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    Çinli CXMT'nin RAM’leri ucuz çıkmadı: Samsung’dan bile pahalı

    Çinli CXMT'nin DDR5 belleklerinin fiyatları beklentilerin aksine rakiplerinden düşük çıkmadı. Hatta bazı sunucu belleklerinde Samsung'dan daha pahalı fiyatlara sahip.

    Çinli CXMT'nin RAM’leri ucuz çıkmadı: Samsung’dan bile pahalı Tam Boyutta Gör

    Bellek pazarında uzun süredir Çinli üretici CXMT ile birlikte fiyatların düşeceği beklentisi konuşuluyordu. Ancak ortaya çıkan son veriler bunun en azından şimdilik gerçekleşmediğini gösteriyor. Şirketin DDR5 sunucu bellekleri, hem Çin'de hem de küresel pazarda Samsung, SK hynix ve Micron'a kıyasla bir avantaj sunmuyor. Hatta bazı modellerde Samsung'dan daha pahalı konumda.

    CXMT tabanlı DDR5 modüller daha pahalı satılıyor

    Çin'in önde gelen e-ticaret platformlarından JD.com'daki fiyatlara göre Samsung veya SK hynix DRAM yongaları kullanan 64 GB DDR5-5600 RDIMM bellek modülü 18.595 yuan (yaklaşık 2.745 dolar) seviyesinden satılıyor. Aynı kapasite ve teknik özelliklere sahip ancak CXMT üretimi DRAM yongalarıyla hazırlanan modelin fiyatı ise 18.999 yuan (yaklaşık 2.805 dolar) olarak listeleniyor.

    Aradaki 60 dolarlık fark yalnızca yüzde 2,2 seviyesinde olsa da, birçok kişi Çinli üreticinin daha düşük fiyatlı alternatifler sunacağını düşünüyordu. Öte yandan Samsung'un kendi ürettiği 64 GB DDR5-5600 RDIMM modeli ABD'de Amazon üzerinden yaklaşık 2.425 dolara satılıyor.

    Beklenen fiyat avantajı neden oluşmadı?

    Çinli CXMT'nin RAM’leri ucuz çıkmadı: Samsung’dan bile pahalı Tam Boyutta Gör

    CXMT, DRAM üretiminde rakiplerine göre daha eski üretim süreçleri kullandığı için daha yüksek güç tüketimi ve daha sınırlı performans potansiyeli sunuyor. Çin hükümetinin sağladığı teşvikler nedeniyle şirketin daha düşük fiyatlarla satış yapması beklense de piyasada fiyatı belirleyen asıl unsuz arz-talep dengesi. Yapay zeka sunucularına yönelik yoğun talep devam ederken CXMT'nin fiyat kırması ticari açıdan mantıklı değil. Ayrıca Apple, Dell ve Corsair gibi büyük müşteriler için uygulanan doğrulama ve kalite testleri de maliyetleri artırarak olası fiyat avantajını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

    Bununla birlikte CXMT, Şanghay ve Hefei'de kurduğu iki yeni fabrika ile aylık wafer üretim kapasitesini 600 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapasite artışıyla şirketin 2026'da Micron seviyesine yaklaşabileceği, 2030'a kadar ise onu geride bırakabileceği öngörülüyor.

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