Çinli GWM, Avrupa üretimi için Bulgaristan’ı seçti

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Çinli otomotiv grubu Great Wall Motor (GWM), Avrupa’da yalnızca ithal araç satan bir üretici olarak kalmak istemiyor. Şirket, Milano’da düzenlediği Tech Day 2026 etkinliğinde Avrupa üretim planının ilk adresini açıkladı: Bulgaristan’ın Bahovitsa bölgesi.

GWM’nin 2025 sonunda değerlendirdiği seçenekler arasında İspanya ve Macaristan öne çıkıyordu. Ancak şirket, Bulgaristan’da geçmişte de araç montajı yaptığı tesise dönme kararı aldı. İlk aşamada elektrikli kompakt SUV Ora 5’in montajına 2027’nin ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Yeni fabrika kurmak yerine mevcut tesisi kullanacak

Bahovitsa’daki tesis, Bulgarian Automotive Industry’nin (BAI) mülkiyetinde kalacak. BAI, bağımsız bir sözleşmeli üretici olarak GWM için anlaşmada belirlenen adetlerde araç üretecek.

Yenilenen fabrikanın yıllık kapasitesi 50 bin araç olacak. Avrupa’da halihazırda ithal olarak satılan Ora 5, bu iş birliği kapsamında bölgede monte edilen ilk model olarak öne çıkıyor.

GWM, Bulgaristan’a geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Bu yatırım, GWM’nin Bulgaristan’daki ilk üretim girişimi değil. Çinli grup, 2012’de aynı bölgede yarı demonte araç kitlerinin montajına dayanan bir operasyon başlatmıştı. Ancak Bulgar ortağı Litex Motors’un iflasıyla bağlantılı süreçte üretim 2016’da durdu. Fabrika binaları daha sonra BAI’ye geçti.

Yeni anlaşmayla GWM, yaklaşık 11 yıllık aranın ardından 2027’de Bahovitsa’da yeniden araç üretimine dönmüş olacak.

Montajla başlayacak, bazı parçalar yerelden sağlanacak

GWM’nin açıkladığı yol haritasına göre üretim, SKD olarak bilinen yarı demonte kitlerin montajıyla başlayacak. Bu yöntemde araçların önceden hazırlanmış ana bileşenleri tesise getirilerek birleştiriliyor.

Bununla birlikte şirket, başlangıçtan itibaren bazı parçaların yerel kaynaklardan temin edileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör GWM Teknoloji Direktörü Nicole Wu, Avrupa stratejisinin yerel Ar-Ge’den üretime uzanan bir yapı kurmayı amaçladığını söylüyor. Şirket, uzun vadeli yatırımlar ve iş birlikleriyle Avrupa’daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.

Ora 5 özellikleri

Ora 5'in 1.5 litre turbo benzinli motora sahip versiyonu 160 PS güç, 9,3 saniye 0-100 km/s hızlanması ve 6,9 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor. 223 PS güç ve 476 Nm tork sunan 1.5 litre tam hibrit versiyon ise hızlanma 7,7 saniyeye, yakıt tüketimi ise 5,1 litreye kadar düşüyor. Tam elektrikli versiyon 150 kW'lık motoru ve 58,3 kWsa'lik LFP bataryasıyla WLTP'ye göre 435 km menzil vadediyor.

2029 hedefi 300 bin araç

GWM, 2029’a kadar Avrupa’daki tesislerinde yılda yaklaşık 300 bin araç üretmeyi amaçlıyor. Bahovitsa’nın açıklanan 50 bin adetlik kapasitesi, bu hedefin yaklaşık altıda birini karşılıyor.

Dolayısıyla grubun hedefine ulaşabilmesi için ek üretim tesislerini devreye alması veya mevcut kapasitesini önemli ölçüde artırması gerekecek.

Avrupa’da üretime yönelişin önemli nedenlerinden biri de AB’nin Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı ek gümrük vergileri. GWM, yerel üretimi genişleterek ithalata bağımlılığını azaltmayı ve bölgedeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

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Çinli GWM, Avrupa üretimi için Bulgaristan’ı seçti

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