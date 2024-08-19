Çinli Lynk & Co 01, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor

Otomobilin özelliklerine geçmeden önce marka ile yaptığımız görüşmeler sonucu Lynk & Co 01 modellerinin Türkiye'ye geldiğini ancak fiyatın açıklanması için PHEV'ler için ÖTV düzenlemesinin uygulamaya alınmasının beklendiğini öğrendik. Fiyat henüz belli değil ancak indirimli hali de 2 milyon liranın üzerinde olacaktır.
Mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı gövde rengiyle sunulan Lynk & Co 01; 4541 mm uzunluğa, 1857 mm genişliğe, 1694 mm yüksekliğe ve 2734 mm aks mesafesine sahip. Önden çekişli bir model olan otomobilde 1.5 litre motor, 60 kW elektrik motoru ve 17.6 kWsa'lik bataryadan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Toplam 261 beygir güç ve 425 Nm tork sunan sistemin saf elektrikli sürüş menzili de 75 kilometre.
Konuyla ilgili gelişmeleriz siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.