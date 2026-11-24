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Oynat Çinli elektrikli spor otomobil SC01, Mayıs 2027'den itibaren İtalya'da üretilmeye başlanacak. Hafif gövdesiyle öne çıkan iki kişilik model, çift elektrik motoruyla 320 kW güç üretiyor. 0’dan 100’e sadece 2,9 saniyede çıkan araç, 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Sürücü odaklı sade bir kabine sahip otomobilde dokunmatik ekran yerine fiziksel tuşlar yer alıyor. Avrupa versiyonunun nihai teknik özellikleri ve satış fiyatı ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hafif gövdesi ve sürüşe odaklanan sade yapısıyla dikkat çeken SC01 için İtalya’da üretim hazırlığı başladı. FIPA, ülkenin Marche bölgesindeki mevcut bir sanayi tesisi için sözleşme imzaladı. İlk İtalya montajlı otomobilin, fabrikanın açılışıyla birlikte Mayıs 2027 sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Çinli Tianjin Gongjiangpai Auto Technology tarafından geliştirilen iki kişilik spor otomobil, Çin’den getirilen parçalarla İtalya’da monte edilecek. Avrupa’ya uyarlama ve tip onayı işlemlerini de FIPA üstlenecek. Prototiplerin İtalya yollarındaki testleri sürerken üretim hatlarının kurulumu nisan-mayıs döneminde yapılacak. İlk aşamada yaklaşık 50 kişinin çalışacağı tesisin, 2030 sonuna kadar 285 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör SC01’in en ilgi çekici yanı, elektrikli bir spor otomobil olmasına rağmen 1.400 kg’ın altında kalması. Çin versiyonundaki çift elektrik motoru toplam 320 kW güç ve 560 Nm tork üretiyor. 60 kWsa batarya taşıyan otomobilin açıklanan CLTC menzili yaklaşık 500 km. 0-100 km/s hızlanması 2,9 saniyede tamamlayan modelde sürücü, motorları ayrı ayrı veya birlikte kullanarak önden çekiş, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş arasında seçim yapabiliyor.

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Kabin de aynı sadelik anlayışını sürdürüyor. Sürücünün önünde dijital gösterge paneli bulunurken orta konsolda fiziksel kumandalar yer alıyor. Multimedya ekranına veya yolcu ekranına ise yer verilmemiş.

Avrupa versiyonunun fiyatı ve kesin teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla Çin’de satılan modelin performans ve ağırlık verilerinin İtalya üretimi otomobilde aynen korunup korunmayacağı, Avrupa’ya yönelik detaylarla birlikte belli olacak.

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Çinli elektrikli spor otomobil SC01, İtalya’da üretilecek

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