Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli insansı robot neredeyse Usain Bolt'un hızına ulaştı: İşte görüntüler

    Unitree Robotics'un H1 adlı insansı robotu, son derece etkileyici bir koşu performansına imza attı. Stadyum testlerinde sergilediği hızla, Usain Bolt'un rekoruna yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti.

    Robotik alanında yaşanan baş döndürücü ilerlemeler her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor. Son olarak Çin'den dikkat çekici bir rekor haberi geldi. Çin merkezli Unitree Robotics firması, modifiye edilmiş insansı robotu H1'in stadyumda gerçekleştirilen testlerde saniyede 10 metre (10 m/s) hıza ulaştığını duyurdu.

    Bu performans, robotu dünya çapındaki elit olimpiyat atletlerinin klasmanına yükseltiyor. Öyle ki dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen efsanevi sprinter Usain Bolt, 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kırarken ortalama 10.44 m/s hıza ulaşmıştı. Unitree H1 sergilediği bu performansla Bolt'un rekoruna oldukça yaklaşmış durumda.

    Başsız koşucu gündem oldu

    Yaklaşık 62 kg ağırlığa ve 0.8 metre bacak boyuna sahip olan H1'in henüz bir kafasının olmaması sosyal medyada eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Ancak bu başsız tasarım, robotun sergilediği muazzam fiziksel yeteneklerin yanında yalnızca küçük bir detay olarak kalıyor.

    Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing gelecek için oldukça umut verici bir tablo çiziyor. Xingxing'e göre insansı robotların 2026 yılının ortalarında Usain Bolt'un 100 metre rekorunu tarihe gömme ihtimali oldukça yüksek. Uzmanlar önümüzdeki bir yıl içinde bir robotun insan rekorunu geçmesinin büyük bir pazarlama etkisi yaratacağını belirtiyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    G
    genconline 6 gün önce

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siemens bulaşık makinesi resetleme digitürk eksik kanal problemi nasıl çözülür kombi patlarsa ne olur opel vectra 2.0 gls a kasa yorumları logitech z625

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum