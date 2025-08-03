Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dongfeng, katı hal bataryaları 2026’da getiriyor: 5 dakikada 450 km menzil

    Dongfeng, e? markası altında 2026'da katı hal bataryalı elektrikli araçları piyasaya süreceğini duyurdu. Yeni platformun 5 dakikada 450 km menzil sunacağı açıklandı.

    Çinli Dongfeng, kat hal bataryaları 2026’da kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Dongfeng, elektrikli araç stratejisinde köklü bir dönüşüme imza attı. Şirket, eπ (Yipai), Fengshen ve Nano alt markalarının Dongfeng eπ Technology çatısı altında birleştirildiğini duyurdu. Yeni yapılanma kapsamında ürün gamı iki ana marka etrafında şekillenecek: Dongfeng Yipai, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil enerji araçlarını temsil ederken, Dongfeng Fengshen ise daha geleneksel ve hibrit modellere odaklanacak.

    Katı hal batarya 2026’da yolda

    Dongfeng Yipai, tanıtım etkinliğinde 2026 yılında 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip  katı hal bataryalı elektrikli araçlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu araçlarda silikon-karbon ve nikel içerikli katı elektrolitli batarya kimyaları kullanılacak. Bu sayede batarya hem daha güvenli hale getirilcek hem de 1.000 km üzeri menzillere ulaşılabilecek.

    Çinli Dongfeng, kat hal bataryaları 2026’da kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Dongfeng Yipai ayrıca yeni nesil elektrikli platformunu da duyurdu. 1.000 voltun üzerindeki mimariye sahip sistem, 1.700V silikon karbür güç modülü, 30.000 rpm hızında çalışan motor ve 12C tepe şarj oranı gibi dikkat çekici özellikler sunacak. Geliştirme aşamasındaki “çift megawatt hızlı şarj” çözümü, sadece 5 dakikada 450 kilometre menzil kazandırmayı hedefliyor. Bu teknolojiye sahip ilk aracın da 2026’da tanıtılması planlanıyor.
    Çinli Dongfeng, kat hal bataryaları 2026’da kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Dongfeng Yipai, premium ve ana akım olmak üzere iki ayrı seride araçlar sunacak. ‘Mainstream Technology Series’ altında Nano 01, Nano 06, eπ 007 ve eπ 008 gibi modeller yer alacak. Hedef, genç ve meraklı kullanıcılara uygun çözümler sunmak.
    Çinli Dongfeng, kat hal bataryaları 2026’da kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Üst segmentteki ‘Smart Premium Series’ ise Huawei ile ortak geliştirilecek. İlk modelin, Huawei HarmonyOS 5 akıllı kokpit ve QianKun ADS 4 gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılmış tam boyutlu bir elektrikli SUV olması bekleniyor.

    Dongfeng Fengshen ile 3 yılda 10 model hedefi

    Dongfeng’ün bir diğer odağı olan Fengshen markası, kompakt ve orta sınıf araçlara yöneliyor. Şirket, her yıl en az iki yeni model veya güncelleme planlayarak 2028’e kadar 10 modelden oluşan bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor.

    Dongfeng, küresel pazarlarda da büyümeyi amaçlıyor. 2027’ye kadar hem sol hem sağ direksiyonlu pazarlar için 30’dan fazla modelin uluslararası lansmanı planlanıyor. Bu genişlemeyi desteklemek amacıyla 2.000’in üzerinde satış noktası kurulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    direksiyon sınavına başka kursta girebilirmiyim autokit pasta cila yorumları zorunlu askerlik maaşı gizli müşteri is ilanları güvenilir mi enjektör kodlama yapılmazsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum