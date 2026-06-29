Çinli BYD’den Nvidia’ya meydan okuyan yeni teknoloji

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, akıllı sürüş teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirketin Seal elektrikli sedan modeli, yeni nesil sürüş destek teknolojilerinin test edildiği araçlardan biri oldu. Aktarılan bilgilere göre BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, Horizon Robotics CEO'su Yu Kai ile birlikte henüz kullanıma sunulmayan yeni sürüş destek yazılımını bizzat deneyimledi.

Horizon Super Drive 2.0 altyapısı BYD Seal'e geliyor

Testlerin odağında, Horizon Robotics tarafından geliştirilen ve henüz piyasaya çıkmayan Horizon Super Drive 2.0 sürüş destek sistemi yer alıyor. Mühendisler, araç üzerindeki kameralardan gelen verilerin doğrudan merkezi alan kontrolcüsüne aktarılmasını sağlayacak yeni iletişim altyapısını yapılandırıyor.

Bu donanım entegrasyonunun, şirketin gelecekte kullanacağı yeni nesil bilgi işlem platformları devreye alınmadan önce sistem performansını artırması hedefleniyor.

BYD'nin kendi çipi 2027'ye ertelendi

Tam Boyutta Gör BYD daha önce 4 nanometre üretim sürecine sahip Xuanji A3 isimli kendi işlemcisini tanıtmıştı. 700 TOPS yapay zeka işlem performansı sunan bu platformun, üçüncü taraf tedarikçilere olan ihtiyacı kısa sürede ortadan kaldıracağı öngörülüyordu.

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Ancak verilere göre Xuanji A3'ün doğrulama ve geliştirme süreci beklenenden uzun sürüyor. İşlemcinin seri üretime entegrasyonu ilk olarak 2027 yılında Denza markasının üst segment modellerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Horizon ve Nvidia çipleri kullanılmaya devam edilecek.

Nisan ayına ait Çin pazarı verilerine göre binek otomobillerde kullanılan alan kontrolcüsü (domain controller) kurulumları 600 bin adet seviyesine ulaştı. Nvidia, 300 binden fazla bilgi işlem platformu teslim ederek yüzde 50,9 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Buna karşılık Horizon Robotics, 80 binden fazla sistem tedarik ederek pazar payını yüzde 13,6'ya çıkardı. BYD'nin yeni yazılım platformlarını daha fazla modele yaymayı planlaması ve kendi Xuanji A3 işlemcisinin 2027'de Denza modellerine geçiş yapacak olması Nvidia’nın elini zorlayacak.

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Çinli BYD’den Nvidia’ya meydan okuyan yeni teknoloji

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