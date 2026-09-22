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    Avrupa otomotivine Çin dopingi: CATL, Macaristan fabrikasında deneme üretimine başladı

    Batarya devi CATL, Çin dışındaki en büyük tesisi olan Macaristan Debrecen fabrikasında deneme üretimine başladı. 100 GWh kapasiteli dev tesis, Avrupa elektrikli pazarına yön verecek.

    Çinli CATL, Macaristan fabrikasında deneme üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Küresel batarya pazarının açık ara lideri konumundaki Çinli CATL, Avrupa stratejisinin en kritik kalesi olan Macaristan’ın Debrecen şehrindeki yeni hücre üretim tesisinde 22 Eylül 2026 itibarıyla resmen deneme üretimine başladı.

    Bütün yasal süreçlerin ve gerekli tip onaylarının tamamlanmasının ardından devreye alınan dev tesis, tam kapasiteye ulaştığında 100 GWh üretim hacmiyle CATL'in Çin sınırları dışındaki en büyük batarya üretim üssü unvanını taşıyacak.

    Başlatılan bu deneme aşaması, seri üretim öncesinde üretim ekipmanlarının, otomasyon hatlarının ve imalat süreçlerinin optimizasyonunu ve doğrulanmasını kapsıyor. Tesisin ilk iki üretim hattı bu testler için aktif hale getirildi.

    Üretime yeşil ışık yakıldı

    Çinli CATL, Macaristan fabrikasında deneme üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Üretim hattının devreye alınması, tesisin geçtiğimiz dönemde geçirdiği sıkı denetim süreçlerinin ardından gerçekleşti. Bölge Hükümet Ofisi, nikel maruziyeti nedeniyle dokuz çalışanın etkilendiği iş güvenliği endişeleri doğrultusunda tesisin belirli alanlarındaki faaliyetleri geçici olarak durdurmuştu.

    Olayın ardından kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerini hayata geçiren CATL, Macar yetkililerin daha önce tespit edilen tüm eksikliklerin giderildiğini teyit etmesiyle deneme üretimi iznini almayı başardı.

    Avrupa otomotiv sektörünün yeni kalbi

    Debrecen tesisi, Macaristan'da elektrikli araç üretimine devasa yatırımlar yapan Avrupalı dev otomotiv üreticilerine doğrudan batarya tedarik edecek stratejik bir merkez konumunda yer alıyor. Sitede yeni kurulan hücre üretim hatlarının yanı sıra, 2024 sonbaharından bu yana halihazırda yürütülen modül montaj süreçlerinde bugüne kadar toplam 537.000 adet batarya modülü üretilip teslim edildi.

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