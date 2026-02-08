Giriş
    Çinli markalar 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

    Gelen bilgilere göre en az iki büyük Çinli üretici, klasik formda 7 inç ekranlı yeni akıllı telefonlar geliştiriyor; büyük ekran pazarında tablet ve katlanabilirlerin alternatifi olabilir.

    Çinli markalar 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, en az iki tanınmış Çinli akıllı telefon markası şu anda 7 inç ekranlı yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Henüz marka isimleri açıklanmasa da, geliştirilen modellerin klasik akıllı telefon formunda olacağı belirtiliyor.

    Piyasadaki güncel amiral gemisi modellerine bakıldığında Xiaomi 17 Ultra, HUAWEI Mate 80 Pro Max ve Apple iPhone 17 Pro Max gibi cihazların 6,9 inç ekranla geldiği görülüyor. Ayrıca 6,8 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip çok sayıda telefon zaten satışta. Ancak doğrudan 7 inç ekranlı klasik telefonlara örnek olarak genellikle 2022'de piyasaya sürülen vivo X Note modeli gösteriliyor.

    Çinli markalar 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Büyük ekran arayışına yeni alternatif

    Günümüzde büyük ekran isteyen kullanıcılar genellikle tabletleri veya katlanabilir telefonları tercih ediyorlar. Ancak tabletler her zaman yeterince taşınabilir bulunmazken, katlanabilir modeller form faktörleri nedeniyle bazı teknik kısıtlamalar yaşayabiliyor. Klasik tasarıma sahip tam donanımlı 7 inçlik bir akıllı telefonun ise gelişmiş kamera sistemi ve yüksek kapasiteli pil gibi özelliklerle gelmesi kuvvetle muhtemel.

