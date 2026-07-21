Aliexpress’e sahte ve güvensiz ürün gerekçesiyle 550 milyon Euro ceza

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Çin’den oldukça uygun fiyatlara ithal edilen ürünlerin yerli ekonominin işleyişine olan olumsuz etkisi ülkemizde olduğu kadar Avrupa Birliği’nde de tartışma konusu. Düzenleyici kurumlar Çinli e-ticaret sitelerine karşı oldukça sert tedbirler alıyor.

Aliexpress’e tarihi ceza

Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, Aliexpress platformunun sahte ve güvenlik riski taşıyan ürünlerin satışını yeterince engelleyemediği gerekçesiyle şirkete bugüne kadarki en yüksek Dijital Hizmetler Yasası (DSA) cezası olan 550 milyon euro para cezası verdi.

Robot süpürgeler ne kadar güvenli? 1 gün önce eklendi

Komisyonun yürüttüğü soruşturmada, platformda milyonlarca sahte ürünün yanı sıra güvensiz oyuncaklar ve tehlikeli kozmetik ürünlerinin satışta kaldığı tespit edildi. Yetkililer, bu ürünlerin bildirilmesine rağmen yeterince hızlı şekilde kaldırılmadığını ve kullanıcı güvenliğinin riske atıldığını belirtti.

2024 yılında başlatılan soruşturma kapsamında AliExpress'in reklam ve ürün öneri sistemleri de incelendi. Avrupa Komisyonu, şirketin yasa dışı ve tehlikeli ürünleri denetlemek için yeterli insan kaynağı ayırmadığı sonucuna vardı. İncelemelerde, ürünleri değerlendirmekle görevli bazı çalışanların, ürünlerin Avrupa standartlarına uygun olup olmadığına karar vermek için yalnızca birkaç saniyeye sahip olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan AliExpress, verilen cezayı orantısız bulduğunu açıkladı. Şirket, son yıllarda güvenlik ve denetim mekanizmalarını geliştirmek için önemli yatırımlar yaptığını belirterek kararı değerlendirdiğini ve tüm seçenekleri gözden geçirdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği son dönemde benzer gerekçelerle diğer büyük e-ticaret platformlarını da hedef alıyor. Daha önce Temu da yasa dışı ürün satışlarını önlemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle 200 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği'nin yaptığı önceki incelemelerde, büyük platformlarda satışa sunulan çok sayıda kozmetik, gıda takviyesi ve kişisel koruyucu ekipmanın birlik standartlarına uymadığı belirlenmişti.

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