Dongfeng, katı hal bataryaları 2026’da getiriyor: 5 dakikada 450 km menzil

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Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Dongfeng, elektrikli araç stratejisinde köklü bir dönüşüme imza attı. Şirket, eπ (Yipai), Fengshen ve Nano alt markalarının Dongfeng eπ Technology çatısı altında birleştirildiğini duyurdu. Yeni yapılanma kapsamında ürün gamı iki ana marka etrafında şekillenecek: Dongfeng Yipai, yüksek teknolojiye sahip yeni nesil enerji araçlarını temsil ederken, Dongfeng Fengshen ise daha geleneksel ve hibrit modellere odaklanacak.

Katı hal batarya 2026’da yolda

Dongfeng Yipai, tanıtım etkinliğinde 2026 yılında 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryalı elektrikli araçlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu araçlarda silikon-karbon ve nikel içerikli katı elektrolitli batarya kimyaları kullanılacak. Bu sayede batarya hem daha güvenli hale getirilcek hem de 1.000 km üzeri menzillere ulaşılabilecek.

Tam Boyutta Gör Dongfeng Yipai ayrıca yeni nesil elektrikli platformunu da duyurdu. 1.000 voltun üzerindeki mimariye sahip sistem, 1.700V silikon karbür güç modülü, 30.000 rpm hızında çalışan motor ve 12C tepe şarj oranı gibi dikkat çekici özellikler sunacak. Geliştirme aşamasındaki “çift megawatt hızlı şarj” çözümü, sadece 5 dakikada 450 kilometre menzil kazandırmayı hedefliyor. Bu teknolojiye sahip ilk aracın da 2026’da tanıtılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Dongfeng Yipai, premium ve ana akım olmak üzere iki ayrı seride araçlar sunacak. ‘Mainstream Technology Series’ altında Nano 01, Nano 06, eπ 007 ve eπ 008 gibi modeller yer alacak. Hedef, genç ve meraklı kullanıcılara uygun çözümler sunmak.

Tam Boyutta Gör Üst segmentteki ‘Smart Premium Series’ ise Huawei ile ortak geliştirilecek. İlk modelin, Huawei HarmonyOS 5 akıllı kokpit ve QianKun ADS 4 gelişmiş sürüş destek sistemi ile donatılmış tam boyutlu bir elektrikli SUV olması bekleniyor.

Dongfeng Fengshen ile 3 yılda 10 model hedefi

Dongfeng’ün bir diğer odağı olan Fengshen markası, kompakt ve orta sınıf araçlara yöneliyor. Şirket, her yıl en az iki yeni model veya güncelleme planlayarak 2028’e kadar 10 modelden oluşan bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor.

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Dongfeng, küresel pazarlarda da büyümeyi amaçlıyor. 2027’ye kadar hem sol hem sağ direksiyonlu pazarlar için 30’dan fazla modelin uluslararası lansmanı planlanıyor. Bu genişlemeyi desteklemek amacıyla 2.000’in üzerinde satış noktası kurulacak.

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Çinli Dongfeng, kat hal bataryaları 2026’da kullanıma alıyor

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