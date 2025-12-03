Giriş
    Çimento ve dökümle hipersonik füze: Çinli firma, araba fiyatına hipersonik füze üretiyor

    Tasarımında beton ve döküm parçalar gibi hipersonik füzelerde görmeye alışık olmadığınz unsurlar barındıran "çimentolu füze", açıklanan maliyetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Çimento ve dökümle hipersonik füze: Çinli firma, araba fiyatına hipersonik füze üretiyor Tam Boyutta Gör
    Uzun mesafeleri hızla kat edebilen ve hava savunma sistemlerini epey zorlayan hipersonik füzeler, bugün küresel güçlerin rekabetinde belirleyici bir unsur hâline gelmiş durumda. ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler özellikle Mach 5 ve üzeri hızlara çıkabilen bu sistemleri stratejik caydırıcılık için geliştiriyor. Ancak özellikle yüksek maliyetleri, bu sistemleri sadece belli başlı durumlarda kullanılan, sınırlı bir seçeneğe dönüştürüyor. Ne var ki bu durum çok yakında değişebilir.

    Çin merkezli bir uzay şirketi olan Lingkong Tianxing, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni hipersonik füzesiyle bu sistemlerde maliyetlerin radikal ölçüde düşürülebileceğini gösterdi. YKJ-1000 adını taşıyan hipersonik füze, Mach 7 hıza ulaşabiliyor ve 1.300 kilometrelik menziliyle bölgesel güç projeksiyonunu doğrudan etkileyebilecek kapasiteye sahip. Ancak buna karşın son derece düşük bir maliyete sahip. Füzenin birim maliyetinin yaklaşık 700.000 yuan olduğu belirtiliyor ki bu da yaklaşık 99 bin dolara denk geliyor. Çinli firmanın, neredeyse bir otomobil fiyatına hipersonik füze üretmesi, tahmin edeceğiniz üzere küresel savunma camiasının dikkatini çekmiş durumda.

    Çin Sosyal Medyası, YKJ-1000'i "Çimentolu Füze" Olarak Adlandırdı

    Lingkong Tianxing'nin bu kadar düşük maliyete hipersonik füze üretebilmesinin başlıca sebebi, konvasiyonel sistemlerden epey farklı olan inovatif bir tasarım kullanıyor olması. Sosyal medyada “çimentolu füze” olarak anılmasına yol açan bu tasarımda, savunma sanayisinde kullanılan özel alaşımlar yerine inşaatlarda kullanılana benzer köpük beton kaplama kullanıldığı, bazı yapısal bileşenlerin ise döküm tekniğiyle üretildiği belirtiliyor. Şirket, köpük beton esaslı ısı kaplaması, seri döküm yapısal parçalar, elektrikli ayrılma mekanizmaları, sivil kullanım için üretilen kamera modülleri ve BeiDou yönlendirme çipleri gibi nispeten düşük maliyetli bileşenlerin entegrasyonuyla maliyetleri düşürdüğünü ifade ediyor.

    Bu tuhaf tasarım tercihlerine rağmen bu öyle ölçeklenemeyecek tuhaf bir prototip de değil. Aksine şirket, YKJ-1000'in operasyonel testlerinin tamamlandığını ve seri üretime geçildiğini belirtiyor. Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Guoqing’in Eylül ayında şirketin Chengdu’daki üretim tesislerini ziyaret etmesi, bu açıklamanın dayanaksız olmadığını düşündürüyor.

    Özellikle Batı dünyasında Lingkong Tianxing'in bu açıklamasına şüpheyle bakılıyor. Bazı uzmanlar, şirketin söylediği gibi 99 bin dolara hipersonik füze üretmesinin pek inandırıcı olmadığına inanıyor. Ancak son dönemde Çin'den benzer inovasyonlar gördüğümüz için bu konuda da Batı dünyasını hayrete düşürecek bir atılımın yapılmış olması çok da şaşırtıcı olmaz. 

    Eğer YKJ-1000'in birim maliyeti söylendiği gibi 99.000 dolar ise bu rakip sistemlerle kıyaslandığında büyük bir mali uçurum demek oluyor. Örneğin ABD üretimi SM-6 önleme füzesi yaklaşık 4,1 milyon dolar, THAAD interceptor’ları ise 12 ila 15 milyon dolar arasında fiyatlandırılıyor. Patriot PAC-3 sistemlerinin maliyeti ise 3,7 ile 4,2 milyon dolar arasında değişiyor. Aradaki dramatik fark, savunma analistlerinin giderek daha fazla dile getirdiği stratejik bir sorunu yeniden gündeme taşıyor: Ucuz ama hassas saldırı silahlarının, onları durdurmak için kullanılan pahalı savunma sistemlerini ekonomik olarak sürdürülemez hâle getirmesi. Askerî yorumcu Wei Dongxu’nun Çin devlet yayın organına yaptığı açıklamada belirttiği gibi, bu fiyat seviyesindeki bir hipersonik füze “uluslararası savunma pazarına girerse son derece rekabetçi olabilir” çünkü bugün birçok ülkenin hipersonik kapasitesi bulunmadığı gibi mevcut seçeneklerin hiçbiri bu kadar düşük maliyete sahip değil.

    Bu durumun potansiyel etkileri yalnızca teknoloji pazarına değil, güç dengelerine de uzanıyor. Uzmanlara göre YKJ-1000 benzeri bir sistem, bütçesi sınırlı ülkelerin bile gelişmiş savaş gemilerini veya uçak gemisi gruplarını tehdit edebilmesini mümkün hâle getirebilir. Analistler, örneğin Venezuela gibi bir ülkenin bu füzeden yeterli sayıda edinmesi hâlinde, ABD’nin uçak gemilerini baskı altına almasının “teorik olarak mümkün hâle geleceğini” belirtiyor. Nitekim son dönemde Yemen gibi küçük bir ülkenin bile ABD ve İsrail gemilerini hedef alarak bir baskı oluşturabileceğine şahit olduk.

    Bununla birlikte düşük maliyetli hipersonik veya yarı-balistik sistemlerden oluşan geniş çaplı salvo saldırılar, en gelişmiş hava savunma şemsiyelerinin bile sınırlarını zorlayabilir. Uzmanlar, Çin’in devlet şirketleri tarafından geliştirilen DF-17 gibi daha ileri hipersonik sistemlerle bu tür füzelerin bir arada kullanılmasının, savunmaları delme olasılığını ciddi biçimde artırabileceğini vurguluyor. Yani YKJ-1000 tek başına savunma sistemlerini alt etmek için yeterli olmasa da daha gelişmiş sistemler için önemli bir asistan olarak kullanılabilir.

