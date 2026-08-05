CXMT'den LPDDR6 RAM atağı: Çinli üretici seri üretime hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka veri merkezlerinin bellek üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tüketmesi, küresel akıllı telefon pazarında RAM tedarikini giderek daha kritik hale getiriyor. Samsung, Micron ve SK Hynix gibi büyük üreticiler yüksek kârlı sunucu belleklerine odaklanırken, Çinli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) mobil cihazlar için yeni nesil LPDDR6 bellek geliştirme çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bırakmış görünüyor.

Edinilen bilgilere göre CXMT'nin bir iştiraki, LPDDR6 bellekler için Ar-Ge doğrulama aşamasının sonuna geldi. Bu aşamanın tamamlanması, şirketin seri üretime giden yolda küçük ölçekli deneme üretimine geçmesinin önünü açıyor.

CXMT, LPDDR6 için seri üretime yaklaşıyor

Yeni bir mobil bellek çipinin piyasaya sunulması genellikle dört temel aşamadan geçiyor. Bunlari bireysel kalıp doğrulaması, Ar-Ge doğrulaması, küçük parti deneme üretimi ve nihai seri üretim olarak sıralanıyor. CXMT'nin ulaştığı Ar-Ge doğrulaması aşamasında LPDDR6 yongalarının uyumluluğu, sistem kararlılığı, mekanik dayanıklılığı ve güç tüketimi gibi çeşitli parametrelerin test edildiği belirtiliyor. Bir sonraki aşamanın küçük ölçekli üretim olması bekleniyor.

Şirketin geliştirdiği LPDDR6'nın teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Belleğin 16 Gb kalıp yoğunluğuna ve 1.295 bilyeli Package-on-Package (PoP) tasarımına sahip olduğu aktarılıyor. Çip, başlangıçta 10.667 Mbps (10,7 Gbps) hız sunarken, tasarım açısından 12.800 Mbps (12,8 Gbps) seviyesine ulaşabiliyor. Yeni LPDDR6 belleğin yalnızca hız konusunda değil, güç verimliliği ve güvenilirlik açısından da önceki nesle kıyasla iyileştirmeler sunacağı ifade ediliyor.

Bu gelişme, CXMT'nin 2023'te piyasaya sürdüğü LPDDR5 belleklerle karşılaştırıldığında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Şirketin önceki LPDDR5 çözümleri 6.400 Mbps hız ve 12 GB'a kadar kapasite sunuyordu.

CXMT'nin yükselişi Apple'ın da dikkatini çekti

CXMT'nin mobil bellek alanındaki ilerlemesi şirketin finansal performansına da yansıyor. Şirketin halka arzında hisseleri yüzde 466 oranında yükselerek 49 yuan seviyesinde kapanmıştı. Geçtiğimiz yıl CXMT'nin gelirlerinin yüzde 66,43'ünü LPDDR bellekler, yüzde 31,87'sini ise DDR ürünleri oluşturdu.

Şirketin yükselişi Apple'ın da dikkatini çekmiş durumda. İddialara göre Apple, küresel bellek tedarikindeki darboğazları hafifletmek ve Asya'da satılan cihazları için alternatif bir tedarik kaynağı oluşturmak amacıyla CXMT'nin belleklerini değerlendirdi. Ancak CXMT'nin Apple'a tedarik sağlamasının önünde ABD'nin Çinli çip üreticilerine yönelik kısıtlamaları önemli bir engel oluşturabilir.

LPDDR6 yarışında SK Hynix ve Samsung da var

CXMT'nin ilerlemesi, yeni nesil mobil bellek pazarında rekabeti de kızıştırıyor. SK Hynix, mart ayında 1c adı verilen altıncı nesil 10 nm sınıfı üretim süreciyle geliştirdiği 16 Gb LPDDR6 belleği duyurmuştu. Şirket, LPDDR6 için seri tedarike 2026'nın sonlarında başlamayı hedefliyor.

SK Hynix'in ayrıca Xiaomi gibi büyük Çinli akıllı telefon üreticileriyle erkenden anlaşarak yeni nesil bellek pazarında konumunu güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. Samsung ise CES kapsamında LPDDR6 teknolojisini sergiledi ancak seri üretim için net bir tarih açıklamadı.

Micron Technology de haziran ayındaki bilanço toplantısında sektör talebinin gelecekte LPDDR6 ve DDR6'ya kayacağını ifade etti. Bununla birlikte şirket, yeni standartların ne zaman seri üretime geçeceğine ilişkin kesin bir takvim paylaşmadı.

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Akıllı telefonlardaki RAM kıtlığı sona erecek mi?

CXMT'nin LPDDR6 üretiminde ilerlemesi, akıllı telefon üreticileri açısından önemli bir gelişme olabilir. Özellikle Samsung, SK Hynix ve Micron gibi üreticilerin yapay zeka veri merkezlerinin yüksek bellek talebini karşılamaya öncelik vermesi, mobil cihaz üreticilerini alternatif tedarikçilere yöneltiyor.

CXMT'nin seri üretime geçmesi halinde şirket, LPDDR6 pazarında SK Hynix ve diğer büyük üreticilerle doğrudan rekabet edebilir. Bu durum, akıllı telefon üreticilerine daha fazla tedarik seçeneği sunarak mobil bellek arzındaki baskıyı azaltabilir.

Ancak bunun kısa vadede küresel RAM kıtlığını sona erdirmesi beklenmiyor. Bellek üreticileri kapasiteyi artırsa bile yapay zeka şirketlerinin yüksek miktardaki bellek talebi nedeniyle üretimin önemli bölümünü öncelikli olarak veri merkezlerine yönlendirmesi bekleniyor. Sektör analistlerine göre tüketici elektroniği pazarında bellek fiyatlarının istikrara kavuşması 2028'den önce gerçekleşmeyebilir.

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Çinli CXMT, LPDDR6 RAM üretiminde seri üretime yaklaşıyor

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