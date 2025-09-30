Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli enerji devi Dongfang, Türkiye’de rüzgar türbini üretecek

    Çin devlet şirketi Dongfang Electric, Türkiye’de yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisi kurmayı planlıyor.

    Çinli enerji devi Dongfang, Türkiye’de rüzgar türbini üretecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye rüzgar ve güneşte 2035 yılı için 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu gücün önemli bölümünün Türkiye’de üretilen rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi panelleri ile karşılanması planlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de üretim yapmak isteyen şirketlere çeşitli destekler sağlanıyor. Türkiye’ye yatırım yapan şirketler arasına Çin devletinin enerji şirketi Dongfang Electric şirketi de katılıyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin merkezli Dongfang Electric Corporation (DEC) ile yaklaşık 250 milyon dolar tutarında bir yatırım kapsamında Türkiye’de yıllık 2 bin megavat (2 GW) kapasiteli bir rüzgar türbini üretim tesisi kurma planlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

    Bu yatırım, Türkiye’deki türbin üretim zincirini geliştirme, ithal parça bağımlılığını azaltma ve enerji teknolojilerinde yerli sanayi kapasitesini yükseltme fırsatı sunacak. Tesis faaliyete geçtiğinde, doğrudan ve dolaylı olarak binlerce iş yaratma potansiyeli taşıyabilir; özellikle imalat, montaj, lojistik ve bakım alanlarında yan sanayiye katkı sağlayabilir.

    Dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi

    Dongfang Electric Corporation (DEC), Çin’de büyük enerji yatırımlarına imza attı. Doğrudan devlet mülkiyetinde faaliyet gösteren şirket, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi. Bu türbin tek başına yılda 100 GWh elektrik üretiyor. Şirketin ayrıca 1.000 MW, 400 MW ve 200 MW kapasiteli çeşitli projeleri bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski kitaplar nereye verilir kıbrıs'a arabayla gitmek mantıklı mı klimadan yanık kokusu gelmesi ybs okumak fatih kısaparmak ahmet kaya kavgası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum