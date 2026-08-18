Volvo, Geely'nin truva atı oldu: Lüks Çinli modeller Avrupa'da üretilecek

Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergisi yaptırımlarını aşmayı hedefleyen şirket, grubun İsveçli markası Volvo’nun Avrupa’daki üretim tesislerini aktif olarak kullanacak.
Lüks Çinli modeller Avrupa'da banttan inecek
Sektör analizlerine göre Volvo bantlarından inmesi beklenen muhtemel ilk amiral gemisi modeller şunlar:
- Zeekr 9X & Zeekr 8X: Çinli devin lüks segmenti hedefleyen şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve elektrikli SUV/crossover modelleri.
- Lynk & Co 900: Genç kitleyi hedefleyen markanın heybetli amiral gemisi crossover modeli.
Geely'nin elindeki 3 Avrupa kalesi
Ayrıca Geely'nin, Ford ile yaptığı ortak girişim kapsamında markanın İspanya’daki fabrikasında da 2028 yılı itibarıyla iki farklı Geely modelinin üretimine başlaması planlanıyor.
Dünyanın en büyük 7. otomotiv devine dönüştü
2026’nın ilk yarısında pazar payını %4,6’ya çıkararak küresel otomotiv satışlarında ilk 10 üretici arasında 7. sıraya yerleşen Geely Holding Group, bu hamlesiyle yalnızca bir Çinli ihracatçı değil, doğrudan "Avrupalı bir üretici" kimliğine bürünecek.
Markanın iç pazardaki en çok satan modeli Geely EX2, yılın ilk 7 ayında 226.465 adetlik satışa ulaşırken, Avrupa’da kurulacak bu üretim ağı grubun küresel kârlılığını katlayacak en kritik stratejik hamle olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: