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    Defender ve Land Cruiser esintisi: Çinli GAC Yue 7 sahnede

    GAC, yeni köşeli arazi SUV'u Yue 7'nin resmi görsellerini ve ilk kez iç mekânını paylaştı. 1.1 metrelik devasa gösterge ekranı, şık kabini ve hibrit motoruyla model, arazi pazarında da dikkat çekiyor.

    Çinli GAV Yue 7 offroad SUV tanıtıldı: İşte muhteşem tasarımı Tam Boyutta Gör
    Çin otomotiv pazarında son dönemin en popüler trendlerinden biri olan "köşeli ve kaslı" offroad SUV rekabetine yeni bir oyuncu katılıyor. GAC grubunun geliştirdiği Yue 7, resmi kurum onaylarının ardından ilk kez kapsamlı görselleri ve kabin tasarımıyla resmi olarak sergilendi.

    Defender esintileri taşıyan tasarım

    Çinli GAV Yue 7 offroad SUV tanıtıldı: İşte muhteşem tasarımı Tam Boyutta Gör
    GAC, yeni modelinde sekizgen çizgileri temel alan "Octagonal" tasarım dilini kullandığını belirtiyor. Araç genelinde doğrudan sekizgen formlar sınırlı sayıda görülse de genel gövde orantıları ve dik duruşu, otomobil severlerin zihninde doğrudan Land Rover Defender esintileri uyandırıyor.

    Aracın ön bölümünde kare formlu farlar ve farları çevreleyen beş adet kare L şeklinde LED gündüz aydınlatmaları yer alıyor. Dik ve sert arazi tırmanışlarında gövde boyasının zarar görmemesi için ön tampon ve alt gövde bölümü siyah koruyucu plastik donanımlarla kaplanmış. Köşeli çamurluk üstleri, siyah yan basamaklar, büyük yan aynalar ve gövdeye entegre kapı kolları kutu formlu yapıyı tamamlıyor.

    Teknoloji ve retro çizgilerin buluştuğu kabin

    Çinli GAV Yue 7 offroad SUV tanıtıldı: İşte muhteşem tasarımı Tam Boyutta Gör
    GAC Yue 7’nin kabin görselleri, arazi tutkunlarının teknolojik beklentilerini karşılayacak detaylar barındırıyor. Ön camın hemen alt hizasına yerleştirilen 1.1 metre genişliğindeki sanal gösterge paneli, tıpkı BMW'nin Neue Klasse konseptlerinde görülen ekran düzenini andırıyor.

    Konsolun merkezinde 15.6 inç boyutunda dokunmatik multimedya ekranı bulunurken, direksiyonun arkasında nostaljik havaya sahip üçlü dijital gösterge yer alıyor. 4 kollu direksiyonun arkasında, orta havalandırma ızgaralarının altında ve orta tünelde bol miktarda fiziksel tuş kullanılmış.

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç ünitesi

    Çinli GAV Yue 7 offroad SUV tanıtıldı: İşte muhteşem tasarımı Tam Boyutta Gör
    GAC henüz resmi motor verilerini tam olarak doğrulamamış olsa da geçtiğimiz aylarda sızan bakanlık tescil dosyaları teknik altyapıyı göz önüne sermişti:
    • Motor: 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrik motoru kombinasyonu (PHEV).
    • Batarya seçenekleri: 28.3 kWsa ve 45.9 kWsa kapasiteli batarya paketleri.
    • Saf elektrikli menzil: Sadece elektrik motoru kullanılarak 188 km’ye kadar sürüş imkânı.

    GAC Yue 7, sert arazi kabiliyetlerini şehir içi konforuyla birleştiren iddialı konseptiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarın en merak edilen Çinli modellerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

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