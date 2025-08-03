Dongfeng, katı hal bataryaları 2026’da getiriyor: 5 dakikada 450 km menzil

Dongfeng Yipai, tanıtım etkinliğinde 2026 yılında 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryalı elektrikli araçlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu araçlarda silikon-karbon ve nikel içerikli katı elektrolitli batarya kimyaları kullanılacak. Bu sayede batarya hem daha güvenli hale getirilcek hem de 1.000 km üzeri menzillere ulaşılabilecek.
Dongfeng Fengshen ile 3 yılda 10 model hedefi
Dongfeng’ün bir diğer odağı olan Fengshen markası, kompakt ve orta sınıf araçlara yöneliyor. Şirket, her yıl en az iki yeni model veya güncelleme planlayarak 2028’e kadar 10 modelden oluşan bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor.
Dongfeng, küresel pazarlarda da büyümeyi amaçlıyor. 2027’ye kadar hem sol hem sağ direksiyonlu pazarlar için 30’dan fazla modelin uluslararası lansmanı planlanıyor. Bu genişlemeyi desteklemek amacıyla 2.000’in üzerinde satış noktası kurulacak.