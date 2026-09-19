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    Çinli DRAM üreticisi CXMT, flaş bellek üretimine başlayabilir

    Çinli bellek üreticisi CXMT, DRAM'in ardından 3D NAND üretimine girmeye hazırlanıyor olabilir. Şirketin yeni tesisinde deneysel üretim hattı kurmayı planladığı öne sürüldü.

    Çinli DRAM üreticisi CXMT, flaş bellek üretimine başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen DRAM üreticilerinden CXMT'nin 3D NAND bellek üretimine girmeyi planladığı iddia edildi. Reuters'ın şirkete yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre CXMT, Pekin yakınlarında kurulması planlanan ikinci üretim tesisinde deneysel bir 3D NAND üretim hattı oluşturmayı değerlendiriyor.

    Söz konusu tesis henüz inşaata başlamış değil. Bu nedenle plan hayata geçirilse bile CXMT'nin 3D NAND üretimine yönelik deneysel hattının en az iki veya üç yıl uzakta olduğu tahmin ediliyor. Şirket ayrıca Pekin'de NAND flash geliştirme çalışmalarını da kapsayan bir araştırma enstitüsü kurmuş durumda.

    CXMT'nin 3D NAND planı henüz net değil

    CXMT, 3D NAND üretimine ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle şirketin gerçekten seri üretime geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor. Şu aşamada planlanan mimari, kullanılacak katman sayısı, üretim süreci, performans hedefleri veya üretim kapasitesi hakkında da herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

    Bununla birlikte kaynaklar, CXMT'nin potansiyel müşterilerle NAND üretim planlarını şimdiden görüştüğünü öne sürüyor. Bu müşteriler arasında, yapay zeka ve süper bilgisayar uygulamalarına yönelik depolama ürünleri geliştirmeyi planlayan yeni kurulmuş bir şirketin de bulunduğu belirtiliyor.

    CXMT'nin 3D NAND alanına girmesi gerçekleşirse şirket, geleneksel olarak uzmanlaştığı DRAM pazarının dışına çıkarak doğrudan YMTC'nin faaliyet alanına girmiş olacak. Çin'in iki büyük bellek üreticisi bugüne kadar büyük ölçüde farklı alanlara odaklanıyordu. CXMT DRAM üretiminde, YMTC ise 3D NAND tarafında ilerliyordu.

    Çin'in bellek sektöründe yeni dönem

    İlginç olan nokta ise iki şirketin de son dönemde rakiplerinden farklı bir strateji izlemeye başlaması. CXMT'nin 3D NAND'a yönelmesinin yanı sıra YMTC'nin de DRAM üretimini araştırdığına ilişkin haberler bulunuyor.

    Bu durum, iki Çinli üreticinin de DRAM ve NAND üretimini aynı çatı altında toplamaya çalışabileceğine işaret ediyor. Samsung, SK hynix ve Micron gibi küresel bellek devleri ise uzun süredir her iki alanda da faaliyet gösteriyor.

    Ancak CXMT açısından 3D NAND yatırımı ticari açıdan tartışmalı bir adım olabilir. Şirket halihazırda DRAM üretiminde büyüme fırsatına sahip ve özellikle yapay zeka altyapısının yarattığı talep, gelişmiş DRAM ve HBM ürünlerini stratejik açıdan önemli hale getiriyor.

    3D NAND ise DRAM'den oldukça farklı üretim süreçleri, ekipmanlar ve teknik uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle CXMT'nin mevcut kaynaklarını NAND'a yönlendirmesi, kısa vadede şirket açısından daha maliyetli bir yatırım anlamına gelebilir.

    Çin hükümetinin stratejisi belirleyici olabilir

    Buna karşın CXMT'nin kararında yalnızca ticari faktörler etkili olmayabilir. Şirket, Çin'in yerli yarı iletken üretimini güçlendirme politikalarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

    CXMT'nin kuruluşunda Hefei yönetiminin finansal desteği bulunurken, şirket Çin'in devlet destekli Big Fund'ından da yatırım aldı. Bu nedenle şirketin stratejik yatırımlarında Çin merkezi ve yerel yönetimlerinin hedeflerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    Bu açıdan bakıldığında CXMT'nin 3D NAND üretimine yönelmesi, Çin'in bellek teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüşüyor. Şirket başarılı olursa Çin, YMTC'nin yanında ikinci büyük yerli 3D NAND üreticisine sahip olabilir.

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