Çinli enerji devi Dongfang, Türkiye’de rüzgar türbini üretecek

Tam Boyutta Gör Türkiye rüzgar ve güneşte 2035 yılı için 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu gücün önemli bölümünün Türkiye’de üretilen rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi panelleri ile karşılanması planlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de üretim yapmak isteyen şirketlere çeşitli destekler sağlanıyor. Türkiye’ye yatırım yapan şirketler arasına Çin devletinin enerji şirketi Dongfang Electric şirketi de katılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin merkezli Dongfang Electric Corporation (DEC) ile yaklaşık 250 milyon dolar tutarında bir yatırım kapsamında Türkiye’de yıllık 2 bin megavat (2 GW) kapasiteli bir rüzgar türbini üretim tesisi kurma planlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Bu yatırım, Türkiye’deki türbin üretim zincirini geliştirme, ithal parça bağımlılığını azaltma ve enerji teknolojilerinde yerli sanayi kapasitesini yükseltme fırsatı sunacak. Tesis faaliyete geçtiğinde, doğrudan ve dolaylı olarak binlerce iş yaratma potansiyeli taşıyabilir; özellikle imalat, montaj, lojistik ve bakım alanlarında yan sanayiye katkı sağlayabilir.

Dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi

Dongfang Electric Corporation (DEC), Çin’de büyük enerji yatırımlarına imza attı. Doğrudan devlet mülkiyetinde faaliyet gösteren şirket, 26 MW gücünde dünyanın en büyük rüzgar türbinini geliştirdi. Bu türbin tek başına yılda 100 GWh elektrik üretiyor. Şirketin ayrıca 1.000 MW, 400 MW ve 200 MW kapasiteli çeşitli projeleri bulunuyor.

