz insansı robotu haline geliyor. ABD’de Tesla Optimus 20000$-30000$ arasında değişirken Agility Robotics firmasına ait Digit robotu ise 250 bin dolardan alıcı buluyor. Uzmanlar Çin’in insansı robotları son kullanıcıya ulaştırma açısından bir devrim yaptığını söylerken düşük fiyat politikasının uzun vadede yeniliklerin önünü tıkayacağını düşünüyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzin yuttum ne yapmalıyım orjinal motul yağ nereden alınır ewing sarkom hasta yorumları honda crv 1.6 dizel otomatik yorumları muhabbet kuşum uçamıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir
    I-LIFE ZedAir
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum