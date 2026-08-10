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    Çinli Dongfeng Z9 pick-up Türkiye’ye geliyor: İşte özellikleri

    Çinli otomotiv devi Dongfeng, Z9 pick-up modeliyle Türkiye pazarına giriyor. 2.3 litrelik 190 PS dizel motorla gelecek model, 4x4 ve 4x2 otomatik seçenekler sunacak.

    Çinli Dongfeng Z9 pick-up Türkiye’ye geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli otomotiv üreticisi Dongfeng, Türkiye pazarına Z9 pick-up modeliyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Marcar Otomotiv distribütörlüğünde satışa sunulması planlanan model, özellikle 4x4 ve 4x2 otomatik seçenekleriyle hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefleyecek.

    2.3 litrelik dizel motorla geliyor

    HaberTürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Türkiye'de satışa sunulacak Dongfeng Z9'un en önemli özelliklerinden biri motoru olacak. Pick-up modelinde, Renault-Nissan ortaklığıyla geliştirilen ve Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan motor ailesinden türetilen 2.3 litrelik M9T-500 turbo dizel motor görev yapacak.

    2.298 cc hacmindeki dört silindirli motor 190 PS (140 kW) güç ve 500 Nm maksimum tork üretiyor. Z9'un farklı pazarlardaki versiyonlarında 6 ileri manuel veya otomatik şanzıman seçenekleri bulunurken araç arkadan itişli 2WD veya dört tekerlekten çekişli 4WD düzeniyle tercih edilebiliyor.

    Modelin 240 mm yerden yüksekliği ve 3,5 tona kadar çekme kapasitesi bulunuyor. Araç, beş kişilik çift sıralı kabin düzenine sahip. Taşıma kapasitesi ise 865 kg veya 1175 kg.

    4x4 ve 4x2 otomatik seçenekleri sunulacak

    Çinli Dongfeng Z9 pick-up Türkiye’ye geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Dongfeng Z9'un Türkiye'de 4x4 ve 4x2 otomatik versiyonlarla satışa sunulması planlanıyor. Böylece modelin kullanım alanının yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı tutulmaması, ticari kullanıcılar ve filo şirketlerinin de hedeflenmesi amaçlanıyor.

    Dongfeng Türkiye CEO'su Yavuz Çırak, şirketin Türkiye yapılanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilk altı ay içerisinde yaklaşık 20 satış ve 20 servis noktasına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bayi yapılanmasının yanı sıra satış sonrası hizmet altyapısının da satış ağıyla eş zamanlı olarak kurulması planlanıyor.

    Türkiye’de 4x4 pick-up modellerde ÖTV oranı geçtiğimiz yıl yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltildi. 4x2 pick-up modellerde ise ÖTV oranı yüzde 4 olarak korundu.

    12,8 inç ekran ve 540 derece kamera

    Dongfeng Z9, yalnızca motor ve taşıma kapasitesiyle öne çıkmıyor. Kabinde 12,8 inç HD merkezi dokunmatik ekran, sesli komut desteği ve artırılmış gerçeklik tabanlı navigasyon özellikleri bulunuyor.

    Güvenlik ve sürüş destek tarafında ise Seviye 2 sürüş destek sistemleri sunuluyor. Aracın çevresini daha kapsamlı şekilde görüntülemeye yardımcı olan 540 derece panoramik kamera sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

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