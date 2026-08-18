Volvo, Geely'nin truva atı oldu: Lüks Çinli modeller Avrupa'da üretilecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının en büyük küresel oyuncularından Zhejiang Geely Holding Group’ta üst düzey yönetim çatısı yeniden şekillendi. Grubun kurucusu ve vizyoneri Li Shufu, Geely Automobile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini grubun tecrübeli ismi An Conghui’ye devretti. Göreve hızlı bir başlangıç yapan An Conghui, 2026 yarıyıl finansal değerlendirme toplantısında pazarın dengelerini değiştirecek Avrupa yerelleşme stratejisini ilan etti.

Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergisi yaptırımlarını aşmayı hedefleyen şirket, grubun İsveçli markası Volvo’nun Avrupa’daki üretim tesislerini aktif olarak kullanacak.

Lüks Çinli modeller Avrupa'da banttan inecek

Tam Boyutta Gör Geely Automobile bünyesinde yer alan Geely, Geely Galaxy, Lynk & Co ve Zeekr markaları arasından özellikle üst segmentte konumlanan premium modeller için Avrupa'da yerel üretim dönemi 2028 yılında resmen başlayacak.

Sektör analizlerine göre Volvo bantlarından inmesi beklenen muhtemel ilk amiral gemisi modeller şunlar:

Zeekr 9X & Zeekr 8X: Çinli devin lüks segmenti hedefleyen şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve elektrikli SUV/crossover modelleri.

Çinli devin lüks segmenti hedefleyen şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve elektrikli SUV/crossover modelleri. Lynk & Co 900: Genç kitleyi hedefleyen markanın heybetli amiral gemisi crossover modeli.

Geely'nin elindeki 3 Avrupa kalesi

Tam Boyutta Gör Lüks Çinli modellerin üretimi için Geely Holding'in elinde devasa bir Avrupa üretim altyapısı bulunuyor. Geely; Volvo'nun İsveç ve Belçika’daki montaj fabrikalarının yanı sıra Slovakya’da inşası devam eden ve 2027 başında üretime geçmesi planlanan yeni elektrikli araç tesisini değerlendirecek.

Yeni Chery iCaur V25: 1,52 litre yakan şehirli SUV geliyor 1 gün önce eklendi

Ayrıca Geely'nin, Ford ile yaptığı ortak girişim kapsamında markanın İspanya’daki fabrikasında da 2028 yılı itibarıyla iki farklı Geely modelinin üretimine başlaması planlanıyor.

Dünyanın en büyük 7. otomotiv devine dönüştü

2026’nın ilk yarısında pazar payını %4,6’ya çıkararak küresel otomotiv satışlarında ilk 10 üretici arasında 7. sıraya yerleşen Geely Holding Group, bu hamlesiyle yalnızca bir Çinli ihracatçı değil, doğrudan "Avrupalı bir üretici" kimliğine bürünecek.

Markanın iç pazardaki en çok satan modeli Geely EX2, yılın ilk 7 ayında 226.465 adetlik satışa ulaşırken, Avrupa’da kurulacak bu üretim ağı grubun küresel kârlılığını katlayacak en kritik stratejik hamle olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Geely'den Avrupa hamlesi: Volvo fabrikalarında üretilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: