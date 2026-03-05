Giriş
    Çinli BYD’nin satışları 2026’nın ilk aylarında adeta çakıldı

    Çinli elektrikli araç devi BYD, 2026’nın ilk iki ayında satışlarında sert düşüş yaşadı. Artan yerli rekabet ve vergi değişikliklerinin etkisiyle şirketin pazar payındaki baskı giderek büyüyor.

    Çinli BYD’nin satışları 2026’nın ilk aylarında adeta çakıldı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan BYD, 2026 yılının ilk iki ayında satış performansında ciddi düşüşler yaşadı. Şirketin ocak ve şubat aylarını kapsayan toplam satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 düşüş gösterdi.

    Bu hesaplama yapılırken, şubat ayının ortasında gerçekleşen ve satışların geleneksel olarak yavaşladığı iki haftalık Çin Yeni Yılı tatili de dikkate alınarak mevsimsel etkiler düzeltilmiş veriler kullanıldı.

    Öte yandan Çin elektrikli araç pazarında talep genel olarak yavaşlama eğilimine girerken BYD’nin özellikle yerli rakipleri karşısında pazar payının daraldığı görülüyor. Aynı dönemde birçok Çinli üretici satışlarını artırmayı başardı ve pazarın rekabet dengesi belirgin biçimde değişmeye başladı. Rakiplerin agresif hamleleri düşüşte etkili olurken elektrikli araçlara yeniden getirilen %5 satın alma vergisi de talebi zayıflatan diğer etkenlerden.

    Rakipler BYD’nin payını yiyor

    Ocak-şubat döneminde satışlarını artıran üreticiler arasında dikkat çeken şirketlerden biri Leapmotor oldu. Şirket, bu iki aylık süreçte 60.126 araç satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %19 büyüme kaydetti.

    Benzer şekilde, teknoloji devi Xiaomi de elektrikli otomobil pazarındaki yükselişini sürdürdü. Şirketin satışları aynı dönemde 59.000 adedin üzerine çıkarak yıllık bazda %48 artış gösterdi.

    Pazarın diğer önemli oyuncularından Nio ve Zeekr ise çok daha güçlü büyüme rakamları açıkladı. Hesaplamalara göre Nio’nun satışları yıllık %77, Zeekr’in satışları ise yaklaşık %84 artış gösterdi.

    Bazı üreticiler ise BYD gibi düşüşler de yaşadı. Örneğin Xpeng yüzde 42 ve Li Auto yüzde 4 düşüş gördü.

    BYD gözünü yurt dışına çevirdi

    Artan rekabet karşısında BYD stratejisini yalnızca Çin pazarına dayandırmıyor. Şirket son dönemde özellikle uluslararası pazarlara yönelik büyüme stratejisini hızlandırdı. 2026 Şubat ayında BYD’nin yurt dışı satışları ilk kez Çin içi satışlarını geride bıraktı. Şirketin 2025 yılı boyunca dünya genelinde gerçekleştirdiği ihracat satışları ise 1 milyon adedi aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Analistlere göre bu durum, yalnızca iç pazara bağımlı olan rakip üreticilere karşı BYD’ye önemli bir avantaj sağlıyor.

    Şirketin rekabet avantajını yeniden güçlendirmek için hazırladığı yeni teknolojiler de gündemde. BYD’nin çok yakıunda yeni nesil batarya ve hızlı şarj çözümlerini tanıtması bekleniyor. Şirket daha önce gelişmiş sürüş destek sistemi olan “God’s Eye” teknolojisini ücretsiz olarak sunarak talepte belirgin bir artış yaratmıştı. Analistler, benzer bir stratejinin bu yıl da uygulanabileceğini düşünüyor.

