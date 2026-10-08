Çinli lüks aracın fren pedalı test sırasında kırıldı: 3 araçta da aynı arıza

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Tam Boyutta Gör Otomotiv yayın platformu Dongchedi tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde, lüks elektrikli araç Maextro V800'ün fren pedalı braketi kırıldı. Test edilen 3 farklı sıfır aracın tamamında aynı arızanın meydana gelmesi otomotiv sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Huawei ve JAC ortaklığıyla geliştirilen ve en üst donanım seviyesi 1.016 milyon yuan (yaklaşık 150.000 dolar) fiyat etiketi taşıyan lüks minivan, acil frenleme testlerinde yaşanan bu olayın ardından geniş çaplı bir güvenlik incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Lüks minivan kahve makinesi, buzdolabı, sıfır yerçekimi koltuklar, 41.6 inçlik tavan projeksiyon ekranı, yıldızlı tavan aydınlatması, kristal detaylar ve elektronik karartmalı camlar gibi üst düzey donanımlara sahip.

Test detayları

Yayınlanan test videosuna göre, kapalı pistte 100 km/s hızdan 0 km/s hıza acil frenleme testi uygulandı. Teste alınan ve henüz çok düşük kilometrelerde olan 3 yeni araçtan birinin toplam katettiği mesafenin 3 kilometreyi bile geçmediği belirtildi.

Yapılan denemelerde araçların fren pedalı braketleri sırasıyla 2., 3. ve 4. sert frenleme sırasında kırıldı. Pedal kuvveti sensörleri maksimum 4589 N kuvvet kaydederken, üçüncü araçtaki kırılma anında bu değer yalnızca 1612 N olarak ölçüldü. Bu değerin, ulusal standartlarda yer alan "2000 N kuvvete 5 saniye boyunca dayanma" şartının oldukça altında kaldığı vurgulandı.

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Mühendislik incelemesi sonuçları

Kırılan parçalar üzerinde yapılan ilk teknik analizler, fren pedalı mekanizmasında önemli tasarım ve üretim zayıflıklarına işaret ediyor. Maextro V800'de pedal merkezinin dönme eksenine uzak olmasına rağmen, mil bölgesinde yalnızca tek katmanlı bir destek plakası kullanıldığı tespit edildi. Aynı tedarikçiden ve aynı malzemeden üretilen diğer araç modellerinde ise 2 ila 3 katmanlı takviye plakalarının kullanıldığı belirtildi.

Kırılma noktasında kaynak izlerinin bulunduğu, malzeme kalınlığı ile destek kaburgası tasarımının yetersiz olduğu ifade edildi. Bu durumun plastik parçada yerel mukavemet kaybına yol açtığı ifade edildi.

Fren mesafesi 38 metreden 140 metreye çıktı

Fren pedalı braketi kırıldıktan sonra aracın ayak freni tamamen devre dışı kaldı ve araç yalnızca şanzımanın "P" (Park) modu acil fren sistemi kullanılarak durdurulabildi. Bu durum sonucunda aracın fren mesafesi yaklaşık 38 metreden 140 metreye çıktı.

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Araç kullanıcı kılavuzunda da P modu kullanılarak gerçekleştirilen acil frenlemelerin kontrol kaybı riski taşıdığı konusunda uyarı bulunuyor. Farklı üretim partilerinden gelen 3 aracın 3 gün içinde aynı şekilde arızalanması nedeniyle test ekibi, durumun rastlantısal bir hata olmadığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Meydana gelen ciddi arıza raporlarına ilişkin ne Maextro ne de üretici ortak JAC Motors tarafından henüz resmi bir açıklama veya soruşturma sonucu paylaşılmadı. Olayın ardından JAC hisselerinde de sert düşüş yaşandı. Şirketin konuyla ilgili atacağı adımlar merakla bekleniyor.

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Çinli lüks aracın fren pedalı test sırasında kırıldı: 3 araçta da

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