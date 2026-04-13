Chery'den yeni Lepas L6 SUV: Hibrit versiyonla 1126 km menzil

Çinli otomotiv devi Chery, İspanya'da ürettiği yeni markası Lepas ile büyümesini hızlandırıyor. Markanın kompakt SUV modeli Lepas L6, yılın son çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Hibrit ve elektrikli seçeneklerle sunulacak model, segmentinde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.
Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar
Beş koltuklu Lepas L6, iki farklı güç seçeneğiyle gelecek. Şarj edilebilir hibrit versiyon, Jaecoo 7 modelinde de kullanılan 204 beygirlik sistemi temel alıyor. Bu sistem, 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru elektrik motoru ve 18.3 kWsa batarya ile birleştiriyor.
Markanın açıklamasına göre bu sistemle toplam menzil yaklaşık 1.126 km'ye kadar ulaşabiliyor. Ancak sadece elektrikli sürüş menzili henüz netleşmiş değil. Referans olarak Jaecoo 7’nin yaklaşık 90 km elektrikli menzil sunduğu biliniyor.
İç mekân detayları henüz paylaşılmamış olsa da daha büyük L8 modelinde yer alan 13.2 inç dikey multimedya ekranı, fiziksel klima kontrolleri ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımların L6’da da sunulması öngörülüyor.
Öte yandan Chery’nin Lepas markasını yalnızca Avrupa ile sınırlı tutmayacağı da konuşuluyor. Şirketin, Lepas’ı önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına da getirmeyi planladığı ve burada da hibrit ve elektrikli SUV modellerle rekabet etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Bu hamle, Türkiye’de hızla büyüyen elektrikli ve yeni nesil hibrit araç pazarında rekabeti daha da kızıştırabilir.
