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    Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı

    Hongqi markasının yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli H7, gerçek yol koşullarında elde ettiği menzil performansıyla rekor kırdı. Araç ek şarj veya yakıt ikmali yapmadan 2.916 kilometre katetti.

    Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi FAW bünyesindeki Hongqi markasının yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli Hongqi H7, gerçek yol şartlarında kırdığı menzil rekoruyla resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Araç seri üretim şarj edilebilir hibrit sedan kategorisinde rekor kırdı. Bu aynı zamanda seri üretim binek otomobiller arasında da en uzun menzil olarak kabul ediliyor.

    Autohome sitesinin aktardığı bilgilere göre araç, Shangri-La kentinden başlayıp Shenzhen'e uzanan rota boyunca tek bir şarj ve dolu depoyla, hiçbir şekilde yakıt ikmali veya şarj yapılmaksızın tam 2.916,17 kilometre yol katetmeyi başardı.

    Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör

    Zorlu hava ve yol koşulları

    Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından yerinde takip edilerek tescillenen bu uzun mesafe sürüşü, oldukça ağır şartlar altında gerçekleştirildi. Araç sürüş boyunca aşırı sıcak hava, şiddetli yağmur, yoğun trafik sıkışıklıkları ve uzun dik tırmanışlar gibi zorlu koşulların üstesinden başarıyla geldi.

    Hongqi H7 bu performansıyla, daha önce Geely Galaxy A7 modeli tarafından kırılan bir önceki rekoru 300 kilometreden fazla bir farkla geride bıraktı.

    Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı ne kadar?

    Rekor denemesinde Hongqi H7'nin 378 beygir gücündeki önden çekişli versiyonu tercih edildi. Modelin teknik altyapısında 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, 30.3 kWh kapasiteli NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) batarya ve elektrik motoru bulunuyor.

    Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Fabrika verilerine göre yalnızca elektrikle 240 kilometre yol gidebilen model, 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Hongqi H7'nin Çin'deki başlangıç fiyatı ise 191.800 yuan (yaklaşık 28.600 dolar) olarak açıklandı.
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