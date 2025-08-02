Çinli iCar'dan yeni SUV model | Alpine A290 Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde yeni Chery iCar V27, elektrikli Li i8 ve güvenlik performansı, Alpine A290'ın Türkiye fiyatı ve olası Togg-Chery iş birliği gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:26 - Yeni Chery iCar V27
08:44 - Çinli Li i8 ve güvenlik performansı
19:25 - Leapmotor B10 Avrupa'da siparişe açıldı
27:19 - Togg-Chery iş birliği söylentileri
35:17 - Alpine A290 Türkiye fiyatı
40:51 - Honda Prelude geri döndü
47:59 - Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi uzatıldı
49:42 - Kapanış