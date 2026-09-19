Çinli hibrit sedan 2.916 km giderek dünya menzil rekorunu kırdı

Autohome sitesinin aktardığı bilgilere göre araç, Shangri-La kentinden başlayıp Shenzhen'e uzanan rota boyunca tek bir şarj ve dolu depoyla, hiçbir şekilde yakıt ikmali veya şarj yapılmaksızın tam 2.916,17 kilometre yol katetmeyi başardı.
Zorlu hava ve yol koşulları
Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından yerinde takip edilerek tescillenen bu uzun mesafe sürüşü, oldukça ağır şartlar altında gerçekleştirildi. Araç sürüş boyunca aşırı sıcak hava, şiddetli yağmur, yoğun trafik sıkışıklıkları ve uzun dik tırmanışlar gibi zorlu koşulların üstesinden başarıyla geldi.
Hongqi H7 bu performansıyla, daha önce Geely Galaxy A7 modeli tarafından kırılan bir önceki rekoru 300 kilometreden fazla bir farkla geride bıraktı.
Fiyatı ne kadar?
Rekor denemesinde Hongqi H7'nin 378 beygir gücündeki önden çekişli versiyonu tercih edildi. Modelin teknik altyapısında 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, 30.3 kWh kapasiteli NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) batarya ve elektrik motoru bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: