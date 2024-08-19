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Bir Çinli marka daha Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Volvo Cars'ın kardeş markası Lynk & Co, SUV modeli 01'i Türkiye yollarına çıkarmak için gün sayıyor. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Lynk & Co 01, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip.

Otomobilin özelliklerine geçmeden önce marka ile yaptığımız görüşmeler sonucu Lynk & Co 01 modellerinin Türkiye'ye geldiğini ancak fiyatın açıklanması için PHEV'ler için ÖTV düzenlemesinin uygulamaya alınmasının beklendiğini öğrendik. Fiyat henüz belli değil ancak indirimli hali de 2 milyon liranın üzerinde olacaktır.

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Mavi, siyah, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı gövde rengiyle sunulan Lynk & Co 01; 4541 mm uzunluğa, 1857 mm genişliğe, 1694 mm yüksekliğe ve 2734 mm aks mesafesine sahip. Önden çekişli bir model olan otomobilde 1.5 litre motor, 60 kW elektrik motoru ve 17.6 kWsa'lik bataryadan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Toplam 261 beygir güç ve 425 Nm tork sunan sistemin saf elektrikli sürüş menzili de 75 kilometre.

Bölünmüş LED farları, LED arka lambaları, panoramik cam tavan ve 20 inç jantlarıyla dikkat çeken modelde Bosch imzalı iBooster rejeneratif fren sistemi görev yapıyor. PHEV sürüş modları ise Pure, Hybrid ve Power'dan oluşuyor. Otomobilin iç mekanında 12.3 inç HD dijital gösterge paneli, 12.8 inç dokunmatik ekran, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 10 hoparlörlü Harman Infinity ses sistemi, ambiyans aydınlatma ve 18 adet gelişmiş sürüş asistan teknolojisi görev yapıyor.

Konuyla ilgili gelişmeleriz siz değerli okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

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Çinli Lynk & Co 01, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor