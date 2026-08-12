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    Çinli CXMT'den DDR5 üretiminde önemli başarı: Yüzde 90 verime ulaştı

    Çinli bellek üreticisi CXMT, 17 nanometre sınıfı DDR5 çiplerinde yüzde 90 üretim verimliliğine ulaşarak yüksek hacimli üretim kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım attı.

    Çinli CXMT, DDR5 üretiminde yüzde 90 verimliliğe ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen bellek çipi üreticilerinden ChangXin Memory Technologies (CXMT), DDR5 bellek üretiminde önemli bir aşama kaydetti. Çin basınında yer alan yeni bir rapora göre şirket, 17 nanometre sınıfındaki DDR5 bellek çiplerinde yüzde 90 üretim verimliliğine ulaştı.

    CXMT'nin üretim verimliliğindeki bu artış, şirketin DDR5 bellekleri daha yüksek hacimlerde üretebilmesinin önünü açabilir. Çinli üretici, son dönemde ülkedeki güçlü talep ve küresel bellek çipi arzındaki sıkışıklık nedeniyle sektörün yakından takip ettiği şirketlerden biri haline geldi.

    Acer ve ASUS, CXMT belleklerini kullanmaya başladı

    Çin merkezli MyDrivers'ın aktardığı bilgilere göre, CXMT'nin 17 nanometre sınıfı üretim teknolojisiyle hazırladığı DDR5 bellekler bazı bilgisayar üreticilerinin ürünlerinde kullanılmaya başlandı. Raporda, Acer ve ASUS'un CXMT belleklerini kullanan başlıca PC üreticileri olduğu belirtiliyor. Ancak bu belleklerin kullanımının şimdilik ağırlıklı olarak Çin ve gelişmekte olan pazarlardaki ürünlerle sınırlı olduğu belirtiliyor.

    ABD merkezli Dell ve HP'nin ise CXMT belleklerine karşı daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İddiaya göre Dell, CXMT'nin belleklerini tamamen yasaklarken, HP yalnızca Çin ana karasında satılan veya kullanılan ürünlerinde bu çiplere yer veriyor. Bu yaklaşım Apple'ın stratejisine benziyor. Daha önce çıkan haberlerde Apple'ın, Çin'de satacağı ürünlerde CXMT tarafından üretilen bellekleri kullanabilmek için ABD hükümeti nezdinde girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

    CXMT, Samsung, SK hynix ve Micron'a rakip oluyor

    CXMT'nin DDR5 pazarındaki ilerlemesi, şirketin küresel bellek sektöründeki konumunu güçlendirebilir. Bununla birlikte şirketin üretim kapasitesinin halen Samsung, SK hynix ve Micron gibi sektörün üç büyük oyuncusunun oldukça gerisinde olduğu belirtiliyor.

    CXMT'nin DDR5 bellekleri 17 nanometre süreciyle üretilirken, Micron, SK Hynix ve Samsung gibi rakip üreticiler EUV litografi kullanarak daha gelişmiş 10 nanometre süreciyle üretim gerçekleştiriyor. ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle CXMT bu ekipmanlara erişemiyor. Bunun yerine daha eski DUV litografi araçlarını kullanıyor.

    Buna rağmen yüzde 90'lık verimlilik oranı, CXMT'nin DDR5 üretiminde ciddi bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Şirket üretim kapasitesini de artırabilirse, Çin'in yerli bellek ihtiyacının daha büyük bölümünü karşılamasının yanı sıra küresel bellek pazarında Samsung, SK hynix ve Micron'a yönelik rekabet baskısını artırabilir.

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