Çinli lüks SUV Zeekr 9X satışa çıktı | Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller - DH Oto Gündem

Bu haftaki bölümümüzde otomobil dünyasının en sıcak gelişmelerini konuştuk! 🚗⚡
Çinli Zeekr 9X’in lüks SUV detayları, Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobiller, Togg’un Avrupa fiyatları ve elektrikli Porsche Cayenne hakkındaki tüm bilgileri bu videoda bulabilirsiniz.
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:41 - Zeekr 9X
22:35 - Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller
30:59 - Togg'un Avrupa fiyatları
42:22 - Elektrikli Porsche Cayenne
48:11 - Kapanış