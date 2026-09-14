25 dk'da hızlı şarj, 615 kWsa batarya: Çinli Maxus’tan 42 tonluk elektrikli tır hamlesi

615 kWsa bataryalı 42 tonluk dev: Maxus eDeliver 420L
Fuarın en büyük sürprizi, markanın uzun yol lojistiği için geliştirdiği ilk tam elektrikli 42 tonluk çekicisi eDeliver 420L oldu. Modüler AILink mimarisi üzerine inşa edilen dev çekici, devasa bir batarya kapasitesiyle yola çıkıyor.
Araçta CATL imzalı 615 kWsa kapasiteli devasa bir batarya paketi yer alıyor. Üretici bu bataryanın 1.5 milyon kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor. Araç, DC hızlı şarj istasyonlarında %20'den %80 doluluğa sadece 25 dakikada ulaşıyor. Bu süre, profesyonel sürücülerin yasal mola zamanlarıyla birebir örtüşüyor.
Güvenlik tarafında ECE R29 V3.0 standartlarını karşılayan yeni kabin, olası bir çarpışma anında sürücüyü korumak adına otomatik olarak 500 milimetre geriye doğru kayarak darbe emilim alanını maksimuma çıkarıyor.
Şehir içi dağıtıma 7.5 tonluk eDeliver 75
Otonom RoboVan
Çift yönlü şarj (V2X)
Ticari araçlarını dev birer enerji depolama ünitesine dönüştüren çift yönlü şarj (V2X) teknolojisini de tanıtan Maxus, filoların şebekeyi destekleyerek elektrik maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Marka ayrıca, büyüyen ürün gamını desteklemek adına Almanya’daki servis ağını 2026 yılı sonuna kadar 170 noktaya çıkaracağını duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: