Çinli Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sedan modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Geely, Galaxy serisinin yeni üyesi Starshine 6’nın resmi görsellerini paylaştı. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip yeni modelin, kısa süre önce piyasaya çıkan ve 12.300 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken Galaxy A7’nin altında konumlandırılması bekleniyor.

Starshine 6, markanın “Galaxy Ripple” tasarım anlayışını sürdürüyor. Ön bölümde büyük, çokgen formda ızgara; dikey krom çıtalar, alt hava girişi ve keskin görünümlü farlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise şerit formunda stop lambaları, yüzgeç anten ve krom detaylara sahip siyah difüzör öne çıkıyor. Ayrıca 16 ve 17 inç jant seçenekleri ve opsiyonel sunroof da göze çarpan detaylar arasında.

Otomobilin ölçüleri 4.806 mm uzunluk, 1.886 mm genişlik ve 1.490 mm yükseklik olarak açıklanırken, aks mesafesi de 2.756 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Starshine 6’da, Geely’nin yeni nesil Thor EM-i hibrit sistemi kullanılacak. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) paylaştığı bilgilere göre model, 110 hp güç üreten 1.5 litrelik motorla birlikte 8,5 kWsa veya 17 kWsa kapasiteli, CALB-Tech üretimi LFP bataryalara sahip olacak. Bu kombinasyon WLTC ölçümlerine göre sırasıyla 50 km ve 100 km saf elektrikli menzil sunacak.

Yeni modeldeki elektrik motorunun gücü ve toplam menzil henüz açıklanmadı. Kıyaslamak gerekirse, Galaxy A7’de aynı 1.5 litrelik motora 175 kW gücünde elektrik motoru eşlik ediyor. 8,5 kWsa veya 18,4 kWsa batarya seçenekleriyle 70 km ve 150 km saf elektrikli menzil sunabilen A7’nin, resmi CLTC verilerine göre toplam menzili 2.100 km’ye ulaşıyor.

