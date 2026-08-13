Defender ve Land Cruiser esintisi: Çinli GAC Yue 7 sahnede

Defender esintileri taşıyan tasarım
Aracın ön bölümünde kare formlu farlar ve farları çevreleyen beş adet kare L şeklinde LED gündüz aydınlatmaları yer alıyor. Dik ve sert arazi tırmanışlarında gövde boyasının zarar görmemesi için ön tampon ve alt gövde bölümü siyah koruyucu plastik donanımlarla kaplanmış. Köşeli çamurluk üstleri, siyah yan basamaklar, büyük yan aynalar ve gövdeye entegre kapı kolları kutu formlu yapıyı tamamlıyor.
Teknoloji ve retro çizgilerin buluştuğu kabin
Konsolun merkezinde 15.6 inç boyutunda dokunmatik multimedya ekranı bulunurken, direksiyonun arkasında nostaljik havaya sahip üçlü dijital gösterge yer alıyor. 4 kollu direksiyonun arkasında, orta havalandırma ızgaralarının altında ve orta tünelde bol miktarda fiziksel tuş kullanılmış.
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç ünitesi
- Motor: 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonu (PHEV).
- Batarya seçenekleri: 28.3 kWsa ve 45.9 kWsa kapasiteli batarya paketleri.
- Saf elektrikli menzil: Sadece elektrik motoru kullanılarak 188 km’ye kadar sürüş imkânı.
GAC Yue 7, sert arazi kabiliyetlerini şehir içi konforuyla birleştiren iddialı konseptiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarın en merak edilen Çinli modellerinden biri olmaya aday gösteriliyor.
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