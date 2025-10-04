Kim Nerede? 282 iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması: Hangisi daha üstün? 163 iPhone 17 serisi bir model hariç beklentileri aştı 148 2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
    Çinli lüks SUV Zeekr 9X satışa çıktı | Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli Zeekr'ın lüks SUV modeli 9X, Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobiller, Togg'un Avrupa fiyatları ve elektrikli Porsche Cayenne'i konuştuk.

    Bu haftaki bölümümüzde otomobil dünyasının en sıcak gelişmelerini konuştuk! 🚗⚡
    Çinli Zeekr 9X’in lüks SUV detayları, Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobiller, Togg’un Avrupa fiyatları ve elektrikli Porsche Cayenne hakkındaki tüm bilgileri bu videoda bulabilirsiniz.

    👉 Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yaparak görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.
    Her hafta elektrikli otomobiller, otomotiv teknolojileri ve sektörden güncel haberlerle karşınızdayız.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:41 - Zeekr 9X

    22:35 - Eylülde en çok satılan elektrikli otomobiller

    30:59 - Togg'un Avrupa fiyatları

    42:22 - Elektrikli Porsche Cayenne

    48:11 - Kapanış

