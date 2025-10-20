Çinli Chery’den 1.300 km menzilli katı hal batarya tanıtımı

Yeni batarya, Çinli otomobil üreticileri arasında açıklanan en yüksek seviyelerden birini temsil ediyor. Modülde, lityum açısından zengin manganez katot malzemesi ile birlikte, polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı.
1.300 km menzil!
Chery’nin hamlesi, Toyota’nın Sumitomo Metal Mining ile yaptığı işbirliğinden hemen sonra geldi. Toyota, bu hamle ile tamamen katı hal bataryaların elektrikli araçlarda pratik kullanımını dünya çapında ilk kez gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.
EVTank verilerine göre dünya genelinde katı hal batarya sevkiyatlarının 2030 yılına kadar 614 GWh’ye ulaşması, toplam üretimin yüzde 10’unu aşması ve piyasa büyüklüğünün 34 milyar doları geçmesi bekleniyor.
Maliyet en önemli engel
Katı hal bataryalara şirketler kadar Çinli araştırma ekipleri de ağırlık vermiş durumda. Tsinghua Üniversitesi’nden bir ekip, 604 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yumuşak paket katı hal hücresi geliştirdi. Bu hücre, delinme ve 120 °C yüksek sıcaklık testlerini başarıyla geçti. Bu ilerlemelere rağmen maliyet halen büyük bir engel. Katı hal bataryaların mevcut fiyatı, sıvı elektrolitli lityum-iyon paketlerine göre yaklaşık 2,8 kat daha yüksekBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi