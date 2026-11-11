Çinli otomotiv devleri Formula 1'e göz dikti: BYD ve Geely harekete geçti

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Oynat Çinli otomotiv devleri BYD ve Geely, Formula 1 dünyasına girmek için harekete geçti. FIA Başkanı Ben Sulayem görüşmeleri doğrularken, BYD'nin satın alma yerine kendi takımını kurmak istediğini belirtti. Şirket elektrikli teknolojilerini pistte sergilemeyi hedeflerken, F1'in ilerleyen yıllarda içten yanmalı motorlara ağırlık verme planı BYD için önemli bir engel oluşturabilir. Tüm zorluklara rağmen spordaki yeni takımın Çin'den çıkma ihtimali oldukça güçlü. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devleri BYD ve Geely, Formula 1'e katılmak için FIA ile temasa geçti. FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, iki şirketin de organizasyona ilgi gösterdiğini doğrularken BYD'nin kendi takımını kurmak istediğini açıkladı. Ancak Formula 1'de 12. takım için henüz resmi bir başvuru süreci bulunmuyor.

BYD kendi Formula 1 takımını kurmak istiyor

BYD'nin Formula 1'e katılma konusundaki ilgisi yeni değil. Şirketin mart ayında motor sporlarına giriş seçeneklerini değerlendirdiği ve mevcut bir takımı satın almak ya da sıfırdan yeni bir takım kurmak arasında karar vermeye çalıştığı bildirilmişti.

Nisan ayında BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ile Şanghay'da görüştüğünü doğrulamış ve Formula 1'e katılmanın değerlendirdikleri seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Ancak temmuz ayında yapılan açıklamalarda henüz somut bir plan bulunmadığı belirtilmişti.

Tam Boyutta Gör FIA Başkanı Ben Sulayem, BYD'ye mevcut takımlardan birini satın almasını önerdiğini ancak şirketin bu seçeneğe sıcak bakmadığını açıkladı. BYD'nin kendi takımını oluşturmak istediğini belirten Ben Sulayem, üreticiden projenin uygulanabilirliğini ortaya koyan ciddi bir teklif hazırlamasını istedi.

BYD'nin özel danışmanı Alfredo Altavilla ise şirketin Formula 1'e yalnızca araç üzerinde marka logosu bulundurmak amacıyla katılmayacağını daha önce açıkça ifade etmişti. Altavilla'ya göre Formula 1'e giriş ancak BYD'nin geliştirdiği teknolojilerin motor sporlarına katkı sağlayabileceği bir proje olması durumunda anlam taşıyor.

Geely de Formula 1'e ilgi gösteriyor

BYD'nin yanı sıra Geely de Formula 1'e katılmayı değerlendiren Çinli üreticiler arasında yer alıyor. Şirket, geçen yıl toplam 3,02 milyon araç satışı gerçekleştirirken Volvo, Polestar ve Lotus gibi markaları bünyesinde bulunduruyor.

Özellikle Lotus'un geçmişte Formula 1'de önemli bir yere sahip olması, Geely'nin motor sporlarına olası dönüşünü daha dikkat çekici hale getiriyor. Ancak şirketin Formula 1'e hangi yöntemle katılmayı düşündüğü veya mevcut bir takımı satın almayı planlayıp planlamadığı konusunda henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

FIA Başkanı, Çinli üreticilere özel bir ayrıcalık tanınmayacağını da vurguladı. BYD ve Geely'nin olası başvurularının diğer üreticilerle aynı değerlendirme sürecinden geçeceğini belirten Ben Sulayem, mevcut kuralların Çinli şirketlerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla değiştirilmeyeceğini söyledi.

Bununla birlikte Ben Sulayem, Formula 1'e katılacak bir sonraki yeni takımın Çin'den gelmesini istediğini ifade etti. Çin'in elektrikli araç teknolojilerindeki gelişimini ve Şanghay'da düzenlenen Çin Grand Prix'sini bu isteğinin gerekçeleri arasında gösterdi.

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Formula 1'in yeni motor kuralları BYD için sorun oluşturabilir

BYD'nin Formula 1'e katılımının önündeki en önemli soru işaretlerinden biri ise şampiyonanın gelecekteki motor düzenlemeleri. 2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kuralları, içten yanmalı motor ile elektrikli sistem arasında yaklaşık yüzde 50-50 güç dağılımı öngörüyor. Elektrik motorunun gücü de 350 kW seviyesine çıkarılmış durumda.

Ancak FIA, elektrikli gücün payını artıran bu yaklaşımı uzun süre devam ettirmek istemiyor. Haziran ayında alınan kararla 2027 ve 2028 sezonlarında güç dağılımının içten yanmalı motor lehine yüzde 60-40 seviyesine çekilmesi üzerinde uzlaşıldı.

Ben Sulayem ayrıca 2031'de, hatta mümkün olması halinde 2030'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni motor düzenlemelerinde sürdürülebilir yakıt kullanan V8 motorlara ve daha sınırlı elektrik desteğine geçilmesini savunuyor. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali de yeni motor paketiyle ilgili görüşmelerin yıl sonuna kadar somutlaşmasını bekliyor.

Bu yaklaşım, elektrikli otomobil teknolojileriyle öne çıkan BYD açısından önemli bir çelişki oluşturuyor. Şirket, Formula 1'i batarya teknolojilerini ve elektrikli güç aktarma sistemlerini geliştirmek ve sergilemek için bir platform olarak değerlendirmek istiyor. Buna karşın FIA'nın elektrikli sistemlerin rolünü azaltmaya yönelik planları, BYD'nin bu konudaki beklentileriyle örtüşmeyebilir.

Formula 1'e yeni takım olarak girmek kolay değil

Formula 1'in son yeni katılımcısı Cadillac oldu. General Motors destekli takım, FIA'nın 2023 yılında başlattığı başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından 2026 sezonunda griddeki 11. takım olarak yerini aldı. Cadillac, kendi güç ünitesini hazırlayana kadar Ferrari motorları kullanıyor. Audi ise Formula 1'e tamamen yeni bir takım kurmak yerine mevcut Sauber ekibini devralarak katıldı. Bu örnekler, BYD ve Geely'nin önünde birden fazla seçenek bulunduğunu gösteriyor.

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Çinli BYD ve Geely Formula 1'e girmek için FIA ile görüşüyor

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