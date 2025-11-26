Çinli GWM, Avrupa'da yıllık 300 bin araç üretmeyi planlıyor

GWM International Başkanı Parker Shi, uygun lokasyon seçiminde iş gücü ve lojistik maliyetlerinin büyük rol oynadığını, çünkü başlangıçta üretim için gerekli parçaların Avrupa’ya gönderilmesi gerekeceğini belirtti. Ayrıca Avrupa Birliği’nin sanayi politikaları ve gümrük vergilerindeki değişiklikler de yatırım kararını etkileyen önemli faktörler arasında.
Çinli otomobil markaları, iç pazardaki aşırı kapasite ve sert fiyat savaşından kaçmak için giderek daha fazla yurt dışı üretime yöneliyor. Ancak Avrupa başta olmak üzere büyük pazarlardaki yüksek gümrük vergileri ve yerleşik üreticilerle rekabet, büyüme çabalarını zorlaştırıyor. GWM’nin ayrıca BYD gibi agresif Çinli rakiplerle de mücadele etmesi gerekiyor.
2023’te belirlenen bir diğer hedef ise 2030’a kadar yıllık 1 milyon adet yurt dışı satışa erişmek. Shi, bu nedenle Avrupa stratejisini hızlandırdıklarını belirterek “Her şeyin hızlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Shi'ye göre Avrupa, geleneksel motorlardan tam elektrikliye kadar tüm güç aktarma seçeneklerinde Çinli markalar için hâlâ büyük potansiyele sahip. Bu kapsamda planlanan Avrupa fabrikasında da çoklu güç aktarma teknolojilerine sahip araçların üretileceği belirtildi.