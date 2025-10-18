Çinli Leapmotor D19 tanıtıldı | Türkiye'de yeni Model Y SR ile menzil rekoru - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor'un yeni D-SUV modeli D19, Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı ve çiftçiler için 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor'un yeni D-SUV modeli D19, Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı ve çiftçiler için 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:24 - Leapmotor D19

13:29 - Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı

22:34 - Çiftçilere 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi

29:29 - Yeni Model Y SR ile menzil rekoru denemesi

35:31 - BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya'ya yakın

41:57 - Kapanış

Ozan Çağrı Seyhan'ın Tesla menzil rekoru videosu: https://www.youtube.com/watch?v=9b9WsE3ZwrE

