Çinli Chery’den 1.300 km menzilli katı hal batarya tanıtımı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen Chery Global Innovation Conference kapsamında Chery, kendi geliştirdiği ilk tam katı hal batarya modülünü tanıttı. Şirketin Chery Solid-State Battery Research Institute tarafından geliştirilen prototip, hücre enerji yoğunluğunda 600 Wh/kg değerine ulaştı.

Yeni batarya, Çinli otomobil üreticileri arasında açıklanan en yüksek seviyelerden birini temsil ediyor. Modülde, lityum açısından zengin manganez katot malzemesi ile birlikte, polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı.

1.300 km menzil!

Tam Boyutta Gör Chery, modülün çivi batması ve matkapla delinme gibi aşırı testler sonrasında bile enerji iletimini sürdürdüğünü, ateş çıkarmadığını ve duman üretmediğini vurguladı. Bu teknolojiyle donatılmış araçların teorik menzili 1.500 km’yi aşabilirken , gerçek dünya sürüşünde 1.300 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Şirket, 2026 yılında pilot üretim ve 2027’de daha geniş çaplı lansman planlarını yeniden teyit etti. Dolayısıyla Chery, hem BYD hem de CATL ile aynı dönemi hedefliyor. Chery, bu bilgiler dışında batarya konusunda detay paylaşmadı.

Chery’nin hamlesi, Toyota’nın Sumitomo Metal Mining ile yaptığı işbirliğinden hemen sonra geldi. Toyota, bu hamle ile tamamen katı hal bataryaların elektrikli araçlarda pratik kullanımını dünya çapında ilk kez gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Çin, katı hal bataryalarının önündeki engelleri aştı 3 gün önce eklendi

EVTank verilerine göre dünya genelinde katı hal batarya sevkiyatlarının 2030 yılına kadar 614 GWh’ye ulaşması, toplam üretimin yüzde 10’unu aşması ve piyasa büyüklüğünün 34 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Maliyet en önemli engel

Katı hal bataryalara şirketler kadar Çinli araştırma ekipleri de ağırlık vermiş durumda. Tsinghua Üniversitesi’nden bir ekip, 604 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yumuşak paket katı hal hücresi geliştirdi. Bu hücre, delinme ve 120 °C yüksek sıcaklık testlerini başarıyla geçti. Bu ilerlemelere rağmen maliyet halen büyük bir engel. Katı hal bataryaların mevcut fiyatı, sıvı elektrolitli lityum-iyon paketlerine göre yaklaşık 2,8 kat daha yüksek

