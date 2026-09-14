Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    25 dk'da hızlı şarj, 615 kWsa batarya: Çinli Maxus’tan 42 tonluk elektrikli tır hamlesi

    Çinli SAIC bünyesindeki Maxus, IAA Transportation’da 42 tonluk elektrikli tırı eDeliver 420L, 7.5 tonluk eDeliver 75 ve Seviye 4 otonom RoboVan modellerini sergileyerek gövde gösterisi yaptı.

    Çinli Maxus'tan 42 tonluk elektrikli tır: eDeliver 420L Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarında bugüne kadar eDeliver 5 gibi elektrikli vanları ve eTerron 9 gibi pickup modelleriyle tanınan Çinli sanayi devi SAIC bünyesindeki Maxus, hedef büyüterek ağır ticari araç ligine resmi adımını attı. Hannover’de düzenlenen IAA Transportation fuarında sahne alan marka, şehir içi dağıtımdan 42 tonluk uzun yol taşımacılığına kadar uzanan geniş elektrikli araç portföyünü sergiledi.

    615 kWsa bataryalı 42 tonluk dev: Maxus eDeliver 420L

    Fuarın en büyük sürprizi, markanın uzun yol lojistiği için geliştirdiği ilk tam elektrikli 42 tonluk çekicisi eDeliver 420L oldu. Modüler AILink mimarisi üzerine inşa edilen dev çekici, devasa bir batarya kapasitesiyle yola çıkıyor.

    Araçta CATL imzalı 615 kWsa kapasiteli devasa bir batarya paketi yer alıyor. Üretici bu bataryanın 1.5 milyon kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor. Araç, DC hızlı şarj istasyonlarında %20'den %80 doluluğa sadece 25 dakikada ulaşıyor. Bu süre, profesyonel sürücülerin yasal mola zamanlarıyla birebir örtüşüyor.

    Güvenlik tarafında ECE R29 V3.0 standartlarını karşılayan yeni kabin, olası bir çarpışma anında sürücüyü korumak adına otomatik olarak 500 milimetre geriye doğru kayarak darbe emilim alanını maksimuma çıkarıyor.

    Şehir içi dağıtıma 7.5 tonluk eDeliver 75

    Çinli Maxus'tan 42 tonluk elektrikli tır: eDeliver 420L Tam Boyutta Gör
    Maxus, ağır tır hamlesinin yanı sıra şehir içi ve belediye hizmetleri için geliştirdiği 7.5 tonluk eDeliver 75 modelinin de Almanya lansmanını gerçekleştirdi. 120 kWsa bataryasıyla 250 km WLTP menzili sunan araç, 120 kW şarj hızıyla 30 dakikada şarj olabiliyor. 4.590 kg şasi yükleme kapasitesi ve entegre elektrikli güç çıkışı sayesinde üst yapı üreticilerine büyük esneklik sağlıyor.

    Otonom RoboVan

    Çinli Maxus'tan 42 tonluk elektrikli tır: eDeliver 420L Tam Boyutta Gör
    Geleceğin sürücüsüz şehir içi lojistiği için ise Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip RoboVan konsepti sergilendi. Gerçek saha testlerinde 10 milyon kilometreyi kazasız geride bırakan araç; 3 LiDAR sensörü, 11 kamerası, 1.500 kg taşıma kapasitesi ve 6 metreküplük hacmiyle şehir içinde tamamen kendi kendine yol alabiliyor.

    Çift yönlü şarj (V2X)

    Ticari araçlarını dev birer enerji depolama ünitesine dönüştüren çift yönlü şarj (V2X) teknolojisini de tanıtan Maxus, filoların şebekeyi destekleyerek elektrik maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Marka ayrıca, büyüyen ürün gamını desteklemek adına Almanya’daki servis ağını 2026 yılı sonuna kadar 170 noktaya çıkaracağını duyurdu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seferberlik tatbikatı kaç gün sürer halo campaign evolved türkçe yama hoşlandığın kıza çiçek notu toyota corolla 1.5 yakıt tüketimi yorumları 1.4 tsi passat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum