XPeng'in Avrupa hamlesi büyüyor: Graz fabrikasında dördüncü model üretilecek

XPeng CEO'su He Xiaopeng, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda Magna ile ortaklığın güçlenerek devam ettiğini belirterek, G6 ve G9'un ardından üretim hattına eklenen P7+ modelinden sonra dördüncü bir aracın da Graz'da üretileceğini açıkladı.
XPeng, Eylül 2025'ten bu yana Avrupa pazarı için G6 ve G9 elektrikli SUV modellerini Magna Steyr'in Graz tesisinde üretiyor. Bu yılın başlarında ise tamamen elektrikli sedan P7+ da üretim programına dahil edilmişti.
Çinli üreticiler için Avrupa Birliği içerisinde üretim yapmak giderek daha önemli hale geliyor. Bunun en önemli nedeni ise Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı ek vergiler. Yerel üretim sayesinde markalar bu maliyet baskısını azaltmayı hedefliyor.
Dördüncü model hangisi olacak?
Bir diğer ihtimal ise XPeng'in Didi iş birliğiyle geliştirdiği Mona serisi. Serinin ilk modeli olan Mona M03, yaklaşık iki yıl önce Çin'de satışa sunulmuş ve uygun fiyatlı elektrikli sedan olarak dikkat çekmişti. Ancak model henüz Avrupa'da satışa çıkmadı.
Avrupa'ya Mona serisi gelebilir
XPeng Avrupa CEO'su Elvis Cheng, mayıs ayında Londra'da düzenlenen Financial Times Future of the Car Summit etkinliğinde yaptığı açıklamada Mona serisinin Avrupa'ya geleceğini doğrulamıştı.
Aynı etkinlikte XPeng'in Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni ortaklık seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi. Bu kapsamda şirketin hissedarları arasında yer alan Volkswagen ile olası üretim iş birlikleri de gündemde bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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