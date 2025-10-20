Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Chery’den 1.300 km menzilli katı hal batarya tanıtımı

    Chery, 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal batarya modülünü tanıttı. Araçlarda 1.300 km menzil sunması hedeflenen teknoloji, 2026 pilot üretimle ticarileşecek.

    Çinli Chery’den 1.300 km menzilli katı hal batarya tanıtımı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen Chery Global Innovation Conference kapsamında Chery, kendi geliştirdiği ilk tam katı hal batarya modülünü tanıttı. Şirketin Chery Solid-State Battery Research Institute tarafından geliştirilen prototip, hücre enerji yoğunluğunda 600 Wh/kg değerine ulaştı.

    Yeni batarya, Çinli otomobil üreticileri arasında açıklanan en yüksek seviyelerden birini temsil ediyor. Modülde, lityum açısından zengin manganez katot malzemesi ile birlikte, polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı.

    1.300 km menzil!

    Çinli Chery’den 1.300 km menzilli katı hal batarya tanıtımı Tam Boyutta Gör
    Chery, modülün çivi batması ve matkapla delinme gibi aşırı testler sonrasında bile enerji iletimini sürdürdüğünü, ateş çıkarmadığını ve duman üretmediğini vurguladı. Bu teknolojiyle donatılmış araçların teorik menzili 1.500 km’yi aşabilirken , gerçek dünya sürüşünde 1.300 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Şirket, 2026 yılında pilot üretim ve 2027’de daha geniş çaplı lansman planlarını yeniden teyit etti. Dolayısıyla Chery, hem BYD hem de CATL ile aynı dönemi hedefliyor. Chery, bu bilgiler dışında batarya konusunda detay paylaşmadı.

    Chery’nin hamlesi, Toyota’nın Sumitomo Metal Mining ile yaptığı işbirliğinden hemen sonra geldi. Toyota, bu hamle ile tamamen katı hal bataryaların elektrikli araçlarda pratik kullanımını dünya çapında ilk kez gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

    EVTank verilerine göre dünya genelinde katı hal batarya sevkiyatlarının 2030 yılına kadar 614 GWh’ye ulaşması, toplam üretimin yüzde 10’unu aşması ve piyasa büyüklüğünün 34 milyar doları geçmesi bekleniyor.

    Maliyet en önemli engel

    Katı hal bataryalara şirketler kadar Çinli araştırma ekipleri de ağırlık vermiş durumda. Tsinghua Üniversitesi’nden bir ekip, 604 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yumuşak paket katı hal hücresi geliştirdi. Bu hücre, delinme ve 120 °C yüksek sıcaklık testlerini başarıyla geçti. Bu ilerlemelere rağmen maliyet halen büyük bir engel. Katı hal bataryaların mevcut fiyatı, sıvı elektrolitli lityum-iyon paketlerine göre yaklaşık 2,8 kat daha yüksek

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki swift alınır mı lacoste outlet mağazaları kızdırma bujisi arızası sanane saman ye ben tokum sen ye devamı elektrik kesintisi sonrası modem çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum