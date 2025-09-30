Çinli enerji devi Dongfang, Türkiye’de rüzgar türbini üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin merkezli Dongfang Electric Corporation (DEC) ile yaklaşık 250 milyon dolar tutarında bir yatırım kapsamında Türkiye’de yıllık 2 bin megavat (2 GW) kapasiteli bir rüzgar türbini üretim tesisi kurma planlarını değerlendirdiklerini açıkladı.
Bu yatırım, Türkiye’deki türbin üretim zincirini geliştirme, ithal parça bağımlılığını azaltma ve enerji teknolojilerinde yerli sanayi kapasitesini yükseltme fırsatı sunacak. Tesis faaliyete geçtiğinde, doğrudan ve dolaylı olarak binlerce iş yaratma potansiyeli taşıyabilir; özellikle imalat, montaj, lojistik ve bakım alanlarında yan sanayiye katkı sağlayabilir.
Dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi
Dongfang Electric Corporation (DEC), Çin’de büyük enerji yatırımlarına imza attı. Doğrudan devlet mülkiyetinde faaliyet gösteren şirket, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi. Bu türbin tek başına yılda 100 GWh elektrik üretiyor. Şirketin ayrıca 1.000 MW, 400 MW ve 200 MW kapasiteli çeşitli projeleri bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...