Çinli lüks SUV Zeekr 9X satışa çıktı | Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli Zeekr'ın lüks SUV modeli 9X, Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobiller, Togg'un Avrupa fiyatları ve elektrikli Porsche Cayenne'i konuştuk.

Bu haftaki bölümümüzde otomobil dünyasının en sıcak gelişmelerini konuştuk! 🚗⚡

Çinli Zeekr 9X’in lüks SUV detayları, Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobiller, Togg’un Avrupa fiyatları ve elektrikli Porsche Cayenne hakkındaki tüm bilgileri bu videoda bulabilirsiniz.

Her hafta elektrikli otomobiller, otomotiv teknolojileri ve sektörden güncel haberlerle karşınızdayız.

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:41 - Zeekr 9X

22:35 - Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller

30:59 - Togg'un Avrupa fiyatları

42:22 - Elektrikli Porsche Cayenne

48:11 - Kapanış

