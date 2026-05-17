Volkswagen destekli Gotion, rekor enerji yoğunluğuna sahip sodyum iyon bataryasını tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen destekli Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, düzenlediği 15. Küresel Teknoloji Konferansı’nda sodyum iyon bataryalara odaklanan yeni markası “Gnascent”i resmen tanıttı. Şirket, farklı kullanım alanlarına yönelik üç yeni sodyum iyon batarya çözümünü duyururken, Tangshan ve Hefei’de gigawatt-saat (GWh) ölçeğinde üretim hatlarının hazır olduğunu açıkladı.

261 Wh/kg enerji yoğunluğu ile lityum iyon bataryalara rakip

Yeni Gnascent serisinin en dikkat çeken modeli “Yüksek enerjili versiyon” oldu. 261 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan bu hücre, geleneksel sodyum iyon bataryalara göre yaklaşık yüzde 60 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor ve NMC lityum iyon bataryaların seviyesine ulaşıyor. Gotion, bu modeli özellikle hafif elektrikli araçlar ve dronelar gibi ağırlık hassasiyetinin önemli olduğu kullanım alanları için geliştirdiğini belirtiyor.

“Güç versiyonu” adı verilen ikinci model ise zorlu hava koşullarına odaklanıyor. 162 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip batarya, -50 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bu sayede özellikle ticari araçlar ve aşırı soğuk bölgelerde kullanılan dış mekan ekipmanlarında yaşanan kış performansı sorunlarını çözmesi hedefleniyor.

Şirketin enerji depolama tarafına yönelik geliştirdiği “Enerji depolama versiyonu” ise 180Ah kapasiteye ve 20 bin döngünün üzerinde kullanım ömrüne sahip. Bataryanın -40 derecede kapasitesinin yüzde 88’ini koruduğu belirtilirken, 8 mm çelik çivi delme testi ve 400 derece yüksek sıcaklık testlerinden yanmadan geçtiği ifade edildi.

Gotion High-Tech, Gnascent markasıyla şebeke ölçekli enerji depolama, endüstriyel çözümler ve ev tipi enerji depolama sistemlerinde büyük ölçekli kullanım hedefliyor. Şirket ayrıca iki tekerlekli elektrikli araçlar ve start-stop güç sistemleri gibi niş alanlara da odaklanmayı planlıyor.

Yeni batarya platformunun arkasında 90’dan fazla patent bulunuyor. Bu patentler; katot malzemeleri, sert karbon anotlar ve elektrolit katkılarını kapsıyor. Şirketin “anotsuz” tasarım yaklaşımı sayesinde hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de enerji yoğunluğunun artırıldığı belirtiliyor.

Volkswagen en büyük hissedarı

2006 yılında kurulan ve merkezi Hefei’de bulunan Volkswagen Group destekli Gotion High-Tech, bugün dünyanın en büyük enerji depolama şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Volkswagen Grubu’nun en büyük hissedar olduğu şirketin, 2025 sonu itibarıyla küresel enerji depolama kapasitesi 400 GWh seviyesine ulaştı.

Çin pazarında ise Gotion High-Tech, CATL ve BYD sonrası en büyük üçüncü batarya tedarikçisi konumunda yer alıyor. Şirketin Nisan ayında kurulu batarya kapasitesi 4,05 GWh’ye ulaşırken, pazar payı yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

Sodyum iyon batarya teknolojisinin olgunlaşmasıyla birlikte CATL, BYD ve Gotion gibi üreticilerin bu alandaki yatırımlarını hızlandırması, lityum alternatiflerinin önümüzdeki yıllarda enerji depolama ve elektrikli araç sektöründe daha büyük rol oynayacağını gösteriyor.

