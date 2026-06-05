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    XPeng'in Avrupa hamlesi büyüyor: Graz fabrikasında dördüncü model üretilecek

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, Avrupa üretim faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, Magna Steyr ile iş birliği kapsamında Graz fabrikasında dördüncü modelini üretmeye hazırlanıyor.

    Çinli marka, Avrupa'da dördüncü modelini üretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, Avrupa'daki üretim faaliyetlerini büyütmeye hazırlanıyor. Şirketin Magna Steyr ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Avusturya'nın Graz kentindeki fabrikada dördüncü bir modelin daha üretileceği doğrulandı. Ancak bu modelin hangisi olacağı henüz açıklanmadı.

    XPeng CEO'su He Xiaopeng, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda Magna ile ortaklığın güçlenerek devam ettiğini belirterek, G6 ve G9'un ardından üretim hattına eklenen P7+ modelinden sonra dördüncü bir aracın da Graz'da üretileceğini açıkladı.

    XPeng, Eylül 2025'ten bu yana Avrupa pazarı için G6 ve G9 elektrikli SUV modellerini Magna Steyr'in Graz tesisinde üretiyor. Bu yılın başlarında ise tamamen elektrikli sedan P7+ da üretim programına dahil edilmişti.

    Çinli üreticiler için Avrupa Birliği içerisinde üretim yapmak giderek daha önemli hale geliyor. Bunun en önemli nedeni ise Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı ek vergiler. Yerel üretim sayesinde markalar bu maliyet baskısını azaltmayı hedefliyor.

    Dördüncü model hangisi olacak?

    Çinli marka, Avrupa'da dördüncü modelini üretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket henüz yeni modelin adını açıklamasa da kulislerde birkaç güçlü aday öne çıkıyor. Bunlardan ilki XPeng'in amiral gemisi konumundaki X9. Tam elektrikli lüks MPV olarak konumlandırılan model kısa süre önce Almanya'da 77.600 euro başlangıç fiyatıyla siparişe açıldı. 800 volt mimarisi, yedi kişilik oturma düzeni ve konfor odaklı yapısıyla X9, Avrupa pazarında markanın en dikkat çekici modellerinden biri olarak gösteriliyor.

    Bir diğer ihtimal ise XPeng'in Didi iş birliğiyle geliştirdiği Mona serisi. Serinin ilk modeli olan Mona M03, yaklaşık iki yıl önce Çin'de satışa sunulmuş ve uygun fiyatlı elektrikli sedan olarak dikkat çekmişti. Ancak model henüz Avrupa'da satışa çıkmadı.

    Avrupa'ya Mona serisi gelebilir

    Çinli marka, Avrupa'da dördüncü modelini üretmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Daha güçlü ihtimal olarak ise yeni Mona L03 gösteriliyor. Kompakt coupe-SUV formundaki model, Mona M03'ün tasarım çizgisini devam ettiriyor.

    XPeng Avrupa CEO'su Elvis Cheng, mayıs ayında Londra'da düzenlenen Financial Times Future of the Car Summit etkinliğinde yaptığı açıklamada Mona serisinin Avrupa'ya geleceğini doğrulamıştı.

    Aynı etkinlikte XPeng'in Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni ortaklık seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi. Bu kapsamda şirketin hissedarları arasında yer alan Volkswagen ile olası üretim iş birlikleri de gündemde bulunuyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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