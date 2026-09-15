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    Çinli Leapmotor ürün gamını genişletiyor: Küresel pazarda PHEV satacak

    Stellantis ortaklığıyla küresel pazarlarda rüzgar gibi esen Çinli Leapmotor, ürün gamını genişletiyor. Marka, 2027'de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneklerini küresel pazara açacak.

    Çinli Leapmotor'dan PHEV hamlesi: 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv devi Stellantis ile kurduğu ortaklık çatısı altında küresel pazarlardaki varlığını hızla artıran Çinli Leapmotor, ürün stratejisinde kritik bir genişlemeye gidiyor. Tam elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) modelleriyle tanınan marka, şarj altyapısının henüz olgunlaşmadığı pazarları hedefleyerek şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerini de küresel kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, şirket bu yeni PHEV modellerini 2027 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak yurt dışı pazarlarında satışa sunacak.

    "Büyük bataryalı hibritlerin en az 10 yıl daha önü açık"

    Bu stratejik hamlenin arkasında, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda tam elektrikli araç satışlarının artış hızındaki yavaşlama ve teşvik politikalarındaki dalgalanmalar yatıyor. Leapmotor kurucusu ve CEO'su Zhu Jiangming, özellikle şarj ağının yetersiz olduğu bölgelerde büyük bataryalı PHEV modellerin önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca devasa bir pazar potansiyeline sahip olacağını vurguluyor.

    Çinli Leapmotor'dan PHEV hamlesi: 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileri de bu açıklamayla uyumlu. Yılın ilk yarısında Avrupa’daki PHEV satışları %24 artış göstererek 742 bin adede ulaştı ve pazar payını %10.3’e çıkardı.

    Satışlarda ihracat rekoru

    Tek bir teknolojiye bağımlı kalmayarak bölgesel pazarlara göre esneklik kazanmak isteyen Leapmotor, küresel satışlarında tam anlamıyla patlama yaşıyor. Şirket, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %80.7 artışla 103.129 adet araç teslimatı gerçekleştirerek üst üste ikinci ayda da 100 bin barajını aştı.

    2026'nın ilk 8 ayında yurt dışı ihracatı 132.118 adede ulaştı. Yılın ilk yarısındaki ihracat rakamı, 2025 yılının toplam ihracat hacmini şimdiden geride bıraktı. Markanın yeni B10 modeli, yalnızca Ağustos ayında yurt dışı pazarlarda yaklaşık 12 bin adetlik satış başarısı yakaladı.

    Stellantis'in dünya genelindeki 1.000'den fazla bayi ve servis ağını arkasına alan Leapmotor, 2026 yılı sonunda 200 bin adetlik ihracat hedefliyor. Marka, 2027 yılında PHEV modellerinin de katılımıyla küresel satış hedefini 350.000-400.000 adet bandına çıkarmayı planlıyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

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