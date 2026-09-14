25 dk'da hızlı şarj, 615 kWsa batarya: Çinli Maxus’tan 42 tonluk elektrikli tır hamlesi

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Tam Boyutta Gör Avrupa pazarında bugüne kadar eDeliver 5 gibi elektrikli vanları ve eTerron 9 gibi pickup modelleriyle tanınan Çinli sanayi devi SAIC bünyesindeki Maxus, hedef büyüterek ağır ticari araç ligine resmi adımını attı. Hannover’de düzenlenen IAA Transportation fuarında sahne alan marka, şehir içi dağıtımdan 42 tonluk uzun yol taşımacılığına kadar uzanan geniş elektrikli araç portföyünü sergiledi.

615 kWsa bataryalı 42 tonluk dev: Maxus eDeliver 420L

Fuarın en büyük sürprizi, markanın uzun yol lojistiği için geliştirdiği ilk tam elektrikli 42 tonluk çekicisi eDeliver 420L oldu. Modüler AILink mimarisi üzerine inşa edilen dev çekici, devasa bir batarya kapasitesiyle yola çıkıyor.

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Araçta CATL imzalı 615 kWsa kapasiteli devasa bir batarya paketi yer alıyor. Üretici bu bataryanın 1.5 milyon kilometreye kadar kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor. Araç, DC hızlı şarj istasyonlarında %20'den %80 doluluğa sadece 25 dakikada ulaşıyor. Bu süre, profesyonel sürücülerin yasal mola zamanlarıyla birebir örtüşüyor.

Güvenlik tarafında ECE R29 V3.0 standartlarını karşılayan yeni kabin, olası bir çarpışma anında sürücüyü korumak adına otomatik olarak 500 milimetre geriye doğru kayarak darbe emilim alanını maksimuma çıkarıyor.

Şehir içi dağıtıma 7.5 tonluk eDeliver 75

Tam Boyutta Gör Maxus, ağır tır hamlesinin yanı sıra şehir içi ve belediye hizmetleri için geliştirdiği 7.5 tonluk eDeliver 75 modelinin de Almanya lansmanını gerçekleştirdi. 120 kWsa bataryasıyla 250 km WLTP menzili sunan araç, 120 kW şarj hızıyla 30 dakikada şarj olabiliyor. 4.590 kg şasi yükleme kapasitesi ve entegre elektrikli güç çıkışı sayesinde üst yapı üreticilerine büyük esneklik sağlıyor.

Otonom RoboVan

Tam Boyutta Gör Geleceğin sürücüsüz şehir içi lojistiği için ise Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip RoboVan konsepti sergilendi. Gerçek saha testlerinde 10 milyon kilometreyi kazasız geride bırakan araç; 3 LiDAR sensörü, 11 kamerası, 1.500 kg taşıma kapasitesi ve 6 metreküplük hacmiyle şehir içinde tamamen kendi kendine yol alabiliyor.

Çift yönlü şarj (V2X)

Ticari araçlarını dev birer enerji depolama ünitesine dönüştüren çift yönlü şarj (V2X) teknolojisini de tanıtan Maxus, filoların şebekeyi destekleyerek elektrik maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Marka ayrıca, büyüyen ürün gamını desteklemek adına Almanya’daki servis ağını 2026 yılı sonuna kadar 170 noktaya çıkaracağını duyurdu.

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Çinli Maxus'tan 42 tonluk elektrikli tır: eDeliver 420L

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