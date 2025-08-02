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    Çinli iCar'dan yeni SUV model | Alpine A290 Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Chery iCar V27, elektrikli Li i8 ve güvenlik performansı, Alpine A290'ın Türkiye fiyatı ve olası Togg-Chery iş birliği gibi konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Chery iCar V27, elektrikli Li i8 ve güvenlik performansı, Alpine A290'ın Türkiye fiyatı ve olası Togg-Chery iş birliği gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:26 - Yeni Chery iCar V27

    08:44 - Çinli Li i8 ve güvenlik performansı

    19:25 - Leapmotor B10 Avrupa'da siparişe açıldı

    27:19 - Togg-Chery iş birliği söylentileri

    35:17 - Alpine A290 Türkiye fiyatı

    40:51 - Honda Prelude geri döndü

    47:59 - Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı

    49:42 - Kapanış

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