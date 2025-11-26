Giriş
    Çinli GWM, Avrupa'da yıllık 300 bin araç üretmeyi planlıyor

    GWM, Avrupa’da 2029’a kadar yıllık 300 bin araç üretmeyi hedefliyor. Şirket, ilk fabrikası için İspanya ve Macaristan başta olmak üzere çeşitli ülkeleri değerlendiriyor.

    Çinli GWM, Avrupa'da yıllık 300 bin araç üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor (GWM), Avrupa’da yıllık 300 bin araç üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Şirket, ilk fabrika için başta İspanya ve Macaristan olmak üzere çeşitli ülkelerde lokasyon arayışına girdi.

    GWM International Başkanı Parker Shi, uygun lokasyon seçiminde iş gücü ve lojistik maliyetlerinin büyük rol oynadığını, çünkü başlangıçta üretim için gerekli parçaların Avrupa’ya gönderilmesi gerekeceğini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği’nin sanayi politikaları ve gümrük vergilerindeki değişiklikler de yatırım kararını etkileyen önemli faktörler arasında.

    Çinli otomobil markaları, iç pazardaki aşırı kapasite ve sert fiyat savaşından kaçmak için giderek daha fazla yurt dışı üretime yöneliyor. Ancak Avrupa başta olmak üzere büyük pazarlardaki yüksek gümrük vergileri ve yerleşik üreticilerle rekabet, büyüme çabalarını zorlaştırıyor. GWM’nin ayrıca BYD gibi agresif Çinli rakiplerle de mücadele etmesi gerekiyor.

    Çinli GWM, Avrupa'da yıllık 300 bin araç üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    GWM’nin Avrupa’daki satışlarının büyük kısmını oluşturan Ora markalı elektrikli modellerin satışları geçen yıl yüzde 41 düşerek 3.706 adede geriledi. Buna rağmen şirket, 2025’in ilk dokuz ayında küresel satışlarını artırarak toplamda 453.141 araca ulaştı.

    2023’te belirlenen bir diğer hedef ise 2030’a kadar yıllık 1 milyon adet yurt dışı satışa erişmek. Shi, bu nedenle Avrupa stratejisini hızlandırdıklarını belirterek “Her şeyin hızlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

    Shi’ye göre Avrupa, geleneksel motorlardan tam elektrikliye kadar tüm güç aktarma seçeneklerinde Çinli markalar için hâlâ büyük potansiyele sahip. Bu kapsamda planlanan Avrupa fabrikasında da çoklu güç aktarma teknolojilerine sahip araçların üretileceği belirtildi.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

