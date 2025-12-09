Giriş
    Çinli GAC Aion, Avrupalı modelleri için Togg'un tedarikçisi Farasis ile anlaştı

    Avrupa'da satacağı elektrikli Aion modellerinin montajını Magna'nın Graz fabrikasında yapmaya hazırlanan şirket, kullanacağı LFP bataryaları Farasis'ten tedarik edecek.

    Çinli GAC Aion, Avrupalı modelleri için Togg'un tedarikçisi Farasis ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Avrupa atılımına hazırlanan Çinli GAC, bu bölgede satacağı elektrikli otomobiller için Togg'un da tedarikçisi olan Farasis ile anlaştı. Farasis Energy, Avrupa'da satılacak Aion V ve Aion UT modelleri için büyük bir batarya siparişi aldığını açıkladı.

    Farasis, bu modeller için SPS (Super Pouch Solution) LFP batarya sistemlerini sağlayacak ve toplam sipariş kapasitesi 10 GWh’yi aşacak. Farasis’in SPS çözümü, büyük formatlı kese tipi hücreleri kullanıyor ve uzun menzil, hızlı şarj, yüksek güvenlik performansı, düşük maliyet ile yüksek uyum ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlar sunuyor.

    Farasis ve GAC Aion arasındaki iş birliği yeni değil. Şirket, GAC Group’un elektrikli araç modelleri için uzun yıllardır batarya tedarik ediyor. Ancak, Avrupa'da satılacak modellerle birlikte bu ortaklığın sınırları Çin'i aşmış bulunuyor.

    Togg nedeniyle adını sıkça duysak da Farasis, Çin’in batarya pazarında nispeten küçük bir oyuncu konumunda. Ekim ayı verilerine göre şirket, genel pazarda ilk 15 içerisinde yer almayı başaramadı.

    Diğer yandan GAC Aion'un Avrupa'da satacağı modellerin montajı Magna'nın Graz'daki fabrikasında yapılacak. Aynı fabrikada Çinli üretici Xpeng'in G6 ve G9 modellerinin de montajı yapılıyor.

