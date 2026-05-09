    Çinli elektrikli otomobillerde paslanma krizi: MG ve BYD gündemde

    MG ve BYD gibi yükselen Çinli markaların araçları paslanma sorunlarıyla gündeme geldi. Yaşananlar, hızlı büyüme sürecinde üretim kalitesinin ne kadar kritik bir faktör olduğunu gösteriyor.

    Avrupa pazarında hızla yayılan Çinli elektrikli araçlarda "paslanma" sorunu gündeme taşındı. Piyasada hızla yükselen MG ve BYD gibi markalarda, son birkaç yıldır kullanıcıların şikayet ettiği korozyon sorunları dikkat çekiyor. Avrupa genelindeki kullanıcı bildirimlerine göre özellikle MG ZS EV, MG4 ve MG5 modellerinde paslanma belirtileri görülmekte.

    Şikayetler özellikle gövde altı, kaynak noktaları, kapı eşikleri ve kritik yapısal bileşenler gibi korozyona en açık bölgelerde yoğunlaşıyor. Nem oranının yüksek olduğu ve kışın yollarda tuz kullanımının yaygın olduğu İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu durumun daha belirgin olduğu vurgulanmakta. Hatta bazı durumlarda sadece birkaç aylık veya düşük kilometreli araçlarda bile ortaya çıktığı belirtiliyor.

    Korozyondan en çok etkilenen yerler kriko noktaları, süspansiyon bağlantıları, alt şasi kaynak noktaları ve çamurluk içleri olarak sıralanmış. Bazı MG4 sahipleri kaput altındaki plastik koruyucular kaldırıldığında alt şasi birleşim yerlerinde pas ve su birikintileriyle karşılaştıklarını rapor ediyor.

    MG'nin 7 yıllık garantisindeki ince detay

    Kullanıcıları en çok rahatsız eden nokta ise MG'nin pazarlama stratejisinin merkezinde yer alan 7 yıllık korozyon garantisinin bu durumu kapsamaması. Şirketin sunduğu 7 yıllık korozyon garantisinin genellikle yüzeysel paslanmayı değil, yalnızca gövdedeki "delinmeleri" kapsadığına dikkat çekiliyor.

    Markanın garanti şartlarına göre koruma, yalnızca pasın sacı tamamen delip geçtiği durumlarda geçerli sayılıyor. Bu sebeple üretici mevcut vakaları "yüzeysel korozyon" kapsamında değerlendirerek bu durumun kabul edilebilir seviyelerde olduğunu savunuyor ve onarım taleplerini reddediyor.

    BYD'de de benzer sorunlar yaşanıyor

    Benzer bir durum BYD cephesinde de yaşanmakta. Özellikle Atto 3 modeli, Avustralya ve Yeni Zelanda'da nispeten yeni araçlarda görülen pas noktaları nedeniyle tartışma konusu oldu. Yapılan incelemeler, sorunun bazı üretim partilerinde boya öncesi yüzey hazırlığının ve korozyon önleyici ön işlemlerin yetersiz yapılmasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.

    Bazı araç sahipleri garanti kapsamında boyama işlemleri yaptırmak zorunda kalsa da, BYD bu onarımları üstlenerek müşteri memnuniyetini korumaya çalışıyor. Şirket araçlarında korozyona karşı koruma sağlamak amacıyla elektrogalvanizli (çinko kaplamalı) gövde panelleri ve uluslararası yüksek üretim standartlarına uygun yüzey işlemleri kullandığını belirtmekte. Şikayetlerin büyük bölümünün ise garanti kapsamında hızlı şekilde çözüldüğü ifade ediliyor.

    Pazarda kalıcılığın anahtarı "dayanıklılık"

    Sektördeki bu gelişmeler, yeni üreticiler için önemli bir dönüm noktasına işaret etmekte. Uygun fiyat politikasıyla pazara agresif giriş yapan yeni oyuncuların, yakaladıkları bu ivmeyi sürdürebilmek için dayanıklılık konusunda kendilerini kanıtlamaları gerekiyor.

    Uzmanlar korozyon gibi sorunların tüm Çinli markalar için geçerli olmadığını ancak bu tür "gençlik kusurlarının" marka imajı ve uzun vadeli rekabet açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıdığını vurguluyor.
