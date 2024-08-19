Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Lynk & Co 01, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor

    Volvo'nun çatı şirketi Geely'nin elektrikli araç markası Lynk & Co, şarj edilebilir hibrit SUV modeli 01'i Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.               
    Çinli Lynk & Co 01, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor
    Bir Çinli marka daha Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Volvo Cars'ın kardeş markası Lynk & Co, SUV modeli 01'i Türkiye yollarına çıkarmak için gün sayıyor. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Lynk & Co 01, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip.

    Otomobilin özelliklerine geçmeden önce marka ile yaptığımız görüşmeler sonucu Lynk & Co 01 modellerinin Türkiye'ye geldiğini ancak fiyatın açıklanması için PHEV'ler için ÖTV düzenlemesinin uygulamaya alınmasının beklendiğini öğrendik. Fiyat henüz belli değil ancak indirimli hali de 2 milyon liranın üzerinde olacaktır.

    Mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı gövde rengiyle sunulan Lynk & Co 01; 4541 mm uzunluğa, 1857 mm genişliğe, 1694 mm yüksekliğe ve 2734 mm aks mesafesine sahip. Önden çekişli bir model olan otomobilde 1.5 litre motor, 60 kW elektrik motoru ve 17.6 kWsa'lik bataryadan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Toplam 261 beygir güç ve 425 Nm tork sunan sistemin saf elektrikli sürüş menzili de 75 kilometre.

    Çinli Lynk & Co 01, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor
    Bölünmüş LED farları, LED arka lambaları, panoramik cam tavan ve 20 inç jantlarıyla dikkat çeken modelde Bosch imzalı iBooster rejeneratif fren sistemi görev yapıyor. PHEV sürüş modları ise Pure, Hybrid ve Power'dan oluşuyor. Otomobilin iç mekanında 12.3 inç HD dijital gösterge paneli, 12.8 inç dokunmatik ekran, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 10 hoparlörlü Harman Infinity ses sistemi, ambiyans aydınlatma ve 18 adet gelişmiş sürüş asistan teknolojisi görev yapıyor.

    Konuyla ilgili gelişmeleriz siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dama taktikleri büyülü silah sura statü 90 kilo biri ayda kaç kilo vermeli sayko oyunu hint avrupa ırkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin 511
    Acer ChromeBook Spin 511
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız