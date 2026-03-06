Çin'in önde gelen çip yöneticileri, ASML'ye rakip yerli bir şirket kurulmasını istiyor

Naura Technology Group Başkanı Zhao Jinrong, Yangtze Memory Technologies Corp Başkanı ve Genel Müdürü Chen Nanxiang ile Empyrean Technology Başkanı Liu Weiping, önde gelen yarı iletken araştırma enstitüleriyle birlikte kaleme aldıkları bir makaleyi Çarşamba akşamı Çin’in Ulusal Bilim ve Teknoloji Derneği’ne bağlı Science and Technology Review dergisinde yayımladı.
Yarı iletken üretimi, 2020’den bu yana Çin ile ABD arasındaki teknoloji rekabetinin en kritik alanlarından biri haline geldi. ABD, Çin’in özellikle 7 nanometre altındaki ileri üretim kapasitesini geliştirmesini sınırlamak amacıyla çeşitli ihracat kısıtlamaları uyguluyor.
ASML gibi bir ekosistem oluşturma çağrısı
Dünyada EUV litografi makinelerini üreten tek şirket konumundaki ASML’nin ekipmanları, akıllı telefonlar, yapay zeka sistemleri ve yüksek performanslı bilgisayarlar için gerekli en gelişmiş çiplerin üretiminde kritik öneme sahip.
Yöneticiler, Çin’in de benzer bir ekosistem oluşturması gerektiğini belirterek, “Çin’in ASML’sini nasıl kuracağımız ve kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda ilgili kurumların hızla somut uygulama planları hazırlaması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Önemli ilerlemeler kaydedildi ancak hala büyük zorluklar bulunuyor
Makale, Çin’in EUV lazer ışık kaynakları, wafer üretim aşamaları ve optik sistemler gibi bazı alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini ancak bu bileşenlerin eksiksiz çalışan bir litografi sistemine entegre edilmesinin hala önemli teknik zorluklar olduğunu vurguladı. Ayrıca elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları, silikon wafer üretimi ve elektronik gazlar gibi alanların da yarı iletken tedarik zincirindeki kritik zayıf noktalar arasında olduğu ve ulusal düzeyde koordinasyon gerektirdiği belirtildi.
Çin hükümeti de yarı iletken sektörünü stratejik öncelikler arasında konumlandırmaya devam ediyor. Çin Başbakanı Li Qiang tarafından açıklanan son hükümet çalışma raporunda yarı iletkenler; havacılık, biyoteknoloji ve düşük irtifa ekonomisi ile birlikte gelişmekte olan sektörlerin temel direklerinden biri olarak gösterildi.
Beş yıllık kalkınma planında litografi makineleri özel olarak anılmasa da, gelişmiş üretim süreçlerinin güçlendirilmesi ve kritik ekipman, malzeme ile bileşenlerin geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısı yapıldı.
Makaledeki verilere göre Çin, 28 nanometre ve üzerindeki "olgun" üretim süreçlerinde küresel çip üretim kapasitesinin yaklaşık %33'ünü oluşturuyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım