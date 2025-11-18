Giriş
    Çinli Leapmotor A10'un ilk resmi görselleri paylaşıldı

    Leapmotor A10, yakında ülkemizde satışa sunulacak olan BYD Atto 2 ile aynı segmentte bulunacak. Modelin tasarımında yuvarlak hatlar, pürüzsüz yüzeyler ve bolca sensör dikkat çekiyor.

    Çinli Leapmotor A10'un ilk resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor, ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Çinli firma bu kez rekabetin en yoğun olduğu küçük SUV sınıfına adım atıyor. Markanın yeni modeli A10, B10’un altına konumlanırken, aynı temeli paylaşan ve A05 adını taşıması beklenen küçük bir hatchback de yolda.

    Resmi tanıtımı 21 Kasım’da Guangzhou Otomobil Fuarı’nda yapılacak olan A10’un ilk resmi görselleri paylaşıldı. Gövde tasarımı, Leapmotor’un diğer modellerinde gördüğümüz pürüzsüz yüzeyleri ve yumuşak hatları devam ettirirken, geniş cam alanı, sade plastik kaplamalar ve karartılmış LED aydınlatmalarla modern bir görünüm sunuyor.

    Yeni Leapmotor A10'da beş kollu çift tasarımlı jantlar yer alıyor. Boyutlar henüz açıklanmadı ancak A10’un 4.2 - 4.3 metre uzunluk aralığında konumlanması bekleniyor. Bu da onu net şekilde küçük SUV ligine yerleştiriyor. Tavanındaki Lidar modülü ve gövde boyunca yerleştirilen sensörler, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin kapsamlı olacağını işaret ediyor.

    Çinli Leapmotor A10'un ilk resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kabinle ilgili detaylar paylaşılmadı ancak Leapmotor’un sade tasarım dilinin korunacağı belirtiliyor. Büyük bir multimedya ekranı, temiz bir ön panel ve beş kişilik kullanım alanı öne çıkacak. Elektrikli platformun sunduğu verimli yapı sayesinde iç hacmin iddialı olması bekleniyor.

    Teknik veriler açıklanmamış olsa da modelin tek elektrik motorlu bir kurulum kullanması ve sınıfındaki rakiplerle rekabet edebilecek bir menzil sunması öngörülüyor. Bu alanda en büyük rakiplerinden biri olan Atto 2'nin 130 kW'lık motora sahip olduğunu ve WLTP'ye göre 312 km'ye kadar menzil sunduğunu hatırlatalım.

    Leapmotor A10, Avrupa’da Citroen e-C3 Aircross, Opel Frontera Electric, Renault 4 E-Tech, Kia EV3, Peugeot e-2008, Fiat 600e, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior, Ford Puma Gen-E ve yakında gelecek VW ID.Cross ile Skoda Epiq gibi son derece kalabalık bir elektrikli crossover pazarına girecek. Söz konusu modellerin ortalama başlangıç fiyatı 28-30 bin euro civarında.

