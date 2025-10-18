Kim Nerede? 278 Uzanlar’ın sahibi olduğu Vertu yapay zekâ ile lüksü birleştirdi: Vertu Agent Q 153 Çin, katı hal bataryalarının önündeki engelleri aştı: 1.000 km menzil geliyor 115 2000 derecede bile kararlılığını koruyan süperalaşım, türbin teknolojisinde çığır açabilir
    Çinli Leapmotor D19 tanıtıldı | Türkiye'de yeni Model Y SR ile menzil rekoru - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor'un yeni D-SUV modeli D19, Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı ve çiftçiler için 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor'un yeni D-SUV modeli D19, Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı ve çiftçiler için 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:24 - Leapmotor D19

    13:29 - Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı

    22:34 - Çiftçilere 4x4 pickuplarda ÖTV indirim teklifi

    29:29 - Yeni Model Y SR ile menzil rekoru denemesi

    35:31 - BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikası için İspanya'ya yakın

    41:57 - Kapanış

    Ozan Çağrı Seyhan'ın Tesla menzil rekoru videosu: https://www.youtube.com/watch?v=9b9WsE3ZwrE

