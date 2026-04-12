Çinli insansı robot neredeyse Usain Bolt'un hızına ulaştı: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Robotik alanında yaşanan baş döndürücü ilerlemeler her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor. Son olarak Çin'den dikkat çekici bir rekor haberi geldi. Çin merkezli Unitree Robotics firması, modifiye edilmiş insansı robotu H1'in stadyumda gerçekleştirilen testlerde saniyede 10 metre (10 m/s) hıza ulaştığını duyurdu.

Bu performans, robotu dünya çapındaki elit olimpiyat atletlerinin klasmanına yükseltiyor. Öyle ki dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen efsanevi sprinter Usain Bolt, 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kırarken ortalama 10.44 m/s hıza ulaşmıştı. Unitree H1 sergilediği bu performansla Bolt'un rekoruna oldukça yaklaşmış durumda.

Başsız koşucu gündem oldu

Yaklaşık 62 kg ağırlığa ve 0.8 metre bacak boyuna sahip olan H1'in henüz bir kafasının olmaması sosyal medyada eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Ancak bu başsız tasarım, robotun sergilediği muazzam fiziksel yeteneklerin yanında yalnızca küçük bir detay olarak kalıyor.

Tam Boyutta Gör Unitree Robotics CEO'su Wang Xingxing gelecek için oldukça umut verici bir tablo çiziyor. Xingxing'e göre insansı robotların 2026 yılının ortalarında Usain Bolt'un 100 metre rekorunu tarihe gömme ihtimali oldukça yüksek. Uzmanlar önümüzdeki bir yıl içinde bir robotun insan rekorunu geçmesinin büyük bir pazarlama etkisi yaratacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: