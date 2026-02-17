Giriş
    Çinli insansı robotlardan kungfu gösterisi: Bahar Bayramı’na damga vurdular

    Çin’de Bahar Bayramı’nda sahne alan insansı robotlar, sergiledikleri senkronize performans, taklalar ve geleneksel silah gösterileriyle teknolojide gelinen noktayı gözler önüne serdi.

    Çinli insansı robotlardan Bahar Bayramı'nda kungfu gösterisi Tam Boyutta Gör

    Çin’de Bahar Bayramı kutlamalarının vazgeçilmez parçası olan China Media Group 2026 Spring Festival Gala, bu yıl teknoloji ile geleneksel dövüş sanatlarını aynı sahnede buluşturdu. Ülkenin önde gelen insansı robotları, genç kungfu ustalarıyla birlikte sergiledikleri yüksek tempolu performansla geceye damga vurdu.

    Devlet yayıncısı China Central Television tarafından düzenlenen ve halk arasında “Chunwan” olarak bilinen gala, yüz milyonlarca hanede izlenen en önemli yeni yıl etkinliği olmayı sürdürüyor. İlk kez 1983 yılında yayımlanan program, Guinness World Records tarafından dünyanın en çok izlenen yıllık televizyon programı olarak kayda geçmiş durumda. Ancak bu yıl yapılan gösterileri özel kılan ise insansı robotların geldiği nokta oldu.

    Robotlar göz doldurdu

    Gecede ilk olarak Wuxi merkezli Noetix’in geliştirdiği Bumi robotları bir komedi skeçinde izleyici karşısına çıktı. Ardından Hangzhou merkezli Unitree’nin insansı robotları, çocuk kungfu sanatçılarıyla birlikte sahne aldı. Performans boyunca robotlar taklalar attı, trambolinden sıçrayarak yüksek atlayışlar gerçekleştirdi ve insan partnerleriyle senkronize hareketler sergiledi.

    Gösterinin ilk bölümü dövüş sanatlarının zarif ve akıcı yönünü ön plana çıkarırken, ilerleyen dakikalarda tempo belirgin biçimde yükseldi. Robotlar, daha dinamik ve fiziksel çeviklik gerektiren figürlere geçti. Kılıç ve nunchaku gibi geleneksel kungfu silahlarını kullanan insansı makinelerin hız, denge, koordinasyon ve hassasiyet konularındaki gelişmiş kabiliyetleri gözler önüne serildi.

    Geçen yıl Unitree robotlarının sahnelediği Yangge halk dansı performansının sosyal medyada viral hale gelmesi, insansı robot sektörünü ana akım izleyiciyle buluşturmuştu. Bu yılki kungfu gösterisi ise sektörün sahne performansı, denge kontrolü ve hareket senkronizasyonu alanlarında kaydettiği ilerlemeyi daha da görünür kıldı. Geçtiğimiz yıl Unitree'nin "H1" modeli kullanılmıştı. Bu yılki etkinlikte ise H2 modeline yer verildi. Hatta sosyal medyada iki gösteri karşılaştırılarak aradaki farka dikkat çekildi.

    Çin, insansı robotları, yapay zekayla geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor. Ülkede geçtiğimiz yıl Dünya İnsansı Robot Oyunları düzenlenmiş ve ayrıca yarı maraton gerçekleştirilmişti.

    Kaynakça https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3343634/chinas-tech-companies-vie-attention-cctvs-festival-gala-years-biggest-stage https://news.cgtn.com/news/2026-02-16/Humanoid-robots-kung-fu-masters-dazzle-in-Spring-Festival-Gala-1KOJXpsOAGQ/p.html
