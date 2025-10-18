Çinli Leapmotor D19 tanıtıldı | Türkiye'de yeni Model Y SR ile menzil rekoru - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor'un yeni D-SUV modeli D19, Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı ve çiftçiler için 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:24 - Leapmotor D19
13:29 - Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı
22:34 - Çiftçilere 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi
29:29 - Yeni Model Y SR ile menzil rekoru denemesi
35:31 - BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya'ya yakın
41:57 - Kapanış
Ozan Çağrı Seyhan'ın Tesla menzil rekoru videosu: https://www.youtube.com/watch?v=9b9WsE3ZwrE