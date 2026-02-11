Giriş
    Çinli FAW'ın 142 kWh kapasiteli lityum mangan bataryası 1.000 menzil vadediyor

    Çinli otomotiv devi FAW, lityum-mangan yarı katı hal bataryasını bir araca başarıyla entegre ettiğini duyurdu. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu dev batarya, 1000 km'nin üzerinde menzil vadediyor.

    Çinli FAW'ın 142 kWh lityum mangan pili 1.000 menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi FAW, ultra yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum-mangan (Li-Mn) yarı katı hal bataryasını bir araca başarıyla entegre ettiğini duyurdu. Yüksek enerji yoğunluğuna ve dev kapasiteye sahip bu batarya, 1000 km'nin üzerinde menzile sahip elektrikli araçların önünü açması açısından büyük önem taşıyor.

    500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip

    Batarya, FAW New Energy ile Nankai Üniversitesi’nden Akademisyen Chen Jun liderliğindeki ekip tarafından ortaklaşa geliştirildi. Çin basınında yer alan bilgilere göre hücre seviyesindeki enerji yoğunluğu 500 Wh/kg değerini aşıyor. Toplam batarya paketi ise 142 kWh kapasite sunuyor. Bu da önceki nesil paketlere kıyasla toplam enerji kapasitesinde %67 artış anlamına geliyor.

    Li-Mn sıvı-katı hal batarya, yüksek enerji yoğunluklu lityum-mangan hücreleri ile kararlılığı artıran katı elektrolit ara yüzlerini bir araya getiren hibrit bir mimari kullanıyor. Bu yapı, enerji yoğunluğu ile beraber güvenliği de arttırıyor. İlk uygulamada kullanılan araç platformu ve güç aktarım sistemi ise açıklanmadı.

    Günümüzde otomobil üreticilerinin üzerinde çalıştığı yarı katı batarya projelerinin çoğu, tamamen yeni malzeme sistemleri yerine geleneksel lityum-iyon kimyasının modifiye edilmiş versiyonlarına dayanıyor. Çin’de Nio, SAIC, GAC, Geely ve Chery gibi markalar, yüksek nikel içerikli NCM veya NCA katotları sıvı-katı hibrit elektrolitlerle birleştirerek hem enerji yoğunluğunu hem de güvenliği artırmayı, aynı zamanda mevcut üretim hatlarıyla uyumluluğu korumayı hedefliyor.

    Çin dışındaki Toyota, BMW ve Volkswagen bağlantılı projeler ise çoğunlukla yüksek nikel içerikli katotlara dayanan sülfür bazlı tam katı hal bataryalara odaklanıyor. FAW’ın Li-Mn sıvı-katı bataryası ise, nikel ağırlıklı kimya yerine mangan zengini katot kimya ile farklı bir yaklaşımı benimsiyor.

    Ancak açıklanan enerji değerlerine bakıldığında, bu bataryanın FAW’ın orta ve büyük sınıf elektrikli araç gamında hem standart hem de uzun menzilli versiyonlarda kullanılması planlanıyor. Platform tarafında ise 142 kWh’lik paketin yüksek enerji akışını yönetebilmek için termal yönetim sistemleri ve güç elektroniğinde düzenlemeler yapıldığı belirtiliyor.

    Seri üretim tarihi açıklanmadı

    Batarya paketinin boyutları ve ağırlığı ise açıklanmadı. Bununla birlikte, 500 Wh/kg’lık hücre seviyesinde enerji yoğunluğuna sahip olması, büyük gövde değişikliklerine ihtiyaç duyulmadan standart modellere uygulanabileceğine işaret ediyor. Ancak bataryanın ne zaman seri üretime geçeceği henüz açıklanmadı.

    Sektör genelinde değerlendirildiğinde, FAW’ın bu Li-Mn yarı katı hal bataryası, yüksek enerji yoğunluklu lityum-mangan kimyasının araç seviyesinde uygulandığı ilk örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 

