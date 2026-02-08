Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, en az iki tanınmış Çinli akıllı telefon markası şu anda 7 inç ekranlı yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Henüz marka isimleri açıklanmasa da, geliştirilen modellerin klasik akıllı telefon formunda olacağı belirtiliyor.

Honor 600, dev bir batarya ile gelebilir 1 gün önce eklendi

Piyasadaki güncel amiral gemisi modellerine bakıldığında Xiaomi 17 Ultra, HUAWEI Mate 80 Pro Max ve Apple iPhone 17 Pro Max gibi cihazların 6,9 inç ekranla geldiği görülüyor. Ayrıca 6,8 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip çok sayıda telefon zaten satışta. Ancak doğrudan 7 inç ekranlı klasik telefonlara örnek olarak genellikle 2022'de piyasaya sürülen vivo X Note modeli gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör

Büyük ekran arayışına yeni alternatif

Günümüzde büyük ekran isteyen kullanıcılar genellikle tabletleri veya katlanabilir telefonları tercih ediyorlar. Ancak tabletler her zaman yeterince taşınabilir bulunmazken, katlanabilir modeller form faktörleri nedeniyle bazı teknik kısıtlamalar yaşayabiliyor. Klasik tasarıma sahip tam donanımlı 7 inçlik bir akıllı telefonun ise gelişmiş kamera sistemi ve yüksek kapasiteli pil gibi özelliklerle gelmesi kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Çinli markalar 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: