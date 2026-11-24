Yapay Zeka Özeti:
- Çinli elektrikli spor otomobil SC01, Mayıs 2027'den itibaren İtalya'da üretilmeye başlanacak. Hafif gövdesiyle öne çıkan iki kişilik model, çift elektrik motoruyla 320 kW güç üretiyor. 0’dan 100’e sadece 2,9 saniyede çıkan araç, 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Sürücü odaklı sade bir kabine sahip otomobilde dokunmatik ekran yerine fiziksel tuşlar yer alıyor. Avrupa versiyonunun nihai teknik özellikleri ve satış fiyatı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
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Çinli Tianjin Gongjiangpai Auto Technology tarafından geliştirilen iki kişilik spor otomobil, Çin’den getirilen parçalarla İtalya’da monte edilecek. Avrupa’ya uyarlama ve tip onayı işlemlerini de FIPA üstlenecek. Prototiplerin İtalya yollarındaki testleri sürerken üretim hatlarının kurulumu nisan-mayıs döneminde yapılacak. İlk aşamada yaklaşık 50 kişinin çalışacağı tesisin, 2030 sonuna kadar 285 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.
Kabin de aynı sadelik anlayışını sürdürüyor. Sürücünün önünde dijital gösterge paneli bulunurken orta konsolda fiziksel kumandalar yer alıyor. Multimedya ekranına veya yolcu ekranına ise yer verilmemiş.
Avrupa versiyonunun fiyatı ve kesin teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla Çin’de satılan modelin performans ve ağırlık verilerinin İtalya üretimi otomobilde aynen korunup korunmayacağı, Avrupa’ya yönelik detaylarla birlikte belli olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli