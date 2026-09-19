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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi FAW bünyesindeki Hongqi markasının yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli Hongqi H7, gerçek yol şartlarında kırdığı menzil rekoruyla resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Araç seri üretim şarj edilebilir hibrit sedan kategorisinde rekor kırdı. Bu aynı zamanda seri üretim binek otomobiller arasında da en uzun menzil olarak kabul ediliyor.

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Autohome sitesinin aktardığı bilgilere göre araç, Shangri-La kentinden başlayıp Shenzhen'e uzanan rota boyunca tek bir şarj ve dolu depoyla, hiçbir şekilde yakıt ikmali veya şarj yapılmaksızın tam 2.916,17 kilometre yol katetmeyi başardı.

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Zorlu hava ve yol koşulları

Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından yerinde takip edilerek tescillenen bu uzun mesafe sürüşü, oldukça ağır şartlar altında gerçekleştirildi. Araç sürüş boyunca aşırı sıcak hava, şiddetli yağmur, yoğun trafik sıkışıklıkları ve uzun dik tırmanışlar gibi zorlu koşulların üstesinden başarıyla geldi.

Hongqi H7 bu performansıyla, daha önce Geely Galaxy A7 modeli tarafından kırılan bir önceki rekoru 300 kilometreden fazla bir farkla geride bıraktı.

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Fiyatı ne kadar?

Rekor denemesinde Hongqi H7'nin 378 beygir gücündeki önden çekişli versiyonu tercih edildi. Modelin teknik altyapısında 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, 30.3 kWh kapasiteli NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) batarya ve elektrik motoru bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Fabrika verilerine göre yalnızca elektrikle 240 kilometre yol gidebilen model, 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Hongqi H7'nin Çin'deki başlangıç fiyatı ise 191.800 yuan (yaklaşık 28.600 dolar) olarak açıklandı.

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Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı

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