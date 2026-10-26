Çinli mucit, Green Goblin’in uçan kaykayını gerçeğe dönüştürdü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Çinli mucit Song Xingyu, Örümcek Adam filmlerindeki Green Goblin karakterinin uçan aracından ilham alarak elektrikli uçan platform geliştirdi. 10 elektrikli itki ünitesiyle çalışan prototip, Çin’deki Yangtze Nehri üzerinde ve dağlık bölgelerde test edildi.

İlk prototip alev aldı, yapay zeka devreye girdi

Çin'in Hubei eyaletindeki Badong ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Song Xingyu, internette Shenqi Ayu adıyla içerik üretiyor. Mekanik sistemler, uçuş kontrolü ve yapay zeka konularında kendi kendini yetiştiren mucit, uçan kaykay projesini yaklaşık iki ayda geliştirdi.

Song'un ilham kaynağı, Örümcek Adam filmlerinde Green Goblin karakterinin kullandığı uçan planör oldu. İlk prototipinde beş turbojet motor kullanan mucit, sistemin aynı anda çalıştırılması sırasında motorların alev almasıyla başarısızlık yaşadı. Motorların birbirine yakın ve alçak konumlandırılması nedeniyle sıcak egzoz gazlarının yeniden hava girişlerine yönelmesi, tasarımdaki temel sorunlardan biri olarak gösterildi.

Song, testlerden elde ettiği verileri bir yapay zeka sistemine analiz ettirdikten sonra tasarımı değiştirmeye karar verdi. Jet motorlarından vazgeçen mucit, ikinci prototipte 10 fırçasız elektrik motoruyla çalışan bir itki sistemi kullandı. Her bir ünitenin 30 kilogramın üzerinde itki üretebildiği belirtiliyor. Bu da sistemin toplam itki kapasitesinin 300 kilogramı aştığı anlamına geliyor.

Yeni tasarım, sürücüsünü yerden kaldırabilecek şekilde geliştirildi. İnternette paylaşılan görüntülerde Song'un platformun üzerinde ayakta durduğu, havalandığı ve yeniden yere indiği görülüyor. Ancak açıklanan teknik değerlerin bağımsız testlerle doğrulandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Uçuş kontrolünde de yapay zeka desteği var

Tam Boyutta Gör

Uçan kaykayın geliştirilmesindeki en önemli zorluklardan biri ise havada dengeyi korumak oldu. Sürücünün vücut hareketleri platformun kararlılığını doğrudan etkilediği için Song, uçuş sırasında kendisine yardımcı olacak bir sistem de hazırladı.

Bu sistemde iki cep telefonu kullanılarak uçuş koşullarının izlenmesi ve sürücünün duruşunun değerlendirilmesi hedeflendi. Yapay zeka destekli sistem, Song'a kulaklık üzerinden vücut pozisyonunu nasıl düzeltmesi gerektiği konusunda yönlendirmeler verdi. Gaz kontrolünü ise parmağına taktığı bir halka üzerinden sağladı.

Chery, insansı robotu Mobo'yu tanıttı 4 sa. önce eklendi

İlk denemelerde yaşadığı düşüşlerin ardından 10 günden uzun süre uçuş pratiği yapan Song, daha sonra başlangıçtaki test alanının dışına çıktı. Çin'in ekim ayındaki ulusal tatil döneminde gerçekleştirilen gösterilerde Yangtze Nehri çevresinde, memleketinde ve nehir geçitlerinde uçuşlar yaptı. Yerel kaynaklarda aktarılan bilgilere göre Song, 6 Ekim'deki gösterilerden birinde yaklaşık iki dakika süren uçuş sırasında 300 metreden fazla mesafe katetti.

Uçan kaykaylar günlük ulaşım aracı olabilir mi?

Song'un geliştirdiği platform, bilim kurgu filmlerinde görülen bir tasarımın gerçek dünyada çalışan prototipe dönüştürülebileceğini gösteriyor. Projenin sosyal medyada da büyük ilgi gördüğü, paylaşılan videonun Çin'in Douyin platformunda yaklaşık 4 milyon beğeniye ulaştığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, başarılı deneme uçuşları cihazın günlük ulaşımda kullanılmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Batarya kapasitesi, uçuş süresi, acil durum sistemleri, mekanik dayanıklılık ve sürücü güvenliği gibi konuların kapsamlı testlerden geçirilmesi gerekiyor. Yerleşim alanları ve su yolları üzerindeki uçuşlar da ek güvenlik riskleri barındırıyor. Song da tehlikelerin farkında olduğunu belirterek takipçilerinden cihazı taklit etmeye çalışmalarını istemedi. Mucit, sonraki aşamada daha yüksek irtifalara çıkmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Çinli mucit, Green Goblin’in uçan kaykayını gerçeğe dönüştürdü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: