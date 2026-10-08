Çinli lüks aracın fren pedalı test sırasında kırıldı: 3 araçta da aynı arıza

Huawei ve JAC ortaklığıyla geliştirilen ve en üst donanım seviyesi 1.016 milyon yuan (yaklaşık 150.000 dolar) fiyat etiketi taşıyan lüks minivan, acil frenleme testlerinde yaşanan bu olayın ardından geniş çaplı bir güvenlik incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Lüks minivan kahve makinesi, buzdolabı, sıfır yerçekimi koltuklar, 41.6 inçlik tavan projeksiyon ekranı, yıldızlı tavan aydınlatması, kristal detaylar ve elektronik karartmalı camlar gibi üst düzey donanımlara sahip.
Test detayları
Yayınlanan test videosuna göre, kapalı pistte 100 km/s hızdan 0 km/s hıza acil frenleme testi uygulandı. Teste alınan ve henüz çok düşük kilometrelerde olan 3 yeni araçtan birinin toplam katettiği mesafenin 3 kilometreyi bile geçmediği belirtildi.
Yapılan denemelerde araçların fren pedalı braketleri sırasıyla 2., 3. ve 4. sert frenleme sırasında kırıldı. Pedal kuvveti sensörleri maksimum 4589 N kuvvet kaydederken, üçüncü araçtaki kırılma anında bu değer yalnızca 1612 N olarak ölçüldü. Bu değerin, ulusal standartlarda yer alan "2000 N kuvvete 5 saniye boyunca dayanma" şartının oldukça altında kaldığı vurgulandı.
Mühendislik incelemesi sonuçları
Kırılan parçalar üzerinde yapılan ilk teknik analizler, fren pedalı mekanizmasında önemli tasarım ve üretim zayıflıklarına işaret ediyor. Maextro V800'de pedal merkezinin dönme eksenine uzak olmasına rağmen, mil bölgesinde yalnızca tek katmanlı bir destek plakası kullanıldığı tespit edildi. Aynı tedarikçiden ve aynı malzemeden üretilen diğer araç modellerinde ise 2 ila 3 katmanlı takviye plakalarının kullanıldığı belirtildi.
Kırılma noktasında kaynak izlerinin bulunduğu, malzeme kalınlığı ile destek kaburgası tasarımının yetersiz olduğu ifade edildi. Bu durumun plastik parçada yerel mukavemet kaybına yol açtığı ifade edildi.
Fren mesafesi 38 metreden 140 metreye çıktı
Fren pedalı braketi kırıldıktan sonra aracın ayak freni tamamen devre dışı kaldı ve araç yalnızca şanzımanın "P" (Park) modu acil fren sistemi kullanılarak durdurulabildi. Bu durum sonucunda aracın fren mesafesi yaklaşık 38 metreden 140 metreye çıktı.
Araç kullanıcı kılavuzunda da P modu kullanılarak gerçekleştirilen acil frenlemelerin kontrol kaybı riski taşıdığı konusunda uyarı bulunuyor. Farklı üretim partilerinden gelen 3 aracın 3 gün içinde aynı şekilde arızalanması nedeniyle test ekibi, durumun rastlantısal bir hata olmadığını belirtti.Kaynakça https://carnewschina.com/2026/10/08/huawei-jacs-maextro-v800-faces-safety-scrutiny-following-brake-pedal-failure-reports/ https://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/2026-10-08/doc-iniunvxm3835796.shtml Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: