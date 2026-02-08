Çinli markalar 7 inç ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

Piyasadaki güncel amiral gemisi modellerine bakıldığında Xiaomi 17 Ultra, HUAWEI Mate 80 Pro Max ve Apple iPhone 17 Pro Max gibi cihazların 6,9 inç ekranla geldiği görülüyor. Ayrıca 6,8 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip çok sayıda telefon zaten satışta. Ancak doğrudan 7 inç ekranlı klasik telefonlara örnek olarak genellikle 2022'de piyasaya sürülen vivo X Note modeli gösteriliyor.
Büyük ekran arayışına yeni alternatif
Günümüzde büyük ekran isteyen kullanıcılar genellikle tabletleri veya katlanabilir telefonları tercih ediyorlar. Ancak tabletler her zaman yeterince taşınabilir bulunmazken, katlanabilir modeller form faktörleri nedeniyle bazı teknik kısıtlamalar yaşayabiliyor. Klasik tasarıma sahip tam donanımlı 7 inçlik bir akıllı telefonun ise gelişmiş kamera sistemi ve yüksek kapasiteli pil gibi özelliklerle gelmesi kuvvetle muhtemel.