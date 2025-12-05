Giriş
    Çinli Changan, 2027'de Avatr ve Nevo markalarını Avrupa'ya getirecek

    Changan, elektrikli alt markaları Avatr ve Nevo’yu iki yıl içinde Avrupa’ya getiriyor. Şirket; tam elektrikli, PHEV ve EREV seçenekleriyle geniş kitlelere hitap etmeyi planlıyor.

    Çinli Changan, 2027'de Avatr ve Nevo'yu Avrupa'ya getirecek Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Changan, Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, elektrikli alt markaları Avatr ve Nevo’yu önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa’da satışa sunmayı planlıyor. Üstelik sadece otomobil değil hafif ticari araç satışı da değerlendiriliyor.

    Aslında Changan, bugüne kadar Avrupa’da daha çok Deepal markasıyla tanınıyordu. Ancak 2025 baharında Mainz’da düzenlenen Avrupa tanıtım etkinliğinde tablo değişti. Etkinlikte yalnızca Deepal modelleri değil Changan’ın diğer alt markaları Avatr ve Nevo’nun elektrikli araçları da sergilendi. Bunların arasında, ilk kez gösterildiğinde dikkatleri üzerine çeken Nevo E07 de vardı.

    Changan, mart ayında yaptığı açıklamayla 2027’ye kadar toplam sekiz yeni modeli Avrupa’ya getireceğini duyurdu. İlk iki model, tamamen elektrikli Deepal S07 ve hem elektrikli hem de menzil uzatıcı (EREV) seçeneği sunacak olan Deepal L07 olacak.

    2026 ve 2027’de gelecek diğer altı modelin detayları netleşmiş olmasa da, üst sınıf Nevo E07 ile markanın premium yüzü olmaya hazırlanan Avatr 11 ve Avatr 12’nin listeye girmesi bekleniyor. Changan, Avrupa’da yalnızca tam elektriklilerle sınırlı kalmayıp PHEV ve EREV seçenekleriyle daha geniş bir kitleye hitap etmeyi de amaçlıyor.

    Çinli Changan, 2027'de Avatr ve Nevo'yu Avrupa'ya getirecek Tam Boyutta Gör
    Changan’ın ayrıca Avrupa’da bir üretim tesisi kurmak için yer arayışında olduğu biliniyor. Markanın alt marka stratejisi ise net. Deepal, sürüş keyfi ve modern mobilite anlayışıyla genç kitleyi hedefliyor. Changan, ana marka olarak daha çok ailelere sesleniyor. Avatr ise premium konumlandırmasıyla grubun en üst basamağını temsil ediyor.

    Bu segmentasyon, modellerin teknik verilerine de yansıyor. Örneğin Nevo E07, 800 volt mimari, 520-650 km CLTC menzil seçenekleri ve güçlü hızlı şarj yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzatılmış, kapalı kasaya benzeyen arka tasarımı da modelin karakteristik detaylarından. Avatr 11 ve Avatr 12 ise daha da iddialı. 425 kW’a kadar güç ve Çin CLTC normuna göre 730 km’ye ulaşan menzil değerleri sunmaları bekleniyor.

    Çinli üreticilerin Avrupa açılımı hız kazanırken, Changan’ın girişimi de rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Özellikle Avatr ve Nevo’nun konumlandırıldığı premium ve performans odaklı segmentlerde Avrupa markalarını zorlayacak modeller yolda.

