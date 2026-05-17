Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen destekli Gotion, rekor enerji yoğunluğuna sahip sodyum iyon bataryasını tanıttı

    Volkswagen destekli Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, yeni nesil sodyum iyon bataryalarını duyurdu. Serisinin en dikkat çeken modeli 261 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan versiyon oldu.

    Çinli Gotion'dan rekor enerji yoğunluğuna sahip sodyum iyon pil Tam Boyutta Gör
    Volkswagen destekli Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, düzenlediği 15. Küresel Teknoloji Konferansı’nda sodyum iyon bataryalara odaklanan yeni markası “Gnascent”i resmen tanıttı. Şirket, farklı kullanım alanlarına yönelik üç yeni sodyum iyon batarya çözümünü duyururken, Tangshan ve Hefei’de gigawatt-saat (GWh) ölçeğinde üretim hatlarının hazır olduğunu açıkladı.

    261 Wh/kg enerji yoğunluğu ile lityum iyon bataryalara rakip

    Yeni Gnascent serisinin en dikkat çeken modeli “Yüksek enerjili versiyon” oldu. 261 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan bu hücre, geleneksel sodyum iyon bataryalara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor ve NMC lityum iyon bataryaların seviyesine ulaşıyor. Gotion, bu modeli özellikle hafif elektrikli araçlar ve dronelar gibi ağırlık hassasiyetinin önemli olduğu kullanım alanları için geliştirdiğini belirtiyor.

    “Güç versiyonu” adı verilen ikinci model ise zorlu hava koşullarına odaklanıyor. 162 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip batarya, -50 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bu sayede özellikle ticari araçlar ve aşırı soğuk bölgelerde kullanılan dış mekan ekipmanlarında yaşanan kış performansı sorunlarını çözmesi hedefleniyor.

    Şirketin enerji depolama tarafına yönelik geliştirdiği “Enerji depolama versiyonu” ise 180Ah kapasiteye ve 20 bin döngünün üzerinde kullanım ömrüne sahip. Bataryanın -40 derecede kapasitesinin yüzde 88’ini koruduğu belirtilirken, 8 mm çelik çivi delme testi ve 400 derece yüksek sıcaklık testlerinden yanmadan geçtiği ifade edildi.

    Gotion High-Tech, Gnascent markasıyla şebeke ölçekli enerji depolama, endüstriyel çözümler ve ev tipi enerji depolama sistemlerinde büyük ölçekli kullanım hedefliyor. Şirket ayrıca iki tekerlekli elektrikli araçlar ve start-stop güç sistemleri gibi niş alanlara da odaklanmayı planlıyor.

    Yeni batarya platformunun arkasında 90’dan fazla patent bulunuyor. Bu patentler; katot malzemeleri, sert karbon anotlar ve elektrolit katkılarını kapsıyor. Şirketin “anotsuz” tasarım yaklaşımı sayesinde hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de enerji yoğunluğunun artırıldığı belirtiliyor.

    Volkswagen en büyük hissedarı

    2006 yılında kurulan ve merkezi Hefei’de bulunan Volkswagen Group destekli Gotion High-Tech, bugün dünyanın en büyük enerji depolama şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Volkswagen Grubu’nun en büyük hissedar olduğu şirketin, 2025 sonu itibarıyla küresel enerji depolama kapasitesi 400 GWh seviyesine ulaştı.

    Çin pazarında ise Gotion High-Tech, CATL ve BYD sonrası en büyük üçüncü batarya tedarikçisi konumunda yer alıyor. Şirketin Nisan ayında kurulu batarya kapasitesi 4,05 GWh’ye ulaşırken, pazar payı yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

    Sodyum iyon batarya teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte CATL, BYD ve Gotion gibi üreticilerin bu alandaki yatırımlarını hızlandırması, lityum alternatiflerinin önümüzdeki yıllarda enerji depolama ve elektrikli araç sektöründe daha büyük rol oynayacağını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güvenlik kamerası tavsiye en iyi tv ekran koruyucu markası malibu nasıl hazırlanır toyota corolla 1.5 dream multidrive s yorum yivsiz ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum