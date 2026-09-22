Avrupa otomotivine Çin dopingi: CATL, Macaristan fabrikasında deneme üretimine başladı

Bütün yasal süreçlerin ve gerekli tip onaylarının tamamlanmasının ardından devreye alınan dev tesis, tam kapasiteye ulaştığında 100 GWh üretim hacmiyle CATL'in Çin sınırları dışındaki en büyük batarya üretim üssü unvanını taşıyacak.
Başlatılan bu deneme aşaması, seri üretim öncesinde üretim ekipmanlarının, otomasyon hatlarının ve imalat süreçlerinin optimizasyonunu ve doğrulanmasını kapsıyor. Tesisin ilk iki üretim hattı bu testler için aktif hale getirildi.
Üretime yeşil ışık yakıldı
Olayın ardından kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerini hayata geçiren CATL, Macar yetkililerin daha önce tespit edilen tüm eksikliklerin giderildiğini teyit etmesiyle deneme üretimi iznini almayı başardı.
Avrupa otomotiv sektörünün yeni kalbi
Debrecen tesisi, Macaristan'da elektrikli araç üretimine devasa yatırımlar yapan Avrupalı dev otomotiv üreticilerine doğrudan batarya tedarik edecek stratejik bir merkez konumunda yer alıyor. Sitede yeni kurulan hücre üretim hatlarının yanı sıra, 2024 sonbaharından bu yana halihazırda yürütülen modül montaj süreçlerinde bugüne kadar toplam 537.000 adet batarya modülü üretilip teslim edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: