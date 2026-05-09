Çinli elektrikli otomobillerde paslanma krizi: MG ve BYD gündemde

Şikayetler özellikle gövde altı, kaynak noktaları, kapı eşikleri ve kritik yapısal bileşenler gibi korozyona en açık bölgelerde yoğunlaşıyor. Nem oranının yüksek olduğu ve kışın yollarda tuz kullanımının yaygın olduğu İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu durumun daha belirgin olduğu vurgulanmakta. Hatta bazı durumlarda sadece birkaç aylık veya düşük kilometreli araçlarda bile ortaya çıktığı belirtiliyor.
MG'nin 7 yıllık garantisindeki ince detay
Kullanıcıları en çok rahatsız eden nokta ise MG'nin pazarlama stratejisinin merkezinde yer alan 7 yıllık korozyon garantisinin bu durumu kapsamaması. Şirketin sunduğu 7 yıllık korozyon garantisinin genellikle yüzeysel paslanmayı değil, yalnızca gövdedeki "delinmeleri" kapsadığına dikkat çekiliyor.
BYD'de de benzer sorunlar yaşanıyor
Benzer bir durum BYD cephesinde de yaşanmakta. Özellikle Atto 3 modeli, Avustralya ve Yeni Zelanda'da nispeten yeni araçlarda görülen pas noktaları nedeniyle tartışma konusu oldu. Yapılan incelemeler, sorunun bazı üretim partilerinde boya öncesi yüzey hazırlığının ve korozyon önleyici ön işlemlerin yetersiz yapılmasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.
Pazarda kalıcılığın anahtarı "dayanıklılık"
Sektördeki bu gelişmeler, yeni üreticiler için önemli bir dönüm noktasına işaret etmekte. Uygun fiyat politikasıyla pazara agresif giriş yapan yeni oyuncuların, yakaladıkları bu ivmeyi sürdürebilmek için dayanıklılık konusunda kendilerini kanıtlamaları gerekiyor.Kaynakça https://www.italpassion.fr/industrie-automobile/on-se-moquait-de-la-rouille-sur-les-voitures-italiennes-aujourdhui-ce-sont-les-chinoises-mg-et-byd-qui-en-souffrent/ https://testcoches.es/noticias/mg-tiene-un-problema-de-oxido-en-sus-electricos-y-la-garantia-de-siete-anos-no-lo-cubre/