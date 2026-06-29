Çinli BYD’den Nvidia’ya meydan okuyan yeni teknoloji

Horizon Super Drive 2.0 altyapısı BYD Seal'e geliyor
Testlerin odağında, Horizon Robotics tarafından geliştirilen ve henüz piyasaya çıkmayan Horizon Super Drive 2.0 sürüş destek sistemi yer alıyor. Mühendisler, araç üzerindeki kameralardan gelen verilerin doğrudan merkezi alan kontrolcüsüne aktarılmasını sağlayacak yeni iletişim altyapısını yapılandırıyor.
BYD'nin kendi çipi 2027'ye ertelendi
Ancak verilere göre Xuanji A3'ün doğrulama ve geliştirme süreci beklenenden uzun sürüyor. İşlemcinin seri üretime entegrasyonu ilk olarak 2027 yılında Denza markasının üst segment modellerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Horizon ve Nvidia çipleri kullanılmaya devam edilecek.
Nisan ayına ait Çin pazarı verilerine göre binek otomobillerde kullanılan alan kontrolcüsü (domain controller) kurulumları 600 bin adet seviyesine ulaştı. Nvidia, 300 binden fazla bilgi işlem platformu teslim ederek yüzde 50,9 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.
Buna karşılık Horizon Robotics, 80 binden fazla sistem tedarik ederek pazar payını yüzde 13,6'ya çıkardı. BYD'nin yeni yazılım platformlarını daha fazla modele yaymayı planlaması ve kendi Xuanji A3 işlemcisinin 2027'de Denza modellerine geçiş yapacak olması Nvidia’nın elini zorlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş